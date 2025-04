Angleški predstavnik v evropski ligi Tottenham je na prvi tekmi četrtfinala remiziral z Eintrachtom iz Frankfurta. V Nemčiji pa so si Angleži priigrali napredovanje med najboljše štiri že po 90 minutah. Edini gol v tem obračunu je dosegel Dominic Solanke, ki je v 43. minuti unovčil najstrožjo kazen, Eintracht pa kljub pritisku ob koncu ni več našel povratka.

Poraz je pomenil, da je Frankfurt končal tekmovanje v evropski ligi s skupnim izidom 1:2, s čimer so se končale njihove sanje o ponovitvi zmage leta 2022 v tem tekmovanju.

Goetze je začel, a je po zgolj 17 minutah moral z igrišča, videti je bilo, da se je zgrabil za stegensko mišico, ko je odšepal z zelenice.

Trener Frankfurta Toppmöller pričakuje, da bo veteran v najslabšem primeru odsoten do konca sezone, odvisno od zdravniških pregledov.

"Upamo, da ga bomo v tej sezoni spet videli"

"Gre za več kot le zvin," je novinarjem dejal Toppmöller in dodal: "Upamo, da ga bomo v tej sezoni spet videli. Čaka ga pregled in potem bomo videli, kako bo videti poškodba in koliko časa bo odsoten."

"Upamo, da ga bomo v tej sezoni spet videli." Foto: Reuters

Götze je največjo slavo požel v reprezentančnem dresu, ko je dosegel zmagovalni gol za Nemčijo v finalu svetovnega prvenstva leta 2014 proti Argentini. V tej sezoni pa je bil ključnega pomena za mlado ekipo iz Frankfurta.

Dvaintridesetletnik je dvakrat zadel pri zmagi Frankfurta nad Ajaxom na povratni tekmi s 4:1 v osmini finala lige Evropa.

Frankfurt trenutno zaseda tretje mesto v bundesligi in je na dobri poti, da doseže svojo najboljšo ligaško uvrstitev od sredine devetdesetih let.

Frankfurt ima 51 točk. Na vrhu lestvice nemške zvezne lige je Bayern München z 69 točkami.