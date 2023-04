Sporočilo Luke Dončića, ki je dalo misliti vodstvu Dallasa

Je Luka Dončić resnično nezadovoljen pri Dallas Mavericks in bi lahko prihodnje poletje zahteval menjavo, odhod iz kluba? O tem je bilo veliko govora v zaključku ponesrečene sezone 2022/23, ki se je izkazala za ogromno razočaranje. Ljubljančan je stopil pred mikrofon in marsikaj pojasnil.

Kakšna bo torej prihodnost Luke Dončića? Eden največjih zvezdnikov lige NBA je po dolgih letih z Dallasom ostal brez končnice. V zadnjih mesecih, ko je pogosteje izgubljal kot zmagoval, kar je dokončno pokopalo upanje Mavericks o nastopu v izločilnem delu, ni skrival razočaranja. Marsikaj je šlo narobe, pojavile so se celo govorice, da slovenski as razmišlja o možnosti, da bi prihodnje poletje, če se bodo nadaljevali neuspehi, zapustil Dallas. To bi bil velik udarec za prihodnost franšize, v kateri je bil slovenski košarkarski virtuoz označen za prvo ime. Takoj po prihodu je postal velik ljubljenec navijačev, vlečni in paradni konj moštva, svojevrstni naslednik Dirka Nowitzkega.

Postal je šele drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v rednem delu sezone na tekmo v povprečju dosegal vsaj 32 točk, osem asistenc in osem skokov. To je pred 34 leti uspelo le še legendarnemu Michaelu Jordanu. Foto: Guliver Image

Lani je Dončić že nakazal, kaj vse bi lahko dosegel z Dallasom. Mavericks so se uvrstili med štiri najboljše klube, v končnici izpadli šele v konferenčnem finalu proti poznejšemu prvaku Golden Statu, nato pa je sledila sezona, polna kadrovskih sprememb, ki Dallasu niso prinesle želenih koristi. To velja zlasti za prihod Kyrieja Irvinga. Telički so ostali brez končnice, kar se je Dončiću čez lužo zgodilo le še ob njegovi krstni sezoni v ligi NBA. Ko so se začele pojavljati govorice, da bi lahko Ljubljančan prihodnje poletje zahteval odhod iz kluba, so bili ljubitelji košarke iz Dallasa upravičeno zaskrbljeni.

Dončić: Nekaj bo treba spremeniti

Na predzadnji tekmi sezone proti Chicagu je odigral le dobrih 12 minut, na sklepnem dejanju proti San Antoniu pa ni stopil na parket. Foto: Reuters Na zadnji tekmi sezone, rezultatsko nepomembnem obračunu, na katerem niso nastopili številni prvokategorniki vključno z Dončićem in Irvingom, je Dallas doma prepričljivo izgubil proti San Antoniu. Po tekmi je Dončić stopil pred mikrofon in pojasnil marsikaj. Po poročanju novinarja EPSN Tima McMahona je dal vedeti, kako kljub turbulentni sezoni ostaja srečen in zadovoljen pri Dallasu ter da ni razlogov za skrb navijačev. Govorice, da obstaja velika bojazen v klubu, da bi lahko prihodnje poletje zahteval menjavo, je označil za neresnične. "Tega nisem rekel," je dejal Dončić ter s tem dal vedeti, da ostaja srečen in zadovoljen pri Dallasu, s katerim ima sklenjeno petletno pogodbo, vredno 215 milijonov ameriških dolarjev.

Prva sezona mu ni prinesla rezultatskega uspeha, pogrešal je marsikaj. "Nekaj bo treba spremeniti, o tem ni dvoma. Lani smo se uvrstili v konferenčni finale. Takrat smo uživali. Takrat smo imeli v moštvu izjemno kemijo, bilo je izjemno. Nekaj bo zagotovo treba spremeniti," je poudaril. Lani, ko mu je v napadu zelo pomagal Jalen Brunson, del ekipe pa sta bila Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith, ki sta se kot del dogovora z Brooklynom po prihodu Kyrieja Irvinga v Teksas preselila v New York, je veliko bolj užival v košarki in ekipnem duhu kot pa v tej sezoni.

Letos je bilo razmerje zmag in porazov (38-44) preslabo, da bi se Dallas uvrstil med deset najboljših ekip zahodne konference. Tako je eden izmed najbolj priljubljenih košarkarjev v ligi NBA prvič po treh sezonah ostal brez končnice in tako sezono sklenil že v začetku aprila.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta v tej sezoni skupaj odigrala 16 tekem. Dallas jih je dobil le pet in na lestvici zdrsnil na 11. mesto zahodne konference. Foto: Reuters

Dončić je tako pomiril navijače in dal vedeti, da je še naprej srečen pri Dallasu, pričakuje pa določene spremembe. Glavno vprašanje je, ali bo še naprej sodeloval z Irvingom, s katerim sta skupaj odigrala 16 tekem. Čeprav se je pričakovalo, da ga bo kontroverzni ameriški zvezdnik, rojen v Avstraliji, razbremenil v napadu, Dallas pa bo z njima napovedal boj za najvišja mesta, so bili rezultati katastrofalni. Skupaj sta odigrala 16 tekem, zmage pa se razveselila le na petih. ESPN poroča, da je to najslabši odstotek zmag za ekipo, v kateri sodelujeta dva člana začetnih peterk zvezdniške tekme All-Star, v zgodovini tekmovanja.

Dončić razkril svojo željo

Mark Cuban bo skušal poleti skleniti dogovor s Kyriejem Irvingom in ga zadržati v Dallasu. Foto: Reuters Dončić si želi, da bi 31-letni branilec ostal v Dallasu. "Odlično se prilega naši ekipi. Ljudje se ne bodo strinjali z menoj, saj bodo imeli v mislih dosežene rezultate, a kemija in odnosi med igralci zahtevajo svoj čas. To je dolg proces. Želim si, da bi ostal pri nas," je 24-letni Ljubljančan razkril svojo željo glede Irvinga, ki se v nasprotju z njim po zadnji tekmi sezone ni pojavil pred predstavniki sedme sile. Ko se je pred nekaj meseci pridružil Mavericks, je dal vedeti, da bo o svoji prihodnosti spregovoril ravno po koncu sezone.

Lastnik franšize Mark Cuban je dal vedeti, kako bo sklenitev dogovora z Irvingom prednostna naloga tega poletja. Če bo uspešen, bo zvezdniški dvojec tako sodeloval pri Dallasu tudi v prihodnji sezoni. Trener Jason Kidd, ki si je nakopal kar nekaj kritik navijačev, je že napovedal, da se bo to poletje posvetil nalogi, kako narediti ekipo boljšo v obrambnem smislu. Zlasti v nabiranju skokov, kjer so bili Mavericks najslabši v tej sezoni.