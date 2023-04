Manchester City je v 31. krogu premier lige s 3:1 ugnal Leicester. Arsenal je z goloma Gabriela Jesusa in Martina Odegaarda z 2:0 vodil že po desetih minutah, a na koncu v londonskem dvoboju z West Hamom osvojil le točko (2:2). City s tekmo manj zdaj zaostaja štiri točke. Aston Villa je v soboto s 3:0 razorožila tretji Newcastle, ki je klonil šele četrtič v sezoni. Poraz so doživeli nogometaši Chelseaja, ki so morali z 1:2 priznati premoč Brightonu, brez točk pa so ostali tudi nogometaši Tottenhama. Manchester United je na zadnji nedeljski tekmi z 2:0 premagal Nottingham in na tretjem mestu prehitel Newcastle. Krog se je v ponedeljek zvečer sklenil z visoko zmago Liverpoola nad Leedsom (6:1).

Nogometaši Manchester Cityja še naprej dihajo za ovratnik vodilnemu Arsenalu. Sinjemodri so tokrat vprašanje o zmagovalcu proti Leicesterju, ki se bori za obstanek, pravzaprav razrešili že v prvih 25 minutah, ko so po zadetku Johna Stonesa in dveh golih Erlinga Haalanda (enega je dosegel iz 11-m) vodili že s 3:0. Norvežan je v tej sezoni premier lige že pri neverjetnih 32 golih. Častni zadetek za goste je v 75. minuti dosegel Kelechi Iheanacho. Trenutno je City v nizu 14 tekem v vseh tekmovanjih brez poraza, med njimi je zadnja visoka zmaga proti Bayernu (3:0).

Gabriel Jesus Foto: Reuters Topničarji se po izpadu iz evropske lige in pokala FA ob koncu sezone lahko povsem osredotočijo na osvojitev svojega 14. angleškega naslova, a prvega po dolgih 19 letih. Na drugi strani je Manchester City še v igri za tri lovorike: angleško, evropsko in pokal FA. Lovijo deveto angleško zvezdnico, četrto v zadnjih šestih sezonah. Če torej topničarje v mesecu in pol čaka samo še osem tekem, imajo sinjemodri bolj natrpan urnik: vsaj še 11 tekem. Pa morda še finale pokala FA, ne nazadnje pa si sami najbolj želijo še tri dodatne tekme v ligi prvakov (polfinalni in finale).

Arsenal in Manchester City 26. aprila igrata še med sabo. Trener topničarjev Mikel Arteta odslej od svojih igralcev zahteva še več. "Zadovoljni smo, da smo na vrhu. Zdaj pa moramo dokončati posel. Da bi nam to uspelo, bomo od vseh zahtevali še nekaj več," je dejal pred tekmo z West Hamom. In tako so tudi začeli in že v 10. minuti vodili z 2:0. Zadela sta Gabriel Jesus in Martin Odegaard. A sledil je preobrat in Mohamed Said Benrahma ter Jarrod Bowen sta zadela za končni izid 2:2 in delitev točk. Benrahma je uspešno zadel 11-metrovko. Strel z bele točke so imeli tudi topničarji, toda Bukayo Saka ni zatresel mreže, streljal je mimo vrat. West Ham bi pravzaprav lahko celo zmagal, saj je ob koncu Michail Antonio z glavo zadel okvir vrat.

Polom Newcastla proti vroči ekipi Aston Villa

Mohamed Salah Foto: Reuters Na uvodni tekmi kroga je v dvoboju "vročih" ekip Aston Villa doma v Birminghamu premagala Newcastle s 3:0 (1:0). Za Villo je bila to že peta zaporedna zmaga in sedma na zadnjih osmih tekmah, zadnji poraz je zabeležila 18. februarja, ko je bil v Birminghamu s 4:2 uspešen vodilni Arsenal. Gostiteljem sta zmago z goli zagotovila Aaron Ramsey v 11. in v zadnjem času zelo razpoloženi Ollie Watkins v 61. ter 83. minuti. Newcastle pa je doživel prvi poraz po četrtem marcu.

Liverpool Jürgena Kloppa je bil štiri tekme brez zmage (dva remija in dva poraza). Na zadnjih petih tekmah so zabili le tri gole. Proti Leeds Unitedu pa se jim je na zadnji tekmi 31. kroga spet odprlo odprlo. Zmagali so s 6:1. Dvakrat je zabil Mohamed Salah, dvakrat tudi Diogo Jota, prvi gol na tekmi je dal Cody Gakpo, piko na i pa je v 90. postavil Darwin Nuñez. To ni njihova najvišja zmaga sezone, saj so pred mesecem in pol Manchester United premagali s 7:0. To je 13. zmaga redsov na 30. tekmah te sezone premier lige. Zdaj imajo 47 točk in na osmem mestu za petim, ki še vodi v Evropo, zaostajajo šest točk.

Ničli Chelseaja in Tottenhama

Mason Mount po koncu tekme in novem porazu Chelseaja Foto: Reuters Brez točk pa so ostali tudi nogometaši Chelseaja in Tottenhama. Chelsea je brez zmage ostal še na svoji šesti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih. Tokrat je morala zasedba Franka Lamparda z 1:2 priznati premoč Brightonu, ki se še naprej vneto bori za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Gostitelji so sicer povedli v 13. minuti potem ko je gol dosegel Conor Gallagher. A je sledil odgovor Brightona. Na 1:1 je v 42. minuti poravnal Danny Welbeck, za zmago pa je v 70. minuti zadel Julio Enciso.

Veselje Bournemoutha ob tretjem zadetku Foto: Reuters

Še bolj vroče je bilo na Tottenham Hotspur stadionu, kjer so gostitelji po porazu z 2:3 proti Bournemouthu zelenico zapustili sklonjenih glav. Tekma se je sicer za Tottenham začela obetavno, v 14. minuti je za vodstvo poskrbel Son Heung-Min. A sledil je preobrat gostov, v 38. minuti je najprej zadel Matias Vina, za preobrat pa v 51. minuti še Dominic Solanke. Nekaj upanja je domačim navijačem v 88. minuti nato z zadetkom prinesel Arnaut Danjuma, sledil je popoln napad Tottenhama, ki pa ni prinesel novega preobrata. Nasprotno. Gostje so na drugi strani prežali na protinapade, kar se jim je izplačalo v 95. minuti, ko je za zmago Bournemoutha s 3:2 zadel Dango Ouattara.

