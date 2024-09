Mura Nona uspešno začela kvalifikacije lige prvakinj

Nogometašice Mure None so uspešno začele turnir 1. kroga kvalifikacij lige prvakinj. Slovenske prvakinje so na turnirju skupine G v Paphosu na Cipru s 3:2 (2:0) premagale Glentoran iz Severne Irske. V finalu turnirja si bodo napredovanje poskušale zagotoviti v soboto proti zmagovalcu dvoboja med domačim Apollonom in armenskim Pjunikom.

Slovenke so bile predvsem v prvem polčasu, ki so ga dobile z 2:0, boljše tekmice in bi si lahko glede na priigrane priložnosti zagotovile še višje vodstvo. V prvem delu sta gola za varovanke Vladimirja Kokola dosegli v 15. minuti Sara Makovec, ki se je letos v Muro vrnila iz Olimpije, ter Ukrajinka Jana Malahova v 29. minuti. Na 3:0 je v 56. minuti povišala Noelle Vilčnik, tekmice so nato z goloma v 59. in 71. minuti z enajstmetrovke zaostanek znižale, kljub pritisku pa jim več ni uspelo.

Mura Nona je nastopila v naslednji postavi: Gavillet, Kravec, Sivolobova, Vindišar, Šoštarič, Vilčnik (od 62. Dolinar), Kos (od 62. Hrga), Makovec, Rakovec, Malahova (od 80. Eferl) in Kolbl.

V letošnji sezoni lige prvakinj bo tekmovalo 72 klubov iz 50 nacionalnih nogometnih zvez. V skupinskem delu bo igralo 16 ekip. Barcelona, Lyon, Bayern München in Chelsea so edini štirje klubi, ki so že direktno uvrščeni v skupinski del tekmovanja, kjer bo 16 ekip. Za ostalih 12 prostih vozovnic se bo pomerilo 68 zasedb. V uvodno fazo vstopa 59 ekip, od tega je 43 aktualnih državnih prvakinj (tudi Mura Nona), preostalih 16 pa so ekipe, ki so si nastop zagotovile kot drugo ali tretje uvrščene v domačih klubskih tekmovanjih v minuli sezoni.

