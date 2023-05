NZS podelila licence vsem prvoligašem, v ženski ligi Olimpiji zavrnili dve licenci

NZS je danes objavila rezultate licenčnega postopka za klube Prve lige Telemach za sezono 2023/24. Vseh deset prosilcev je bilo uspešnih pri pridobitvi licence za nastopanje v 1. SNL, osem licenc pa je bilo podeljenih za nastopanje v evropskih tekmovanjih.

Vlogo za pridobitev ustrezne licence za prihodnjo sezono je pravočasno vložilo vseh deset klubov Prve lige Telemach. Osem klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne licence Evropske nogometne zveze Uefe. Le Kalcer Radomlje in CB24 Tabor Sežana sta vložila vlogo zgolj za prvoligaško tekmovanje.

V ženski nogometni ligi licenca zgolj štirim od sedmih klubov

Je pa NZS zavrnila tri vloge klubov v ženski ligi. Za evropsko in domačo licenco sta uspešno zaprosila Nona Mura in Radomlje, za domačo pa Primorje in Ljubljana. Komisija NZS je zavrnila tako domačo kot evropsko licenco ljubljanski Olimpiji, domačo licenco pa Cerkljam in Krimu.

Komisija NZS je zavrnila tako domačo kot evropsko licenco ljubljanski Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vloge je na prvi stopnji obravnavala komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS.

Komisija je pregledala uradno licenčno dokumentacijo in odločala ob doslednem upoštevanju pravilnika NZS in Uefe za licenciranje nogometnih klubov in finančne vzdržnosti, Uefinega standarda, sklepov organov NZS in Uefe.