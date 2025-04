Slovensko moško nogometno reprezentanco v začetku junija čakata pripravljalni tekmi pred septembrskim začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Najprej bodo varovanci Matjaža Keka 6. junija gostovali v Luksemburgu, 10. junija ob 18. uri pa bodo reprezentanco Bosne in Hercegovine gostili v Celju, je sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Tekma z Bosno in Hercegovino na stadionu Z'dežele bo pomemben del priprav na kvalifikacije, v katerih se bo Slovenija merila s Švico, Švedsko in Kosovom, so prepričani pri NZS. Prvi kvalifikacijski obračun bo na sporedu 5. septembra doma proti Švedski.

Slovenija in Bosna in Hercegovina sta se doslej pomerili štirikrat, pri čemer Slovenija še ni zabeležila zmage. Zadnji obračun je odigrala 6. februarja 2013 v Ljubljani, kjer je bosanska vrsta slavila s 3:0.

Celje bo znova gostilo člansko izbrano vrsto po več kot desetih letih. Nazadnje je reprezentanca na tem prizorišču nastopila 19. novembra 2013, ko je na prijateljski tekmi premagala Kanado z 1:0.

