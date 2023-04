"Tekma za nagrado MVP je končana" #video

Bostonu je dal 52 točk. Foto: Reuters Tako Boston Celtics kot Philadelphia 76ers sodijo v ožji krog favoritov za naslov prvaka. Boston ima 54 zmag, Philadelphia pa je zdaj prav proti njemu dosegla 52. Polovico točk je dosegel Joel Embiid, kar 52. Igral je 38 minut, Celtics ga nikakor niso mogli zaustaviti. In 76ers so zmagali s 103:101. Odkar je čas napada omejen, se je sploh prvič zgodilo, da je dal en košarkar več kot polovico točk svoje ekipe. Iz igre je metal kar 80-odstotno. En sam igralec doslej je imel na eni tekmi 50 točk, 10 skokov, pet asistenc in 80-odstoten met iz igre. To je bil Wilt Chamberlain, v nekih povsem drugih košarkarskih časih.

"Celotna liga skuša ugotoviti, kako ga ustaviti"

Trikrat je dal več kot 50 točk. Foto: Reuters "Mislim, da celotna liga skuša ugotoviti, kako ga ustaviti," se centru Philadelphie čudi tudi branilec Bostona Derrick White. Skušali so s podvajanjem, pa tudi to ni pomagalo. "Če imate torej kakšen predlog kako, bi ga rada slišala celotna liga." Še posebej to zanima Celticse, ki bi se z njim lahko udarili že v polfinalu konference. Zato komaj čakajo, da se po poškodbah vrneta Jaylen Brown in Robert Williams III.. Embiid je imel sicer to sezono že dve tekmi, ko je dal še več točk: 53 proti Hornetsom in 59 proti Jazzom. Točkovni dosežek 52 točk je pravzaprav šele 14. najboljši to sezono. Rekorderja sta Damian Lillard in Donovan Mitchell z 71 točkami.

Največ točk na tekmi v sezoni 2022/2023:



71 - Damian Lillard (Portland proti Houstonu), Donovan Mitchell (Cleveland proti Chicagu)

60 - Luka Dončić (Dallas proti New Yorku), Damian Lillard (Portland proti Utahu)

59 - Joel Embiid (Philadelphia proti Utahu)

58 - Devin Booker (Phoenix proti New Orleansu)

57 - Julius Randle (New York proti Minnesoti)

55 - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee proti Washingtonu), Anthony Davis (LA proti Washingtonu)

Naziv MVP mu ne bo dovolj: "Mi imamo višje cilje"

S povprečjem 33,3 točke na tekmo je pet dni pred koncem rednega dela sezone prvi na lestvici strelcev. Foto: Reuters "Joel bi moral dobiti nagrado MVP," se s trenerjem Docom Riversom strinja James Harden, ki je dal za 76ers tokrat 20 točk. "Že nekaj let je v igri za to lovoriko. Lani je že bil prvi strelec lige. Očitno bo najboljši strelec tudi letos. Smo tretji na Vzhodu. Konstantno igra že celotno sezono." In Embiidov odgovor na besede Riversa in Hardna o tem, da si zasluži nagrado za najbolj koristnega košarkarja rednega dela sezone? "Najbrž imata prav," je odgovoril in nasmejal novinarje na novinarski konferenci. A dodal: "Ampak mi imamo višje cilje."

To je seveda naslov prvaka, ki ga je Philadelphia nazadnje osvojila pred 40 leti (njen tretji). Devetindvajsetletnik rojen v Kamerunu v ligi NBA igra od leta 2014, pa se pravzaprav s 76ers sploh še ni prebil dlje od drugega kroga končnice. Šestkratni udeleženec NBA All Star tekme je v končnici igral petkrat, enkrat izpadel po prvem krogu in štirikrat po drugem.

Jokić ali Embiid, Dončić odpadel že pred časom

Nikola Jokić Foto: Reuters Za naziv MVP-ja rednega dela naj bi imel samo še enega resnega tekmeca: to je dvakratni dobitnik te nagrade Nikola Jokić, ki je ima z Denverjem prav tako 52 zmag, a to že zadostujejo za prvo mesto v zahodni konferenci. V prvi polovici sezone je bil resen kandidat za to prestižno nagrado tudi Luka Dončić. Statistično jima je blizu, a ker je Dallas zdrsnil na 11. mesto zahodne konference (37 zmag) in bo težko videl končnico, so zbledele Ljubljančanove možnosti za lovoriko MVP.

Tekma za najbolj koristnega igralca sezone:



Joel Embiid (Philadelphia): 33,3 točke, 10,2 skoka, 4,2 asistence na tekmo (52 zmag)

Nikola Jokić (Denver): 24,8 točke, 11,9 skoka, 9,8 asistence (52 zmag)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee): 31,1 točke, 11,8 skoka, 5,7 asistence (57 zmag)

Jayson Tatum (Boston): 30,2 točke, 8,8 skoka, 4,6 asistence (54 zmag)

Luka Dončić (Denver): 32,8 točke, 8,7 skoka, 8,1 asistence (37 zmag)