Olimpija preskočila Aluminij, v finalu pokala večna tekmeca

V finalu slovenskega nogometnega pokala se bosta pomerila večna tekmeca Olimpija in Maribor. Mariborčani so v polfinalu izločili Bistrico, Ljubljančani pa Aluminij.

Pokal Slovenije, polfinale:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

V pokalnem tekmovanju se bo odvil večni derbi. Maribor in Olimpija sta v polfinalu upravičila vlogo favorita in preskočila drugoligaški oviri, tako se bosta največja slovenska kluba šestega maja v knežjem mestu pomerila še za pokalno lovoriko. Vijolice bi iskale pot do pokala, tolažilne nagrade v sezoni, kjer v prvenstvu kraljuje Olimpija. Maribor je do zdaj osvojil devet pokalnih lovorik in je rekorder tekmovanja, nazadnje je bil najboljši leta 2015, zmaji pa so pri sedmih pokalnih zvezdicah.

Olimpija preskoliča razpoložene Kidričane

Ljubljančani so odlično odprli polfinalno tekmo v Stožicah, že v tretji minut povedli z golom Aljaža Krefla, v 19. minuti pa je bilo že 2:0 za domače, ko je z bele točke (domači so najstrožjo kazen zahtevali po tem, ko je Luka Koblar z roko blokiral strel Admirja Bristrića in jo po pregledu posnetka tudi dobili) zadel še Timi Max Elšnik.

Šest minut kasneje se je mreža gostujočega vratarja Maja Pavlija zatresla še tretjič, a je bil zadetek srbskega branilca zeleno-belih Crnomarkovića razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. So pa zato v 30. minuti udarili gostje iz Kidričevega, podajo Danijela Šturma je v zadetek spremenil Nik Marinšek za izid prvega polčasa 2:1.

Svit Sešlar je v 34. minuti zapravil še enajstmetrovko, Pavli je bil tokrat zbran in je njegov strel ubranil. V drugem polčasu golov ni bilo, Olimpija se je uvrstila v veliki finale.

Maribor do zmage po preobratu

Ko je Goran Stanković vodil Olimpijo, je z njo leta 2021 osvojil pokal. Foto: Vid Ponikvar Maribor je bil v torek brez poškodovanih Gregorja Sikoška, Roka Kronavetra in Josipa Iličića, se je pa na zelenico vrnil Martin Milec. Trener Damir Krznar je klub tekmecu nižjeligašu v prvo postavo uvrstil vse najboljše igralce. Na atletskem stadionu v Slovenski Bistrici se je pod dežniki stiskalo več kot dva tisoč navijačev. Ob prvem sodnikovem žvižgu se je namreč močno ulilo. Pravi nogometni praznik pod Pohorjem, domači nogometaši pa so imeli že v uvodnih petih minutah dve priložnosti (ena obramba Ažbeta Juga in en blokiran strel). Trener Goran Stanković Maribor dobro pozna, saj je vrsto let delal v Olimpiji, krajši čas je bil tudi glavni trener članske ekipe.

V izenačenem prvem polčasu je imel Maribor nekaj več žoge (56-odstotkov igralnega časa) in sedem kotov, a je bil zares nevaren šele v zadnjih minutah. V 38. je žogo povsem sam pred golom dobil Marko Tolić, a ni najbolje zadel. Dve minuti pozneje je z 20 metrov izvrstno streljal Aljaž Antolin, a mu je s pravo parado branil Primož Fridrih. Še več drame pa v 44. in 45. minuti. Najprej gol Bistrice, nato Maribora. A tako Nino Kukovec kot Tolić sta bila v prepovedanem položaju. In prvi polčas se je končal brez gola (0:0).

Maribor je zmagal s 3:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Že v prvem napadu drugega polčasa pa šok za favorizirani Maribor. Jaša Martinčič je na razmočeni zelenici prodrl po levi strani in podal v kazenski prostor. Ignacio Guerrico in Sven Šoštarič Karić se nista najbolje sporazumela, kdo bo pokril Kukovca, in ta je premagal Juga. Bistrica je povedla z 1:0. V 18. sekundi. Veselje domačih pa je bilo kratkotrajno, saj je Tolić za izenačenje zadel v 50. minuti. Najprej je lepo preigraval, nato pa neubranljivo streljal z več kot 20 metrov. Pet minut pozneje se je zgodil popoln preobrat. Bistričani so zamudili v obrambi in po predložku pred gol je bil na drugi vratnici Žan Vipotnik. Ta bi Fridriha premagal, a je pred njim žogo nesrečno v lastni gol potisnil rezervist Bistrice Filip Janežič. Poskušal jo je izbiti. Maribor je povedel z 2:1.

Bistriških upov za senzacijo je bilo konec v 72. minuti, ko je po lepem preigravanju v kazenskem prostoru neubranljivo streljal Antolin (za 3:1). Njegov šele drugi gol v vijoličastem oziroma tokrat pretežno rumenem dresu. To je bil tudi končni izid.

