V nedeljo se bo začela nova sezona nekoliko spremenjene ženske nogometne lige. V njej bo deset klubov, naslov pa bo branila enajstkratna prvakinja Mura Nona, ki je tudi tokrat glavni favorit za končno slavje. "Veseli nas, da je deset klubov, postajamo resna in močna liga, kar potrjuje tudi povečano zanimanje," je poudaril generalni sekretar NZS Martin Koželj. Favoritke so branilke naslova, nogometašice kluba Mura Nona.

Sezono bosta začeli ekipi Cerkelj in Radomelj Medexa, ki se bosta v nedeljo merili ob 11.00. Ob 16.30 bo novinec MB Tabor gostil Krim, Olimpija bo ob 17.30 gostila Gažon Le-Log, ob 18.00 bo Primorje Tosla Nutricosmetics igralo proti Ljubljani, ob 20.00 pa bo novinec Aluminij gostil Muro Nono. V rednem delu lige, ki so po novem imenuje Ženska nogometna liga Triglav, bo 18 krogov, sledili bosta pa liga za prvaka z najboljšimi štirimi klubi in liga spodnjega dela, v katerem bo igrala preostala šesterica.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Veseli nas, da je deset klubov, postajamo resna in močna liga, kar potrjuje tudi povečano zanimanje. Po naši raziskavi se je zanimanje za žensko ligo povečalo za 15 odstotkov. Naredili pa bomo vse, da bo liga dobila še večjo in pomembnejšo vlogo v slovenskem prostoru," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal generalni sekretar NZS Martin Koželj. K priljubljenosti pripomorejo tudi televizijski prenosi, tudi v novi sezoni bo nekaj tekem v prenosu na Planet 2.

Sara Makovec se je iz Olimpije vrnila v Muro

Vladimir Kokol Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Prvi favorit je Mura Nona, ki jo vodi Vladimir Kokol, ob nekaj okrepitvah pa je odmevna vrnitev Sare Makovec, ki je v minuli sezoni v dresu Olimpije postala najboljša strelka sezone. "Okrepitve so prinesle novo, svežo kri, vzdušje v ekipi se je spremenilo, delamo ogromno na tem, da smo klapa, vemo, da je to eden odločilnih faktorjev za uspeh. Pripeljali smo štiri igralke, tri smo izgubili, tako da smo približno na istem, ampak smo pridobili na kakovosti," je dejal Kokol, pod katerim so igralke v pripravah veliko delale na fizični pripravljenosti, saj jih ob prvenstvu in pokalu čakajo še nastopi v kvalifikacijah za ligo prvakinj.

Turnir prvega kvalifikacijskega kroga lige prvakinj Sobočanke čaka v začetku septembra na Cipru, tekmec pa bo severnoirski Glentoran. V Murinem taboru so sicer izpostavili enake cilje kot doslej. "To sta naslov državnega in pokalnega prvaka ter da se čim bolje odrežemo v Evropi," je pojasnil Kokol.

Tudi ŽNK Olimpija cilja na dvojno krono

Nogometašice Olimpije in Mure (prej Pomurja) so dolgoletne tekmice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Olimpija ob Muri velja za klub, ki odstopa od preostalih, a so Ljubljančanke doživele kar nekaj sprememb, obenem pa se počasi po hudi poškodbi vrača Ana Milović, ki je kljub temu, da je izpustila pol prejšnje sezone, zasedla drugo mesto med strelkami v ligi. "Cilji niso drugačni kot v prejšnji sezoni. Želimo si osvojiti prvenstvo in pokal, vemo pa, da bo to težko. Mura je nekaj let konstantna, dobra, konec koncev nam je speljala še Saro Makovec. Ampak gremo svojo pot, poskušamo se sestaviti. Ogromno je bilo odhodov, ne zganjamo panike, a prvenstvo z desetimi klubi zahteva določeno število igralk," je povedal strateg Olimpije Zdenko Maučec.

"Cilj vseh trenerjev, da dvignemo ligo na višjo raven"

Matej Mavrič Rožič je novi trener Radomljank. Foto: Vid Ponikvar Ob Muri in Olimpiji sta se v prejšnji sezoni v ligo za prvaka prebila še Ljubljana in Radomlje. Slednje bo po novem vodil nekdanji reprezentant Matej Mavrič Rožič. "Mislim, da je cilj vseh trenerjev, da dvignemo ligo na višjo raven. Tako bo tudi v Radomljah," je povedal in dodal, da si želi igrivosti v igri. "Dejansko igramo in ne le nabijamo žoge," je po spoznavanju z novim strategom poudarila Živa Galjot. "Z naše strani je treba predvsem postaviti dobre temelje, da bodo mlade igralke konkurenčne dvema kluboma, ki sta v veliki prednosti pred vsemi ostalimi. To ne pomeni, da bomo šli z belo zastavo, na vsaki tekmi bomo poskusili zmagati. Želim si, da prikažemo dopadljivo igro brez strahu, na koncu sezone pa se bo videlo, koliko nam je uspelo," je zaključil Mavrič Rožič.

Dosedanji prvaki ženske lige:



2023/24 Mura Nona

2022/23 Mura Nona

2021/22 Pomurje

2020/21 Pomurje

2019/20 zaradi pandemije novega koronavirusa ni bilo uradnega prvaka

2018/19 Pomurje

2017/18 Olimpija

2016/17 Olimpija

2015/16 Pomurje

2014/15 Pomurje

2013/14 Pomurje

2012/13 Pomurje

2011/12 Pomurje

2010/11 Krka

2009/10 Krka

2008/09 Krka

2007/08 Krka

2006/07 Krka

2005/06 Pomurje Davidov hram

2004/05 Krka

2003/04 Krka

2002/03 Krka

2001/02 Škale - Mila - Krško

2000/01 Ilirija

1999/00 Škale Pande

1998/99 Jarše

1997/98 Bull Ilirija

1996/97 Bull Ilirija

1995/96 Pikapolonica Jarše

1994/95 Ilirija Krašcommerce

1993/94 Tesar Ižakovci

1992/93 Krim