Slovenske prvakinje, nogometašice Mure None, se bodo po zmagi na turnirju na Cipru v 2. krogu kvalifikacij za uvrstitev v ligo prvakinj pomerile z avstrijskim St. Pöltnom, je razkril ponedeljkov žreb na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. Prva tekma bo 1. septembra v Avstriji, povratna teden dni kasneje na Fazaneriji.

"Že pred tekmo na Cipru sem dejal, da nismo v vlogi favorita. Tudi zdaj v nismo. Tekmeca spoštujemo, poznamo jih zelo dobro. Vemo, kako igrajo, vemo, kje so močne. Krasi jih tempo, duel igra, hitrost. Naša naloga pa je, da se čim boljše pripravimo," je žreb ocenil trener Mure Vladimir Kokol, zadovoljen, ker mu z ekipo ne bo treba na dolgo pot.

Ta dodaja, da bosta dodaten čar tekmi dali Mateja Zver in Izabela Križaj, ki igrata za St. Pölten. "Jasno nam je, da nas 180 minut loči do sanj. V teh šestih dneh smo se mnogo pogovarjali. Punce vedo, česa so sposobne. Sam pa sem jim povedal: če bodo prave, vemo, kaj zmorejo," je še dodal trener murašic.

"Težko bo, a se tega dvoboja veselimo," priznava tudi trenerka St. Pöltna Liese Brancao. Pomerile se bodo namreč serijske prvakinje obeh držav, Avstrijke pa imajo to prednost, da so najelitnejšem mednarodnem ženskem klubskem nogometnem tekmovanju že nastopile.

V letošnji sezoni lige prvakinj tekmuje 72 klubov iz 50 nogometnih zvez. V skupinskem delu bo igralo 16 ekip. Barcelona, Lyon, Bayern München in Chelsea so štirje klubi, ki so direktno uvrščeni v skupinski del tekmovanja, za ostalih 12 prostih vozovnic pa je še 24 kandidatov.

Poleg Mure ter Mateje Zver in Izabele Križaj s St. Pöltnom se za ligo prvakinj bori še nekaj slovenskih reprezentantk. Roma z Majo Madon bo igrala proti švicarskemu Servettu, Kaja Korošec s Parizom proti Manchester Cityju, Fiorentina s Kajo Eržen pa proti Wolfsburgu.