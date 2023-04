Slovenski dragulj obnorel Avstrijce: Ne morem opisati, kako sem vesel!

Obiskali smo nedeljski spektakel avstrijskega nogometnega prvenstva med Sturmom in Salzburgom, na katerem je imel slovenski selektor Matjaž Kek kaj videti. V Gradcu so nastopili kar trije njegovi varovanci. Na koncu se je najbolj smejalo Benjaminu Šešku, ki je navdušil z novo mojstrovino, že 14. zadetkom v tej sezoni, in rdečim bikom pomagal k morda že odločilnemu koraku do desetega zaporednega naslova. Po veliki zmagi z 2:0 se je naposlušal pohval. Čestitala sta mu tudi "črno-bela" Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković, ki ju kmalu čaka novi vrhunec sezone, finale avstrijskega pokala.

Slovenija je svoj največji klubski nogometni derbi pozdravila prejšnji teden, ko je Olimpija premagala Maribor in si pet krogov pred koncem sezone že zagotovila državni naslov. Pri severnih sosedih je glede prvaka še prisotna neznanka, a je po nedeljski zmagi na derbiju vodilnih v Gradcu vse večja verjetnost, da v Avstriji, kar zadeva vladarja nogometnih zelenic, ne bo sprememb. Rdeči biki iz Salzburga so po dragoceni zmagi nad Sturmom (2:0) prednost pred najbližjim tekmecem povišali na pet točk. Do konca bo odigranih še šest krogov, tako da vse bolj diši po jubilejnem, že desetem zaporednem naslovu Salzburga. In nadaljevanju obdobja prevlade kluba iz Mozartovega mesta.

Prekrasna navijaška kulisa na derbiju v Gradcu:

Začenja se veliki derbi v Avstriji. Sturm proti Salzburgu, navijaeka kulisa je fantastična! Vsi trije Kekovi izbranci igrajo od prve minute. Tomi Horvat, Jon Gorenc Stanković in Benjamin Šeško. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/G6Q3dNk79d — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 23, 2023

V Gradcu, avstrijskem mestu ob Muri, v katerega so se v preteklosti zaljubili mnogi znani slovenski nogometni obrazi, je bilo v nedeljo še kako pestro. Stadion Merkur Arena je pokal po šivih, znova je bil razprodan, tako da se je na njem stiskalo več kot 15 tisoč fanatičnih navijačev. Pomerila sta se najboljša avstrijska kluba, na igrišču, to velja tudi za tribune, pa ni manjkalo Slovencev. Medsebojno so se udarili kar trije članski slovenski reprezentanti, po tekmi pa so imeli bistveno več razlogov za zadovoljstvo gostje. Nesporni favoriti prvenstva.

Znova dežujejo zadetki mladega Slovenca

Benjamin Šeško je v tej sezoni dosegel že 14 zadetkov, od tega štiri v "skupini za prvaka". Foto: Guliver Image Salzburg je zgleden primer, da se s polno klubsko blagajno ni treba zaletavati v nakup starejših, že dokazanih zvezdnikov, ampak raje skrbno privabljati nadarjene upe, jim omogočiti primeren razvoj in jih nato za ogromne vsote denarja prodati snubcem, med katerimi praviloma izstopajo evropski velikani. Takšen model prinaša vrhunske rezultate, tako športno kot tudi poslovno.

V uspešno zgodbo rdečih bikov se je imenitno vklopil tudi Benjamin Šeško. Biser slovenskega nogometa, ki bo konec prihodnjega meseca dopolnil komaj 20 let, a je že zdaj vlečni konj igre v napadu slovenske izbrane vrste, že dalj časa kraljuje na avstrijskih zelenicah. V tej sezoni je imel prvič opravka z vmesnim kriznim obdobjem. Trener Matthias Jaissle mu je po tem, ko se je slovenski najstnik vse dogovoril z Leipzigom glede selitve v nemško bundesligo – kamor se bo po koncu sezone odpravil za 24 milijonov evrov, kar je nov slovenski rekord –, namenjal manj minut.

