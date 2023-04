Erjavec potrdil, da si v reprezentanci želijo Kokoškova, a ...

"Kokoškova bi radi imeli zraven. Ta govorica torej absolutno drži, je pa bila narobe interpretirana, da bi ga radi postavili za selektorja," je dejal predsednik KZS.

Pojasnil je, da Kokoškova niti ne morejo postaviti za slovenskega selektorja. "Potrebujemo selektorja, ki bo reprezentanco poleg svetovnega prvenstva vodil tudi v kvalifikacijah novembra ali februarja, česar pa trener iz lige NBA praktično ne more."

"Igorja si želimo imeti zraven, na SP bi šli radi v najboljši mogoči zasedbi, tako v igralski kot trenerski. Če bomo našli kompromis, da je to mogoče izpeljati, ga vsekakor hočemo imeti v reprezentanci," je še poudaril Erjavec.

Kokoškov v severnoameriški ligi NBA trenutno opravlja naloge pomočnika glavnega trenerja pri ekipi Brooklyn Nets.

Prej pomočnik Kidda

Nekdanji slovenski košarkarski selektor je bil pred tem v sezoni 2021/22 pomočnik prvega trenerja Dallas Mavericks Jasona Kidda.

V Srbiji rojeni košarkarski strokovnjak je večino svoje poklicne trenerske kariere preživel v ZDA, kjer je bil v severnoameriški ligi NBA glavni trener Phoenix Suns, vlogo pomožnega trenerja pa je opravljal še pri ekipah Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz in Sacramento Kings.

Na klubski sceni je bil tudi trener turškega Fenerbahčeja, na reprezentančni sceni pa je med letoma 2008 in 2015 vodil Gruzijo, med letoma 2016 in 2017 Slovenijo, med letoma 2019 in 2021 pa Srbijo.

Največ uspeha je imel prav na klopi slovenske izbrane vrste, pod njegovim vodstvom so Goran Dragić, Luka Dončić, Klemen Prepelič in druščina osvojili zlato kolajno na evropskem prvenstvu 2017.

Pri Dončiću ni dvoma

Predsednik KZS ne dvomi o tem, da Dončić ne bi igral za slovensko reprezentanco: "Luka je pravi patriot, rad pa bi tudi nekaj naredil, dokazal, da lahko igra s Slovenijo na najvišji ravni. Vsakič komaj čaka, da pride v reprezentanco."

"Ko drugi vidijo, da on z veseljem pride v reprezentanco, sledijo temu zgledu. Ustvaril se je kult reprezentance. Seveda se je to začelo že prej z Gogijem in drugimi, a vseeno je šlo zdaj vse skupaj še korak dlje. In to ni samoumevno, ampak je gotovo rezultat tega, kakšen je Luka," je prepričan predsednik KZS.

V zvezi z nastopom Dončića v slovenskem dresu je za Ekipo SN spregovoril tudi lastnik Dallas Mark Cuban. "Ne odstopam od tega, da je odločitev povsem Lukova. Tako sem vsa ta leta deloval z Dirkom Nowitzkim, tako nameravam delovati z Lukom. Če želi, naj vsekakor igra," je povedal Cuban.

Na vprašanje, ali torej nima težav s tem, da bo Dončić letos igral na svetovnem prvenstvu, pa je v svojem slogu odgovoril: "Glejte, nisem oboževalec reprezentančnih tekmovanj – celo povsem nasprotno. Vedno me je zelo strah, da se bo kaj zgodilo. In vedno me bo strah. Toda če Luka želi igrati, hočem, da igra. Nikoli ne bom spremenil tega pogleda. Nikoli ga nisem z Dirkom, nikoli ga ne bom z Luko."

