Prekmurke nadigrale Olimpijo in še povišale prednost

Nogometašice iz Murske Sobote še naprej meljejo svoje tekmice na domačem prizorišču, njihova zadnja žrtev so bile drugouvrščene igralke iz slovenske prestolnice. Na osrednji tekmi kroga v Radencih je pred 200 gledalci dva gola dosegla Lea Dolinar v 49. in 83. minuti, vodilni zadetek pa je z 11-metrovke prispevala Noelle Vilčnik v 18. minuti.

Dvoboj v Radencih je pripadel Prekmurkam. Foto: Aleš Fevžer

Nogometašice Aluminija so zanesljivo premagale zadnjeuvrščeni Gažon Le-log s 4:1. Za gostiteljice iz Kidričevega so zadele Tajda Tušek (18.), Lana Curman (20., 52.) in Marija Gvero (28.), za Primorke pa Matea Blaževska (44.).

Na današnji zadnji tekme so nogometašice iz Cerkelj v Ajdovščini zmagale s 5:3. Za gostje je dva gola dosegla Monika Globočnik (31., 62.), po enega pa Jerca Plevel (18.), Simona Jelovšek (20.) in Ema Demjanovič (80.). Pri Ajdovkah so se med strelke vpisale Gaja Bizjak (28.), Nami Tanjić (36.) in Daša Dolenšek (82./11 m).

Tekma Novogradnje MB Tabor - Radomlje Medex bo 19. marca, dan kasneje pa bo še tekma Krim Hubat - Ljubljana.