Slovenske kolesarje in kolesarke danes v Celju čakajo še cestne dirke na državnem prvenstvu. Članice se bodo na pot podale ob 10., člani pa ob 14. uri. Naslov branita Urška Žigart in Domen Novak.

Potem ko sta se naslova državnih prvakov v vožnji na čas v petek veselila Mihael Štajnar in Eugenia Bujak, bodo danes v Celju podelili še nazive najboljših v državi na cestni dirki.

Konkurenca bo nekoliko okrnjena pri moških, saj na startni listi ni Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Luke Mezgeca.

Bodo pa nastopili branilec zmage Domen Novak in Matej Mohorič, slednja lovita rekordni tretji naslov, ter Gal Glivar in Matevž Govekar, medtem ko bo med mlajšimi člani nastopil še zadnji član ekip svetovne serije Žak Eržen.

Prav kategorija mlajših članov do 23 let, ki bodo startali skupaj s člani, bo zelo zanimiva, saj bo na dirki nastopil tudi Jakob Omrzel, zmagovalec nedavne dirke po Italiji za mlajše člane. Skupaj je na startu 50 kolesarjev v omenjenih kategorijah.

Kolesarje čaka 180,8 km oziroma osem krogov v dolžini 22,6 km v Celju in okolici. Gre za dokaj razgibano traso z nekaj možnostmi za napade na klancih, skupaj pa bodo morali kolesarji premagati 2528 višinskih metrov.

Bo Urška Žigart ubranila naslov državne prvakinje? Foto: Sportida

Natanko 1580 metrov višinske razlike čaka ženske na skupno 113 km. Kot v zadnjih letih bodo članice ter mlajše članice startale skupaj s starejšimi mladinci ob 10. uri.

Na startni listi je 14 tekmovalk v obeh kategorijah, favoritinje pa so kolesarke z najvišje in druge najvišje ravni kolesarstva, lanska zmagovalka Urška Žigart ter članici Cofidisa Eugenia Bujak in Špela Kern.

Dogajanje v Celju se bo začelo ob 8. uri s startom mlajših mladincev ter mlajših in starejših mladink. Najboljše članice bodo ciljno črto prečkale okoli 12.35, člani pa okoli 18.30.