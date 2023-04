V sezoni 2022/23 so naslov slovenskega prvaka osvojili nogometaši Olimpije in navdušili svoje navijače.

Tekmovanje 1. SNL, v zadnjih sezonah nosi ime Prva liga Telemach, je v očeh javnosti zelo prepoznano, dosega veliko medijsko pokritost, obenem pa med navijačih prvoligaških klubov vzbuja veliko strasti. Navijaštvo in strast se ne odražata le na stadionu, ampak se vse pogosteje dogaja, da se navijaške strasti prenašajo tudi v digitalno okolje. Žal tudi v negativni obliki in tega se klubi, Nogometna zveza Slovenije in ostali podporniki kampanje še kako dobro zavedajo. Zato so skupaj oblikovali družbeno odgovorno kampanjo "Štej do 11", ki problematizira ravno sovražni govor v digitalnem okolju.

Odraščanje v današnjem okolju je prežeto z mnogimi pastmi, s katerimi se mladostniki soočajo tako na spletu kot v vsakdanjem življenju. Sovražno obnašanje in sovražni govor povzročata čustvene brazgotine, ki imajo lahko zelo hude posledice. Zato je nujno, da otroke in mladostnike poučimo, naučimo in s tem opolnomočimo. Odrasli smo tisti, ki imamo to odgovornost in obvezo dobrega vzora za naše mladostnike.

"S tem namenom in z vašo pomočjo bomo moč nogometa uporabili za to, da mlade ozavestimo in jim, kot ranljivi skupini družbe, ko govorimo o digitalnih pasteh, pomagamo preko kampanje Štej do 11. Cilj slednje je, da z vsebino dosežemo vsaj 1000 mladih v starostni kategoriji od 6. do 9. razreda, ki bodo ozaveščeni o problematiki sovražnega govora. V okviru kampanje smo pripravili video, ki opozarja na problematiko, organizirali bomo delavnice za klube, kjer bomo mlade nogometaše opolnomočili z znanjem o tematiki, s pomočjo medijskih partnerjev pri projektu pa opozarjali, da kar se zgodi na igrišču, ne ostane vedno na igrišču. Ime kampanje, Štej do 11, je simbolično, saj ponavadi, ko želimo impulzivno ukrepati, prešetejemo do deset, ker pa je na nogometnem igrišču enajst igralcev ene ekipe, smo pri imenu kampanje uporabili število 11," sporoča Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Krovno nogometno zvezo veseli, da je njeno pobudo prepoznala tudi Evropska nogometna zveza (UEFA), ki jo ob tem podpira in hkrati sporoča, da si bo še naprej prizadevala povezovati vse zainteresirane strani v evropskem nogometu, da bi zaščitila igro, ki jo imamo vsi radi.