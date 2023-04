Dogodki, nad katerimi se številni zgražajo, so jim prinesli Dončića

Verjetno se spomnite, kako je lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban februarja 2018 v podkastu govoril o namernem izgubljanju tekem, da bi imeli na naslednjem naboru nadarjenih košarkarjev čim višje mesto. Na koncu so izbirali kot peti in po menjavi z Atlanta Hawks dobili Luko Dončića. Za podoben korak so se odločili tudi v zaključku letošnje sezone. Dejstvo je, da z zdajšnjo zasedbo prave prihodnosti pri Mavs ne bo. Vodstvo kluba bo imelo zato poleti ogromno dela, da bo naredilo konkurenčno moštvo za mesta, na katerih želijo biti. Jasno pa je, da bo na tnalu tudi Dončićeva potrpežljivost, saj ga zanima šampionski prstan, za kar bo potreboval kakovostno ekipo.

"Kar bom zdaj rekel, tega verjetno ne bi smel, ampak sem imel večerjo z nekaterimi fanti. In tu smo. Ne bomo se borili za končnico. Dejal sem jim, da je izgubljanje naša najboljša možnost. Komisar lige Adam Silver verjetno tega ne bo rad slišal. Ampak sem se usedel s košarkarji in jim razložil, kakšni so naši načrti za poletje," je februarja 2018 v podkastu razlagal Mark Cuban.

Komisar Silver se je hitro odzval in kaznoval Cubana s 600 tisoč dolarjev kazni. Na žalost je namerno izgubljanje tekem, da bi imeli klubi čim boljše možnosti na naboru, postala praksa. V bejzboli ligi MLB denimo to počno že od nekdaj.

Pri Dallasu se je takrat obrestovalo izgubljanje do te mere, da so zaključili sezono s 24 zmagami in 58 porazi ter dobili peto mesto na naboru.

Ko so izgubljali, so nato dobili Dončića

Vsi vemo, kaj se je nato na naboru 21. junija 2018 zgodilo. Atlanta Hawks so kot tretjega izbrali slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića, kaj kmalu pa ga zamenjali s Traejem Youngom, ki je bil izbran s strani Dallas Mavericks, in še nekaj izbirami na naboru.

Mark Cuban in Luka Dončić. Foto: Guliverimage

V tej sezoni je bil Dallas še februarja na odličnem četrtem mestu na zahodu. Lanski finalist zahodne konference je imel dobro osnovo za izločilne boje. Nato so se odločili za menjavo in pripeljali Kyrieja Irvinga, v vrste Brooklyn Nets pa sta odpotovala člana prve peterke Spencer Dinwiddie in Dorian Finney-Smith, Mavs pa so zraven dodali še tri izbore za nabore v letih 2027 in 2029.

Od takrat naprej so zmagali na vsega devetih tekmah in jih kar 18 izgubili. Več kot očitno je, da ima Dallas občutno preslabo obrambo, da nima dobrih košarkarjev pod obročem. Podatek, da so najslabše moštvo v skokih, temu le pritiče.

Ker so bili v zadnjem obdobju tako slabi, so se odločili, da je bolje izgubljati tekme, kot se potegovati za morebitne dodatne kvalifikacije za končnico. Očitno so preučili, da letos v izločilnih bojih ne bi naredili kaj konkretnega.

Možnost ohranitve prvega izbora zrastlo z 9,4 na 79,8 odstotka

Odločili so se, da bodo misli usmerili proti naboru, upajoč, da jim le ta prinese zanimivega košarkarja za prihodnost. Mavs so sezono končali med desetimi najslabšimi ekipami v ligi, kar njihove možnosti za ohranitev izbora z 9,4 odstotka poviša na 79,8 odstotka možnosti. Dallas namreč letošnji prvi izbor po menjavi, po kateri je moštvo iz Teksasa v začetku leta 2019 v svoj kader dodalo Kristapsa Porzingisa, dolguje New York Knicks, a imajo Mavs pri tem zaščiten izbor za prvih deset mest na naboru, kar bi pomenilo, da si močno povišajo možnosti, da zadržijo letošnji nabor v svojih rokah, njihov dolg do New Yorka pa bi se prestavil na naslednjo sezono.

Bosta Luka Dončić in Kyrie Irving v prihodnji sezoni prav tako soigralca? Foto: Guliverimage

Ničkolikokrat smo iz ust Gorana Dragića že slišali, da je liga NBA en velik posel. Tudi v Dallasovem primeru se je je izkazalo, da je temu res tako, potem ko so dali tekmovalni del na stranski tir, s tem pa razjezili številne navijače kluba.

Tekmovalni premor vse do avgusta, ko se bo z reprezentanco pripravljal na svetovno prvenstvo

A se s tem še ne bodo končali nelagodni trenutki. Dejstvo je, da bi rad Cuban po letu 2011 drugi naslov prvaka lige NBA. Dejstvo je, da bi rad Luka Dončić prav tako osvojil šampionski prstan. V kolikor Dallasova barka v bodoče ne bo plula v to smer, se zna tudi "pravljica" Dončić-Dallas končati, čeprav je Luka po zadnji tekmi pred sedmo silo dal vedeti, da je vesel v Dallasu. Vprašanje je, koliko časa bo Luka potrpežljiv. Naslednje leto bo vstopil v šesto sezono lige NBA in v tem trenutku ni videti, da bi se naslov lahko z Dallasom zgodil kmalu. Vodstvo na čelu s Cubanom in generalnim direktorjem Nicom Harrisonom bo moralo poleti narediti ogromno dela, da bo sestavilo kader, s katerim bo Dallas konkurenčen za mesta, na katerih želijo biti.

Naslednjo tekmo bo odigral avgusta v dresu slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Druga slaba plat predčasnega slovesa Dallasa od te sezone je ta, da Luka štiri mesece ne bo igral nobene tekme. Reprezentanci se bo lahko priključil šele avgusta, kot velevajo pravila lige NBA. Zaradi štirimesečnega tekmovalnega premora pa je jasno, da mu bo nastopanje v dresu slovenske košarkarske reprezentance, za katero vedno rad igra z vsem srcem, koristilo za naslednjo sezono, prav tako pa Sloveniji v lovu za dobro uvrstitev na svetovnem prvenstvu, katerega bo naša izbrana vrsta sprva igrala na japonskem otoku Okinava, izločilni boji pa bodo v Manili na Filipinih. S kom se bodo slovenski košarkarji pomerili v uvodnem in s kom se bodo križali v drugem delu, pa bomo izvedeli 29. aprila, ko bo žreb skupin.