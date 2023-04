Nogometaš Reala na parkirišču boksnil tekmeca

Sobotna tekma španske la lige med Realom Madridom in Villarrealom je imela še "tretji polčas", vsaj med Federicom Valverderjem in Alexom Baeno. Rumena podmornica je z dvema goloma v zadnjih 20 minutah beli balet premagala s 3:2. Že med tekmo sta si Valverde in Baena skočila v lase. Štiriindvajsetletni Urugvajec Valverde naj bi že takrat 21-letnemu Špancu Baeni dejal, da ga bo po tekmi počakal na parkirišču. In to se je tudi zgodilo. Srečala sta se pred klubskima avtobusa in Valverde je Baeno boksnil v obraz.

Španski mediji poročajo, da ima Villarreal videoposnetek, ki dokazuje, da je to udarca res prišlo. To je z zapisom na Instagramu potrdil tudi Baena: "Navdušen sem nad izjemno zmago naše ekipe in to na Santiagu Bernabeuu. Ampak istočasno sem zelo žalosten, saj sem bil po tekmi deležen agresije. Presenečen sem, kaj se govori o meni, saj niti slučajno nisem rekel tega." Do zamere med njima naj bi prišlo že na januarski pokalni tekmi. Takrat naj bi Baena Valverdeju rekel nekaj žaljivk o njegovem takrat nerojenem sinu.

Za zdaj še ni jasno, ali bo vodstvo španske lige ali pa morda sam Real Madrid ukrepal proti Valverdeju.