Salzburg je prvič v tej sezoni premagal Sturm in se mu maščeval tudi za pokalni izpad, zaradi katerega so rdeči biki brez možnosti osvojitve dvojne krone. "Kar te uniči, te hkrati tudi ojača. Zdaj moramo ostati zbrani, gremo naprej v sredo," Benjamina Šeška med tednom čaka nov zahteven dvoboj, gostovanje pri dunajskem Rapidu. Foto: R. P.

Čeprav Šeško spada med najbolj opevane mlade napadalce v Evropi, je na začetku spomladanskega dela trpel in pogosto grel klop, a si je nato z dodatno vnemo na treningih, marljivim delom in trudom le povrnil status prvokategornika. Znova so začeli deževati njegovi zadetki, nesporno znanje in izjemne fizične sposobnosti, zaradi katerih so mu tamkajšnji predstavniki sedme sile kmalu po prihodu v Avstrijo nadeli vzdevek slovenski Erling Haaland, pa so ga znova uvrstile na naslovnice. Mladi nemški strateg je po tem, ko si Salzburg v nasprotju s prejšnjimi sezonami ni priigral večje prednosti pred najbližjimi zasledovalci, najnevarnejši je zlasti Sturm, le doumel, da velja Šešku zaupati osrednjo nalogo.

Mojstrski zadetek v režiji dveh 19-letnikov

Mladi Slovenec ji je kos. To je na veselje številnih rojakov, ki so obiskali derbi v Gradcu, dokazal tudi v nedeljo. Večkrat je zatresel mrežo Sturma, dvakrat sta bila zadetka zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavljena, v 73. minuti pa je Avstrijce obnorel z novo mojstrovino.

Goool! Na derbiju avstrijskega prvenstva je zadel v polno Benjamin Šeško. 19-letni Slovenec je v 73. minuti popeljal @RedBullSalzburg do vodstva z 2:0 v gosteh pri @SKSturm. Rdeči biki lahko tako prednost pred Sturmom povišajo na +5. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/4pA3XHhqwA — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 23, 2023

Afričan Karim Konate, tudi on podobno kot Šeško šteje komaj 19 let, je prispeval asistenco, samozavestni napadalec iz Radeč pa je v slogu največjih virtuozov pospravil žogo v mrežo. Urno se je pognal proti vratom in ušel branilcem Sturma, nato pa si s prvim dotikom dvignil žogo in si pripravil možnost za neposredni strel. Ta je bil fantastičen. Žoga je še potovala v zraku, ko je sledil izjemen zaključek Šeška. Salzburg je prednost povišal na 2:0, mladi slovenski napadalec je odhitel k navijačem in z njimi proslavljal enega najpomembnejših zadetkov, kar jih je dosegel v rdečem dresu. Rdeči biki so si z zmago v Gradcu, mestu, ki je od Maribora oddaljeno le pol ure vožnje, namreč na široko odprli vrata do novega naslova.

Če je prvi dotik dober, mora biti ...

Salzburg je prekinil nekoliko slabše rezultatsko obdobje, v katerem je ob odsotnosti nekaterih pomembnih igralcev, ki so manjkali zaradi poškodb, nanizal dva remija. Foto: R. P. Salzburg je prednost pred Sturmom, ki bi lahko v nedeljo z zmago senzacionalno skočil na prvo mesto, povišal na +5. "To je bila najpomembnejša tekma v tej sezoni. Ponosen sem na vso ekipo, od trenerjev do igralcev. Ne morem opisati, kako sem vesel za to zmago," je žarel od sreče, saj se mu nasmiha nov naslov. "Če je želja po zadetku velika in če je prvi dotik dober, mora biti potem tudi gol, ne gre drugače," je opisal zadetek, že 14. v tej sezoni, s čimer se je še bolj približal vrhu najboljših strelcev avstrijske bundeslige.

"Tudi to je motiv, imam cilj, a najpomembneje je, da postanemo prvaki," se Šeško ne bi branil tudi naziva najboljšega strelca prvenstva, a mu ta ne bi pomenil prav veliko, če bi Salzburg ostal brez prvega mesta. Zato ostaja največji cilj naslov prvaka, nadaljevanje sezone pa že kmalu prinaša nov zahteven preizkus, saj bo v sredo gostoval na Dunaju pri Rapidu, za katerega vse bolj redno nastopa povratnik Dejan Petrovič.

