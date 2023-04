Real se je rešil, Barca prišla z vlakom, odšla s točko

Prvi mož stroke pri Real Madridu Carlo Ancelotti in njegovi varovanci so na sredini tekmi lige prvakov naredili velik korak proti polfinalu, saj so Chelsea premagali z 2:0. V španskem prvenstvu pa so pred tem izgubili dve od zadnjih treh tekem. Tako so 29. krog začeli z zaostankom 13 točk za vodilno Barcelono. Za en dan so se približali -10, medtem ko so pri petih točkah naskoka pred mestnim tekmecem Athleticom, za katerega brani slovenski vratar Jan Oblak. Tudi njegov tokratni nasprotnik je pri dnu razpredelnice, Almeria na 16. mestu.

Le točka za Barcelono. Foto: Reuters Nogometaši Barcelone na tekmo v Getafe (pri Madridu) niso odleteli z letalom kot običajno, ampak so se odpeljali z vlakom. Da javnosti pokažejo, da je potrebno nekaj narediti za okolje. In da katalonski klub nekoliko zmanjša svoj ogljični odtis. Tekma se je končala z delitvijo točk za izid 0:0. Prvič po 18 letih Barcelona dvakrat zapored v la ligi ni dala gola (0:0 z Girono v ponedeljek). Varovanci trenerja Xavija so obenem pred tem še v polfinalu španskega pokala izgubili el clasico proti madridskemu Realu z 0:4. V ligi ima ponos Katalonije zdaj devet točk prednosti pred Madridčani (sledi še devet krogov).

Na tekmi pri Getafeju je bila Barcelona predvsem v prvem delu več v napadu, nevarnejša, a je domača obramba stala trdno in spretno parirala zvezdniški zasedbi. Kasneje so gostitelji vzpostavili ravnotežje, v končnici pa so bili vnovič nevarnejši Katalonci, a sta bila poskusa Raphinhe in Gavija z razdalje preslaba za spremembo izida. Najlepšo priložnost za domače je v 87. minuti zapravil Borja Mayoral. Z novo osvojeno točko se je Getafe povzpel na 15. mesto na lestvici.

Kako so nogometaši Barcelone v Getafe odšli z vlakom (video: Reuters):

