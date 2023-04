Prijavljen policiji, a Ancelotti vseeno računa nanj

Nogometaš Reala Madrida Federico Valverde naj bi na parkirišču v obraz boksnil člana Villarreala Alexa Baeno. Sporekla sta se že med tekmo, zamera med njima pa sega že v prejšnji obračun Reala in Villarreala. Baena je Valverdeja zaradi fizičnega napada prijavil na policijo.

Federico Valverde Foto: Reuters In tako je bilo eno prvih vprašanj Carlu Ancelottiju na uradni novinarski konferenci pred sredino tekmo lige prvakov med Realom in Chelseajem prav o Valverdeju. Trener Reala pravi takole: "Valverde je v redu, motiviran, dobro trenira. Zelo dobro ga poznam. Federico je zelo dober človek. Nočem komentirati, kaj se je zgodilo. Na tekmi bo dal vse, tako kot vedno." Urugvajski nogometaš Reala ima tudi podporo soigralcev. "Na treningu je bil pravi. Povsem je osredotočen na tekmo. O tem, kar naj bi se zgodilo, pa ne morem govoriti," je dejal David Alaba.

Ancelotti si želi še en čarobni večer na Bernabeuu

Trening v Madridu Foto: Reuters Real je aktualni zmagovalec lige prvakov, Chelsea pa je to tekmovanje osvojil leto prej. "To je 180 minut dolg dvoboj. Dobri bomo skušali biti že na prvi tekmi. Prva tekma ni odločilna, a si želimo priigrati prednost. Ekipa je dobro pripravljena, komaj čaka tekmo. Da doživi še en čarobni večer na Bernabeuu," je razlagal italijanski strateg, ki je pred dobrim desetletjem vodil Chelsea. "Na ta klub me vežejo fantastični spomini. Še naprej navijam za Chelsea, saj sem tam preživel dve leti. Da bi se vrnil? Ne, upam, da bo Lampard sposoben opraviti dobro delo." Londonski klub ima to sezono precej težav v domačem prvenstvu. So šele 11. v premier ligi in zato je Frank Lampard pred dnevi postal njihov začasni glavni trener.