"Bravo, Šeško, bravo," so soigralci trepljali slovenskega junaka dneva po ramenih in ga objemali, ko so veselo zapuščali slačilnico in hodili proti klubskemu avtobusu. Šeško je zelo priljubljen, pozitivna energija se čuti daleč naokrog. "Smo mlajša ekipa, dobro se razumemo. Soigralci me imajo radi. Ko zabiješ gol, te imajo še bolj, tako je vedno pri napadalcih," se je zasmejal najbolj vroči slovenski napadalec, pred katerim je še svetla prihodnost.

Ne le v reprezentančnem dresu, kjer želi Sloveniji pomagati do preboja na Euro 2024, ampak tudi v klubskem svetu, kjer že spada med najboljše v Avstriji, čez nekaj mesecev pa bo nastopal v eni najmočnejših lig na svetu, atraktivni nemški bundesligi. "Pogrešal bom Salzburg," priznava biser slovenskega nogometa, ki je v Avstriji zelo priljubljen in se je zelo navezal na ta klub.

Po tekmi si je vzel čas tudi za druženje z mladimi ljubitelji nogometa:

Biser slovenskega nogometa Benjamin Šeško si je po zmagi @RedBullSalzburg, pri kateri je sodeloval z zadetkom za 2:0, nad @SKSturm v Gradcu vzel čas tudi za najmlajše ljubitelje nogometa. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/PMccmGpQX4 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 23, 2023

Pavlović: Bendži je fantastičen igralec

Strahinja Pavlović je lani zaigral na SP 2022 v Katarju, kjer se je uvrstil tudi na seznam strelcev, a s Srbijo neslavno izpadel že po skupinskem delu. Foto: Reuters Po tekmi se je rade volje ustavil tudi med mladimi ljubitelji nogometa. Tovrstnih prizorov ne manjka tudi po reprezentančnih srečanjih. "Zakaj sem tako priljubljen med navijači? Najverjetneje zato, ker vedo, da sem super fant in mi resnično ni težko iti do navijačev, kaj podpisati, se z njimi fotografirati. Tako po tekmi, ali pa zunaj igrišča, v mestu, kjerkoli," uživa v tem, kar počne na igrišču in mostu, ki ga je zgradil z ljubitelji nogometa.

O tem, kako ga spoštujejo soigralci, pričajo tudi besede srbskega branilca Strahinje Pavlovića: "Bendži (takšen je njegov vzdevek za Benjamina Šeška, op. p.) je fantastičen igralec. Imel je težko obdobje po tem, ko je sklenil pogodbo z Leipzigom, zdaj pa se je vrnil. Dosega zadetke, igra odlično in ekipi pomeni veliko. Tako s svojo osebnostjo kot tudi igro. Zelo smo zadovoljni z njim," je Šeška pohvalil 21-letni srbski reprezentant, ki je lani zaigral tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju, dobro voljo pa v slačilnici Salzburga pa so potrjevali tudi "balkanski" ritmi nekaterih glasbenih uspešnic, pri katerih so imeli s svojim izborom prste vmes prav Pavlović, Amar Dedić in Šeško.

Horvat: V Avstriji se igra hitreje kot v Sloveniji

Foto: Guliverimage Kako pa je bilo v taboru poražencev? V nedeljo smo zlahka začutili utrip evforije, ki je v tej sezoni zajela Gradec, saj se Sturm po dolgem času poteguje za naslov prvaka. Gostiteljem se je ponudila prvovrstna priložnost, da bi z zmago nad Salzburgom skočili na prvo mesto, a so na zahtevnem srečanju okusili moč gostov in ostali praznih rok (0:2). "Škoda, da nam ni uspelo. Iz tega se moramo nekaj naučiti. Nismo imeli pravega dneva, moramo še delati. Salzburg je bil boljši kot celotna ekipa," je povedal Tomi Horvat, ki se je lani podal v Avstrijo iz Prekmurja, Mura pa si je z njegovo prodajo napolnila blagajno.

