Mihael Štajnar in Eugenija Bujak državna prvaka v kronometru

Mihael Štajnar Foto: Ana Kovač V kategoriji elite so pri moških na 29 kilometrov dolgi progi nastopili le štirje tekmovalci. Mihael Štajnar je bil za 54 sekund hitrejši od Matica Žumra (Adria Mobil), ki pa v absolutni konkurenci ni zasedel drugega mesta, saj ga je prehitel tudi novi državni prvak v konkurenci do 23 let Nejc Komac, kolesar ekipe Factor Racing. Njegov moštveni kolega Jaka Marolt je bil v konkurenci mlajših članov drugi, Anže Ravbar (UAE Emirates) pa tretji.

Eugenija Bujak se je po številu naslovov izenačila z Urško Žigart (Insurance-Soudal), od katere je bila tokrat na 21,7 kilometra dolgi progi hitrejša za deset sekund. Tretje mesto je v kategoriji elite zasedla gorska kolesarka Vita Movrin, zaostala je minuto in 15 sekund. V absolutni konkurenci je bila sicer tretja Nika Bobnar (Nexetis), ki je prepričljivo osvojila naslov prvakinje v konkurenci do 23 let. V tej je srebrno kolajno osvojila Špela Colnar (BTC City), za zmagovalko je zaostala dve minuti in 21 sekund, bronasto pa Zoja Ferlež (Pika team by Mastercard).

Pri starejših mladincih je zmagal Vanja Kuntarič Žibert (Pogi team), pri starejših mladinkah Meta Tancik (Pika team by Mastercard), pri mlajših mladincih Maks Olenik (Meblo-jogi Pro Concrete), pri mlajših mladinkah Lina Mehle (Pika team by Mastercard), pri parakolesarjih pa so v različnih kategorijah prvaki postali Janez Cankar in Aleš Suhad, Sebastjan Osrečki, Jurij Furlanič ter Anej Doplihar.