Senzacija, ki odmeva v Sloveniji

Najboljši slovenski nogometni klubi so v spomladanskem delu odigrali 13 krogov. Podobno kot jeseni je status najboljšega obdržala Olimpija, največji padec je utrpel Koper, največje pozitivno presenečenje pa predstavljajo Radomlje. Odkar jih je prevzel Oliver Bogatinov, so izgubile le enkrat, obstanek pa si priigrale že tri kroge pred koncem. Če bi upoštevali zgolj spomladanski del, bi Radomljani zasedali tako visok položaj, da bi lahko zaigrali celo v Evropi!

Pravijo, da številke ne lažejo. Tiste, ki spremljajo Radomlje v tej prvoligaški sezoni, se, kar se tiče primerjav uspešnosti v jesenskem in spomladanskem delu 1. SNL, razlikujejo kot dan in noč. Če so bili Radomljani po skromnem jesenskem nizu, ko niso slasti zmage občutili kar 17 tekem zapored, eni najbolj resnih kandidatov za izpad in selitev v drugo ligo, pa je bila odločitev klubskega vodstva, da položaj trenerja po odhodu Nermina Bašića zasede Oliver Bogatinov, zadetek v polno.

Za 44-letnega Gorenjca makedonskih korenin, ki je zelo navezan na Primorsko, se je v prejšnjih sezonah rado trdilo, kako ga je škoda, da ne opravlja trenerskega poklica, v katerem se je že večkrat dokazal, ampak se v prvoligaškem nogometu dokazuje v drugačnih vlogah. Rezultati, s katerimi je v tem letu preporodil Radomljane in jim zagotovil obstanek že tri kroge pred koncem, so takšnemu razmišljanju le prikimali.

Izkupiček klubov 1. SNL v spomladanskem delu:

Klub Zmage Remiji Porazi Točke 1. Olimpija 8 1 4 19:17 25 2. Maribor 7 3 3 20:13 24 3. Celje 7 3 3 17:10 24 4. Radomlje 5 7 1 16:10 22 5. Domžale 3 6 4 14:14 15 6. Mura 3 6 4 12:14 15 7. Koper 4 3 6 12:15 15 8. Bravo 3 3 7 12:20 12 9. Gorica 2 5 6 13:21 11 10. Tabor 1 7 5 13:14 10

Oliver Bogatinov je pred prihodom k Radomljam nazadnje v 1. SNL kot trener deloval pri Aluminiju. Leta 2019 je sklenil dogovor z NK Maribor in najprej skrbel za razvoj njegove mladinske šole. Po nepričakovanem odhodu Zlatka Zahovića je šel korak naprej in skušal obuti čevlje legendarnega Mariborčana, a se je vloga športnega direktorja najtrofejnejšega slovenskega kluba vendarle izkazala za prezahtevno nalogo. Naletel je na preveč ovir, ki jim ni bil kos, nato pa se z vijolicami razšel na način, kakršnega si ni nadejal.

V Ljudskem vrtu ga je na položaju športnega direktorja "nasledil" Marko Šuler, ki je bil sprva pripeljan v klub kot njegov pomočnik. Foto: Vid Ponikvar

Vrnil se je v Koper, kjer se je preselil v klubske pisarne in lahko delal v večjem miru. V prejšnji sezoni je pomagal kanarčkom do pokalne lovorike in drugega mesta v prvenstvu, nato pa ga je nasledil ''učenec'' Ivica Guberac. Takrat je Bogatinova znova premamil trenerski adrenalin. Zapustil je Bonifiko in se vrnil na trenerski stolček. Sprejel je izziv, ob katerem bi marsikdo večkrat premislil. Radomljani so namreč nizali slabe rezultate, zmage niso poznali kar 17 tekem zapored, padli skoraj na dno razpredelnice, samozavest nogometašev pa je bila na temu primerno nizki stopnji.