Zvezni igralec, ki pri Sturmu nosi dres z igralno številko 19, ni bil zadovoljen s svojo predstavo. "Nisem bil pravi, lahko bi bilo boljše. A tudi takšni dnevi pridejo," je dejal in se poklonil navijačem. Ti so bučno spodbujali gostitelje od prve do zadnje minute, v slabo voljo jih ni spravil niti poraz. "Navijači nam stojijo ob strani in nam dajejo energijo. Lepo je igrati pred takšnim občinstvom," je navdušen nad kakovostjo nogometa v avstrijskem prvenstvu, ki je stopničko višje od tistega, s katerim je imel opravka v 1. SNL.

"V Avstriji je hitreje, igra se pressing, tako da nimaš veliko časa za razmišljanje. Hitro moraš najti rešitve, v Slovenije pa je bolj v ospredju taktika. Vse se bolj čaka," je opisal največjo razliko prvoligaškega nogometa med sosednjima državama. Z Muro je v Sloveniji osvojil vse, kar se je osvojiti dalo, pri Sturmu pa se mu letos že obeta prva lovorika. Sturm se je namreč uvrstil v finale pokala, v nedeljo se bo v finalu v Celovcu udaril z dunajskim Rapidom.

Kako je bilo v nedeljo pred stadionom Merkur Arena v Gradcu?

V Gradcu bo danes še kako pestro. V velikem derbiju avstrijskega prvenstva se bosta za prvo mesto udarila Sturm in @RedBullSalzburg. Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković proti Benjaminu Šešku! Prevladuje črno-bela barva ... @SiolSPORTAL pic.twitter.com/Bk9sUAaXEo — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) April 23, 2023

Gorenc Stanković: Težko je ustaviti Šeška

Foto: Guliverimage Iz poraza proti neposrednemu tekmecu za prvo mesto ni delal drame niti Jon Gorenc Stanković. Že tretjo sezono zapored je eden najboljših igralcev Sturma, kot zadnji zvezni igralec izstopa po borbenosti. Navijači ga obožujejo, trener in soigralci tudi, zato opravlja tudi vlogo kapetana. "Naš stadion je poln, navijači za golom so nori. Sturm je vrhunski klub. Klub s tradicijo, ki si zasluži igrati za prvo mesto. Vesel sem, da sem tukaj," je povedal 27-letni slovenski reprezentant, ki s Sturmom še čaka na prvo lovoriko, kmalu pa bi jo lahko tudi dočakal.

"Res je, z zmago bi bili prvi na lestvici, a je do konca še šest krogov. Hitro moramo pozabiti poraz. V sredo nas čaka že nova tekma, v nedeljo pa finale pokala," komaj čaka pokalni spektakel, ko se bo v Celovcu udaril z dunajskim Rapidom. Vstopnice za sklepno dejanje pokala so že pošle.

Pohvalil je predstavo Salzburga. "Dobro nas je ustavil. Igrali so dolge žoge, ustavili naš pressing in zasluženo zmagali. Vemo, kakšen klub je Salzburg, kakšen je njegov proračun. Ni lahko konkurirati z njim. To je že uspeh, da smo tako blizu. Še vedno upamo, da bi nam lahko uspelo," še ni rekel zadnje v boju za naslov prvaka. Med dvobojem je imel nemalo težav pri pokrivanju mlajšega rojaka Šeška, s katerim se videvata tudi na reprezentančnih akcijah.

"Vsi vemo, kakšna je njegova kakovost. Tako v zraku kot na tleh. Težko ga je ustaviti. Danes smo naredili premalo za to," je po tekmi na stadionu, ki je do leta 2005 nosil ime po Arnoldu Schwarzeneggerju, priznal, da niso našli prave rešitve za Šeška.

Možnost za popravni izpit bo 21. maja, ko se bo Sturm še zadnjič v tej sezoni pomeril v Salzburgu. Takrat bodo imeli prednost domačega igrišča rdeči biki. Prvi favoriti avstrijskega prvenstva, ki se jim na krilih razigranega Šeška nasmiha že deseti zaporedni naslov prvaka.