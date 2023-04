Bogati Angleži s težavami, na zelenici jih povzroča še neizprosni Francoz

V torek zvečer se bosta za polfinale najelitnejšega klubskega tekmovanja lige prvakov na Stamford Bridgeu pomerila londonski Chelsea in Real Madrid. Beli balet je na prvi četrtfinalni tekmi zmagal z 2:0 in naredil velik korak k napredovanju v polfinale, a nas je liga prvakov že naučila, da ni konec, dokler ni konec. Madridčanom sta sicer zmago in dobro popotnico zagotovila prekaljeni Francoz in lanski dobitnik zlate žoge Karim Benzema in Marcos Asensio.

Spomnimo, na prvi četrtfinalni tekmi je bil Chelsea v zadnje pol ure prisiljen igrati tekmo z desetimi igralci, potem ko je Ben Chilwell prejel rdeči karton zaradi prekrška nad Rodrygom. Odsotnost Angleža na povratni tekmi najverjetneje pomeni, da bo mesto levega bočnega branilca zasedel mladi Španec Marc Cucurella.

Chelsea brez Koulibalyja

Zdravstveni karton Londončanov nakazuje, da bo njihov steber obrambe Kalidou Koulibaly, ki je lani iz Napolija prestopil za dobrih 37 milijonov evrov, zaradi poškodbe, ki jo je staknil na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov na Bernabeu, odstoten še nekaj tednov. Manjkala bosta tudi Armando Broja (poškodba kolena), vprašljivi pa so še Kai Haverzt (koleno), Ruben Loftus-Cheek (hrbet) in Carney Chukwuemeka.

Chelsea se bo moral tokrat znajti brez Senegalca. Foto: Guliverimage Na zadnji prvenstveni tekmi proti Brightonu, ki so jo modri izgubili z 1:2, v ekipi ni bilo izkušenega brazilskega branilca Thiaga Silve in N`Gola Kanteja. Frank Lampard naj bi jima namenil počitek za povratno tekmo proti belemu baletu. Za četrtfinalno tekmo najelitnejšega klubskega tekmovanja bi morali biti vpoklicali tudi Reece James, Joao Felix in Mateo Kovačić, ta je dres madridskega Reala nosil že v preteklosti. Pierre-Emerick Aubameyang, Benoit Badiashile, David Datro Fofana in Noni Madueke nimajo pravice do nastopa.

Pri Realu je še naprej odstoten francoski branilec Ferland Mendy, ki je prejšnji mesec na treningu staknil poškodbo meča in za tekmo še ne bo pripravljen. V ekipi bosta tudi Toni Kroos in Vinicius Jr, ki sta na zadnji prvenstveni tekmi španske La Lige manjkala ob zmagi Reala z 2:0 v Cadizu, kar najbrž pomeni, da bo tekmo na klopi začel Marcos Asensio, ta je na prvi tekmi pospravil žogo v gol vratarja Chelsea Kepe Arrizabalage.

V domačih prvenstvih ne blestita

Chelseaju letos ne gre tako, kot so si želeli in ob številnih okrepitvah na začetku sezone tudi pričakovali. V premier ligi trenutno modri zasedajo skromno 11. mesto in so od mest, ki še vodijo v evropska tekmovanja, oddaljeni za 11 točk. Tudi Madridčanom v domačem prvenstvu ne kaže tako kot lani, ko so špansko la ligo prepričljivo osvojili. Za Barcelono po 29 odigranih tekmah zaostajajo 11 točk, do konca prvenstva pa je še devet tekem. Real po besedah Ancelottija ne meče puške v koruzo niti v domačem prvenstvu, a vemo, na kaj se Madridčani zares osredotočajo.

Carlo Ancelotti z Realom lovi 14. naslov Lige prvakov. Foto: Guliverimage