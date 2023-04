Nove težave za Dallas, liga NBA odprla preiskavo o sumljivih odločitvah

Luka Dončić je na tekmi prti Chicagu odigral le dobro četrtino. Dosegel je 13 točk in bil vseeno najboljši strelec svoje ekipe. Foto: Reuters Dallas Mavericks so v tej sezoni doživeli veliko razočaranje. Le slabo leto po tem, ko so se Luka Dončić in druščina uvrstili v konferenčni finale, so končali sezono brez uvrstitve v končnico. Nenačrtovano bodo zaključili sezono že v nedeljo, redni del pa končali šele na 11. mestu zahodne konference. Skromni rezultati presenečajo, prihod Kyrieja Irvinga, s katerim je želelo strokovno vodstvo v napadu razbremeniti utrujenega Dončića, sicer drugega najboljšega strelca lige NBA, pa je naredil več škode kot koristi, saj je Dallas v tem obdobju pogosteje izgubljal kot zmagoval.

Ko je vrag vzel šalo in je bil vstop v končnico vse bolj ogrožen, je bilo že prepozno. Obstajale so še minimalne možnosti, a Dallas ni bil več odvisen zgolj od svojih predstav, a si je nato vodstvo pred predzadnjo tekmo rednega dela dovolilo nepriljubljeno potezo, ki je pošteno razburila ljubitelje košarke. Zlasti tiste, ki so na dvoboj v Dallas pripotovali iz Slovenije in želeli uživati v predstavi Dončića. 24-letni Ljubljančan je bil ob vseh zdravstvenih težavah, ki ga pestijo večji del sezone, pripravljen stisniti zobe, pomagati Dallasu do zmage nad Chicagom, s tem pa ohraniti vsaj simbolične možnosti za napredovanje na 10. mesto.

Zaradi višje sile, odločitve vodstva, pa je na parketu prebil le uvodno četrtino in še kratek del druge, nato pa romal na klop, kjer se je preoblekel in tudi uradno končal z dvobojem. Spremljal je srečanje, na katerem je Dallas poleg njega ''spočil'' še pet zelo pomembnih igralcev, brez njih pa je tudi oslabljeni Chicago našel dovolj moči in znanja, da je v odločilnih trenutkih ušel Dallasu in zmagal sredi Teksasa.

Sporne tudi menjave trenerja Kidda

Po tem porazu je bilo dokončno jasno, da Dallas v tej sezoni ne bo videl končnice, po drugi strani pa se mu je zaradi tega, ker bo končal sezono med desetimi najslabšimi ekipami, odprla možnost za boljši izbor na prihajajočem naboru. Zadišalo je po "tankiranju", za katerega je komisar lige Adam Silver pred začetkom sezone dejal, da tovrstnih dejanj ne bodo tolerirali. Nenadna odločitev Dallasa, ki je le nekaj ur pred tekmo sporočil, da bo spočil kar pet pomembnih igralcev, je tako zmotila vodstvo tekmovanja. Zanima jih, zakaj so podali takšno odločitev, če je bil Dallas matematično še v igri za napredovanje.

Jaden Hardy (desno) v drugem polčasu sploh ni več stopil na parket. Foto: Reuters

Liga NBA je tako odprla preiskavo dejstev in okoliščin, ki so vplivale na odločitev Dallasa o seznamu kandidatov za tekmo s Chicagom. Preiskujejo tudi motivacijo, ki je Dallas vodila do teh dejanj. Franšizi iz Dallasa tako, če bodo ugotovljene nepravilnosti, grozijo sankcije.

Liga prav tako preučuje vzorce menjav, ki jih je med tekmo s Chicagom koristil trener Jason Kidd. Zmotilo jih je, da je Dončić odigral le dobro četrtino, da novinec Jaden Hardy v drugem polčasu sploh ni stopil na parket, čeprav je v prvem delu dosegel devet točk, ob zvoku sirene pa navdušil še z atraktivno trojko z ogromne oddaljenosti. Dallas je v zadnji četrtini zapravil prednost 11 točk.

V nedeljo proti San Antoniu kar brez šestih

Dallas bo sicer zadnjo tekmo rednega dela odigral v nedeljo, ko se bo na domačem parketu pomeril s teksaškimi sosedi San Antonio Spurs. Mavericks jo bodo odigrali v zdesetkani zasedbi, saj bo manjkalo kar šest "prvokategornikov", med njimi tudi največja zvezdnika, Dončić in Irving. Kdo vse bo manjkal?