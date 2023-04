Na Zahodu še ni vse odločeno, Čančar izgubil v Utahu

V noči na nedeljo so bile v ligi NBA na sporedu le tri tekme. Predzadnji dan rednega dela v vzhodni konferenci v boju za končnico ni več neznank, povsem drugače pa je na zahodu. Dallas se je z Luko Dončićem, ki je ponovil zgodovinski podvig Michaela Jordana iz sezone 1988/89, s petkovim porazom proti Chicagu dokončno poslovil od možnosti preboja v končnico, med petimi klubi pa poteka krčevit boj za razvrstitev od 5. do 9. mesta. Tako sta bila posebne pozornosti deležna razpleta tekem z LA Clippers in Minnesoto, v uvodnem dejanju večera pa je Utah ugnal Denver, za katerega je Vlatko Čančar v 12 minutah dosegel dve točki.

V ligi NBA bo očitno napeto in pestro vse do konca rednega dela. Na zahodu so znani štirje najboljši klubi, med njimi si je prvič v zgodovini franšize številko ena zagotovil Denver, za katerega nastopa tudi Vlatko Čančar. Slovenski reprezentant je v predzadnji tekmi rednega dela izgubil v Salt Lake Cityju (114:118). Utah, ki je že zapravil možnosti za preboj v končnico, je tako premagal enega največjih favoritov za osvojitev naslova.

Nekdanji "zmaj" Luka Šamanić je proti Denverju dosegel 23 točk. Foto: Reuters

Pri gostiteljih sta blestela Ochai Agbaji (28 točk) in nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije Hrvat Luka Šamanić (23), pri Denverju pa je prvi zvezdnik Nikola Jokić v slabih 27 minutah dosegel zgolj 6 točk (met iz igre 2/5), a je prispeval tudi 10 skokov in 10 asistenc. Kentavious Caldwell-Pope je dosegel 21, Jamal Murray pa 20 točk. Vlatko Čančar je dočakal priložnost šele v drugem polčasu, v 12 minutah je ob metu iz igre 1/5 (za tri točke 0/3), zbral je še 1 skok, 1 asistenco in 1 izgubljeno žogo, dosegel dve točki.

Clippers želijo zadržati peto mesto

LA Clippers so na dobri poti, da osvojijo peto mesto na zahodu. Foto: Reuters Nadaljevalo se je v Los Angelesu in San Antoniu. Clippers so gostili in premagali že odpisani Portland. S tem so se utrdili na petem mestu, a jim sosedi na razpredelnici dihajo za ovratnik. V nedeljo jih čaka gostovanje v Phoenixu.

Pri San Antoniu, enem izmed treh teksaških klubov, ki so ostali brez končnice, kar se trojki Dallas-Houston-San Antonio v ligi NBA ni pripetilo že štiri desetletja, je gostovala Minnesota in v strelskem festivalu zmagala s 151:131. Dvoboj je bil odigran v Austinu, kjer ima San Antonio svojo ekipo v razvojni G-ligi, Timberwolves pa so z zmago zadržali upanje, da bi se povzpeli na sedmo mesto.

V nedeljo zadnja tekma Dallasa

V nedeljo sledi sklepno dejanje rednega dela lige NBA, ko bo na delu vseh 30 klubov. Med njimi bo tudi Dallas, za katerega pa Luka Dončić, drugi najboljši strelec lige NBA v tej sezoni, ne bo igral.

Luka Dončić (left thigh injury recovery), Kyrie Irving (right foot injury recovery), Reggie Bullock (rest), Josh Green (rest), Tim Hardaway Jr. (left ankle soreness) and Maxi Kleber (right hamstring injury recovery) will all miss tomorrow night's game against the Spurs. — Mavs PR (@MavsPR) April 8, 2023

Ljubljančan se prvič po treh sezonah ni uvrstil v play-off, ob pogledu na gnečo, ki prevladuje v zahodni konferenci med petim in devetim mestom, pa mu je lahko še kako žal, da v tej sezoni pod vodstvom Jasona Kidda in številnih kadrovskih menjavah ob tako dobri igralski statistiki ni dosegel boljšega klubskega uspeha. Dončić je postal šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je sezono končal s povprečjem vsaj 32 točk, osmih skokov in osmih asistenc na tekmo. Prvi, ki mu je to uspelo, je bil legendarni Michael Jordan v sezoni 1988/89.

The only players in NBA history with a 32/8/8 season: pic.twitter.com/zXm5tzVllY — StatMuse (@statmuse) April 8, 2023

Liga NBA, 8. april:

V končnico lige NBA so se uvrstili: Vzhod:

1. Milwaukee Bucks* (Goran Dragić)

2. Boston Celtics*

3. Philadelphia 76ers*

4. Cleveland Cavaliers*

5. New York Knicks*

6. Brooklyn Nets*

7. Miami Heat*

8. Atlanta Hawks*

9. Toronto Raptors*

10. Chicago Bulls* Zahod:

1. Denver Nuggets* (Vlatko Čančar)

2. Memphis Grizzlies*

3. Sacramento Kings*

4. Phoenix Suns*

5. Los Angeles Clippers

6. Golden State Warriors

7. New Orleans Pelicans

8. Los Angeles Lakers

9. Minnesota Timberwolves*

10. Oklahoma City Thunder* * že zagotovljeno to mesto