Izgubil je le proti prvaku

Bogatinov se ni pritoževal, ampak posvetil temeljitemu delu. Vedel je, kaj je potrebno najprej popraviti. Začel je pri obrambi, kar je hitro obrodilo sadove. Če so Radomljani pred tem veljali za tekmeca, proti kateremu so si lahko klubi, če so bili njihovi posamezniki v dobri dnevni formi, izboljševali razliko v zadetkih, so ''mlinarji'' spomladi ponudili povsem drugačen obraz.

Bogatinov je pred Radomljami nazadnje sedel v trenerskem stolčku v Kidričevem. Z Aluminijem je navduševal. V sezoni 2017/18 se je uvrstil celo v finale pokala in v Stožicah proti Olimpiji izgubil z 1:6, v sezoni 2018/19 v jesenskem delu osvojil odmevno tretje mesto, na koncu pa končal kot šesti. Prejel je nagrado za najboljšega trenerja leta 2018. Foto: Vid Ponikvar

Ne le, da so prejeli najmanjše število zadetkov v spomladanskem delu (tako malo zadetkov so prejeli le še Celjani), pri čemer so se iz kroga v krog bolj čutile zasluge izkušenega Uroša Koruna, ampak so začeli tudi pogosteje tresti mreže. Bogatinov je prebudil strelski naboj Esterja Soklerja, posojeni nogometaši splitskega Hajduka so znova predstavljali dodano vrednost.

Radomljanom je uspel manjši čudež, saj so si navkljub enemu najslabših izhodišč po jesenskem delu zagotovili obstanek že tri kroge pred koncem. Klubski cilj je tako že izpolnjen, v slačilnici že dolgo časa prevladuje pozitivna volja. Radomlje so pod vodstvom Bogatinova postale tekmec, proti kateremu je skoraj nemogoče zmagati. Na 13 tekmah so izgubile le enkrat. Le na gostovanju pri prvaku v Stožicah (0:1), na preostalih spomladanskih dvobojih pa so varovanci Bogatinova osvojili kar 22 točk. S tem so poskrbeli za četrti najboljši letošnji izkupiček, tako da predstavljajo najbolj pozitivno presenečenje spomladanskega dela.

Če bi se upoštevali samo rezultati v letu 2023, bi Radomljani poskrbeli za tako dobro uvrstitev, s katero bi si lahko zagotovili celo nastop v Evropi!

Uvrstitev klubov na jesenski in spomladanski lestvici: Olimpija 1. in 1.

Koper 2. in 7.

Celje 3. in 3.

Maribor 4. in 2.

Domžale 5. in 5.

Mura 6. in 6.

Bravo 7. in 8.

Gorica 8. in 9.

Radomlje 9. in 4.

Tabor 10. in 10.

Zato bo še kako zanimivo spremljati razplet sredinega dvoboja, ko bo v domžalskem Športnem parku gostil prvaka iz Ljubljane. To bo njegova prva domača tekma proti Olimpiji, odkar se je vrnil na trenerski stolček, po sezoni 2018/19. V njej je vselej, ko je z Aluminijem proti zeleno-belim računal na prednost domačega igrišča v Kidričevem, zmagal. V jesenskem delu kar s 6:2, takrat je Olimpija prejela tako bolečo zaušnico, da je brez službe ostal Zoran Barišić, spomladi pa je Aluminij zmagal z 1:0.

Leta 2015 je pomagal takratnemu trenerju Olimpije Marijanu Pušniku, prispeval svoj delež k poznejšemu naslovu državnega prvaka. Občutek, kako je biti slovenski prvak, je prvič občutil leta 2010, ko je bil pomočnik trenerja Kopra Nedžada Okčića. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Bi lahko torej Bogatinov nadaljeval uspešen domači niz proti Olimpiji, sicer edinemu klubu, proti kateremu je sploh izgubil v 1. SNL, tudi v sredo?