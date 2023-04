Z Arsenalom so igrali 2:2. Foto: Reuters Liverpool je po 29. krogih premier lige z vsega 12. zmagami na skromnem osmem mestu. Brez zmage v domačem prvenstvu so zadnje štiri tekme (dva poraza, dva remija). Pretekli konec tedna so sicer remizirali z vodilnim Arsenalom (2:2), za katerim zaostajajo velikih 29 točk. Pravzaprav bi topničarje lahko premagali, a je v drugem polčasu 11-metrovko zapravil Mohamed Salah, sicer s 13 goli njihov prvi strelec v premier ligi. Še osem golov je dal egipčanski napadalec to sezono v ligi prvakov, skupaj pa na 42 tekmah v vseh tekmovanjih 24.

So pa v zadnjem obdobju 11-metrovke zanj postale prava nočna mora. Ko je pretekli konec tedna zapravil strel z bele pike (udaril je celo mimo gola), se je z majico kar pokril čez obraz, skril od sramu. To se mu je namreč zgodilo že drugič na zadnjih štirih tekmah (prejšnji mesec ob porazu z 0:1 proti Bournemouthu). Tridesetletnik pravi, da je zasovražil izvajanje 11-metrovk in noče biti več prva izbira Liverpoola pri kazenskih strelih.

V dresu Liverpoola zgrešil petkrat, a štirikrat v zadnjih dveh sezonah

Verjeti ni mogel niti trener Jürgen Klopp, ki pa javno Mohameda Salaha ni kritiziral, niti noče na glas razpravljati, ali bo izbral drugega. Foto: Reuters Salah, ki za Liverpool igra od leta 2017, je na Anfieldu doslej izvajal 29 11-metrovk (torej med samo igro), zgrešil pa jih je pet. Je torej 82,76-odstotno uspešen, kar pravzaprav ni tako slabo. Steven Gerrard, Robbie Fowler in Phil Neal, ki so denimo imeli to nalogo v rdečem dresu v preteklosti, so imeli še nekoliko slabši odstotek. Salahu je učinkovitost pravzaprav padla v zadnjih dveh sezonah, ko je zapravil štiri od omenjenih petih strelov z bele točke, kar pomeni, da ima v teh dveh sezonah odstotek uspešnosti zgolj 63,6.

Ob prihodu v Liverpool sicer ni takoj postal prva trenerjeva izbira za 11-metrovke, saj je bil to James Milner. A ker se je v tisti sezoni (2017/2018) s Harryjem Kaneom boril za najboljšega strelca premier lige, je nekajkrat dobil priložnost.

Povod zgrešena 11-metrovka v kvalifikacijah za Katar 2022?

Navijači Egipta mu zapravljene 11-metrovke v kvalifikacijaz za Katar niso odpustili. Foto: Reuters Očitno gre za psihološko blokado v njegovi glavi. "Krivec" pa bi utegnila biti zgrešena 11-metrovka na reprezentančni tekmi lani marca. V kvalifikacijah za uvrstitev na SP je namreč streljal visoko prek gola Senegala. Egipčanski navijači so v nadaljevanju tekme besni z zelenimi laserskimi žarki svetili proti njemu.

Trener Jürgen Klopp bo torej očitno moral izbrati nekoga drugega: "To je nekaj, o čemer se moramo pogovoriti. A ne tukaj," je na novinarsko vprašanje odgovoril po tekmi z Arsenalom. Izbira zna biti težka, a zato, ker ima precej dobrih možnosti. Fabinho je v prejšnji sezoni streljal trikrat, ko Salaha ni bilo v igri, in vse tri zadel, v ligaškem pokalu celo s panenko. Pravijo, da je zanesljiv tudi Trent Alexander-Arnold, ki pa je za Liverpool med tekmo še ni nikoli izvajal (samo tri ob streljanju 11-metrovk). Cody Gakpo je 11-metrovke streljal za PSV Eindhoven, Darwin Nuñez pa za svoja prejšnja dva kluba (Almeria in Benfica) ni zgrešil nobene. Seveda pa je v klubu še vedno tudi 37-letni Milner, ki ima 90,5-odstotno uspešnost. V zadnjem obdobju sicer ne igra več veliko.