Nogometašice Mure None do 12. naslova državnih prvakinj

Nogometašice Mure None so z zmago s 5:0 proti Olimpiji Ljubljani v 20. krogu ženske nogometne lige Triglav potrdile naslov prvakinj. To je Pomurkam uspelo dvanajstič v zgodovini kluba.

Mura Nona je imela pred 20. krogom 12 točk naskoka pred Olimpijo in s tem pet krogov pred koncem priložnost, da pred domačimi navijači v Fazaneriji potrdi naslov prvakinj.

To je domačim igralkam uspelo z zanesljivo zmago, pot do nje pa so varovanke Vladimirja Kokola tlakovale v prvem polčasu, ki so ga dobile s 4:0. Špela Kolbl je je zdaj pri 28 golih to sezono, potem ko je v 3. in 27. minuti zadela za vodstvo z 2:0. Do odmora sta bili nato uspešni še Lucija Kos (32.) in Živa Rakovec (40.).

V drugem so nato domačinke zabile še enkrat, za piko na i doslej popolni sezoni je sijajno s peto zadela Jana Malahova v 75. minuti.

Mura Nona je dosegla še 20. zmago na prav toliko tekmah. Pomurke so dosegle 154 golov in jih le devet prejele. Na lestvici imajo tako popolnih 60 točk, s 45 sledi Olimpija, ki pa se ji lahko približa Ljubljana (41 točk), ki bo v soboto ob 17. uri gostovala pri Radomljah (34).

V drugem delu lestvice sta prvo tekmo 20. kroga odigrali zasedbi Primorje Tosla Nutricosmetics in Krim Hubat. Zmage so se veselile Ajdovke s 4:1.

V prvem polčasu so krimovke povedle po golu Rubi Krmelj v šesti minuti, toda že do odmora sta domačinke v vodstvo popeljali Anja Lukežič (9. minuta) in Gaja Bizjak (20.). V drugem delu sta piko na i 11. zmagi v sezoni postavili še Daša Dolenšek (49.) in Metka Markočič (51.)

Primorje ima v spodnjem delu lestvice zdaj 35 točk oziroma sedem več od Krima. Sledijo Cerklje (22), Aluminij (16), Novogradnje MB Tabor (6) in Gažon Le-log (0).

V soboto bo tekma Novogradnje MB Tabor - Cerklje, v ponedeljek pa za konec 20. kroga še Gažon Le-log - Aluminij.

