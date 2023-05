Prekmurke do jubilejne pokalne lovorike #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometašice Mura Nona so v finalu pokala s 3:1 premagale branilke naslova Olimpijo.

Nogometašice Mura Nona so v finalu pokala s 3:1 premagale branilke naslova Olimpijo. Foto:

Igralke Mure None so zmagovalke ženskega pokalnega tekmovanja, potem ko so v finalu v Celju premagale branilca naslova Olimpijo s 3:1 (0:0).