Italijanska kolesarka Vittoria Guazzini (FDJ–SUEZ, nastopa za GS Fiamme Oro) je morala predčasno končati cestno dirko državnega prvenstva, potem ko je pri spustu izgubila nadzor nad kolesom in trčila ob kamnit podporni zid, za katerim je bil globok prepad. Nesreča se je zgodila 34 kilometrov pred ciljem, Guazzini pa je po padcu kljub vsemu lahko sama odšla do reševalnega vozila, kjer je prejela prvo pomoč.

"Žal mi je, da sem vas tako prestrašila. Na srečo ni nič hujšega, le nekaj bolečin v roki in v predelu medenice. Zadela sem ravno tisto mesto, kjer sem se lani poškodovala na ogledu trase za Roubaix," je Vittoria Guazzini, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu na cestnem dirkališču v disciplini madison osvojila zlato medaljo, povedala za portal tuttobiciweb.

Guazzini je vodila skupino petih kolesark, ki so se spuščale po klancu, ko ji je po blokadi zadnjega kolesa spodneslo kolo. Pri tem je izgubila ravnotežje, padla in zletela v zid. Ob tem je imela tudi obilico sreče, saj je bil za zidom globok prepad. Preostale kolesarke so se za hip ustavile, preverile, kaj se je zgodilo, nato pa nadaljevale dirko.

Več informacij o njenem zdravstvenem stanju bo znanih v prihodnjih dneh.