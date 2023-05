Kampanja Štej do 11 na pomoč proti sovražnemu govoru

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v začetku aprila začela kampanjo Štej do 11. S to želijo pri NZS in podpornikih projekta opozoriti na nevarnosti sovražnega govora v digitalnem okolju in mlade poučiti o tej tematiki, ki predstavlja težave povsod po svetu.

Kot so zapisali pri NZS ob začetku kampanje, je prva slovenska nogometna liga oziroma zadnje dve leti Prva liga Telemach v očeh javnosti zelo prepoznana, dosega veliko medijsko pokritost, obenem pa med navijači prvoligaških klubov vzbuja veliko strasti. Izražanje strasti pa v nekaterih primerih presega mejo sprejemljive komunikacije.

"Navijaštvo in strast se ne odražata le na stadionu, ampak se vse pogosteje dogaja, da se navijaške strasti prenašajo tudi v digitalno okolje. Žal tudi v negativni obliki in tega se klubi, Nogometna zveza Slovenije in ostali podporniki kampanje še kako dobro zavedamo. Zato smo skupaj oblikovali družbeno odgovorno kampanjo Štej do 11, ki problematizira ravno sovražni govor v digitalnem okolju," so pojasnili.

Ta je prvotno namenjena mladim. "Odraščanje v današnjem okolju je prežeto z mnogimi pastmi, s katerimi se mladostniki soočajo tako na spletu kot v vsakdanjem življenju. Sovražno obnašanje in sovražni govor povzročata čustvene brazgotine, ki imajo lahko zelo hude posledice. Zato je nujno, da otroke in mladostnike poučimo, naučimo in s tem opolnomočimo. Odrasli smo tisti, ki imamo to odgovornost in obvezo dobrega vzora za naše mladostnike," so dodali pri NZS.

Zato bodo moč nogometa uporabili za to, da mlade ozavestijo in jim, kot ranljivi skupini družbe, ko je govora o digitalnih pasteh, pomagajo preko te kampanje.

Foto: Vid Ponikvar

Kot so poudarili, je cilj te ta, da z vsebino dosežejo vsaj 1000 mladih v starostni kategoriji od šestega do devetega razreda, ki bodo ozaveščeni o problematiki sovražnega govora. Na to so in bodo opozarjali s spletno stranjo, posebnim videom, organizacijo delavnic za klube, oglaševanjem in komunikacijo kampanje na različnih medijih in spletnih platformah nogometnih klubov in NZS. Prav tako bodo za širjenje vedenja o kampanji skrbeli uradni ambasadorji kampanje.

Posebne aktivnosti glede te kampanje bodo izvedli tudi v soboto v Celju, kjer bosta finalni tekmi ženskega in moškega pokalnega tekmovanja. "Ime kampanje, Štej do 11, je simbolično, saj ponavadi, ko želimo impulzivno ukrepati, preštejemo do deset, ker pa je na nogometnem igrišču enajst igralcev ene ekipe, smo pri imenu kampanje uporabili število 11," so pojasnili izbiro imena kampanje.

To je podprla tudi Evropska nogometna zveza Uefa. "Izjemno nas veseli, da je našo pobudo prepoznala tudi Uefa, ki nas ob tem podpira in hkrati sporoča, da si bo še naprej prizadevala povezovati vse zainteresirane strani v evropskem nogometu, da bi zaščitila igro, ki jo imamo vsi radi," so dodali.

Sovražni govor je svetovna težava

Težave s sovražnim govorom na spletu so že nekaj časa na površju. Med drugim je več kot polovica nogometašev, ki so igrali na zadnjem evropskem prvenstvu in afriškem prvenstvu 2021, utrpela zlorabo na spletu. To je pokazala študija, ki jo je objavila Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pet mesecev pred začetkom svetovnega prvenstva 2022.

Z umetno inteligenco je raziskovalna skupina v obsežni študiji preučila več kot 400.000 prispevkov na socialnih omrežjih. Predvsem se je posvetila komentarjem v finalnem delu evropskega in afriškega prvenstva 2021.

Študija kaže, da je bilo več kot 50 odstotkov igralcev deležnih različnih oblik diskriminacije in zmerjanja, zanimiv pa je podatek, da je večji del sovražnega govora na račun igralcev prihajal iz njihovih domovin. Največji del zmerljivk je homofobnih (40 odstotkov) in rasističnih (38 odstotkov).

Vse to je botrovalo k temu, da skušajo nogometaše, ekipe, sodnike, navijače zaščititi pred takšnimi zlorabami. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in sindikat nogometašev Fifpro sta se pred časom dogovorila za posebno službo za moderatorje omrežij. Naloga moderatorjev je, da prepoznan sovražni govor izločijo na vseh svojih platformah in na ta način skušajo močno omejiti njegov doseg med uporabniki.

"Naša dolžnost je zaščititi nogomet in s tem tudi nogometaše," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino. "Žal opažamo zaskrbljujoč trend objavljanja nesprejemljivih sporočil. Ta oblika diskriminacije, tako kot vse druge, nima mesta v nogometu."