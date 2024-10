Mura in Ljubljana že v polfinalu

Prvi polfinalistki ženskega pokalnega tekmovanja sta aktualne prvakinje ŽNK Mura Nona in ŽNK Ljubljana. Mura je v "finalu pred finalom" ugnala Olimpijo z 2:1, Ljubljana pa je z 8:0 odpravila Krim Hubat. Tekma v Ajdovščini je bila preložena, Aluminij in Radomlje pa se bosta za polfinalno vstopnico pomerila 14. novembra.

Derbi vodilnih ekip državnega prvenstva je v četrtfinalu pokala dobila Mura. Povedla je v 11. minuti, ko je zadela Špela Kolbl. Olimpija je izenačila v 37. minuti, ko je bila za gostujočo obrambo prehitra Maša Osojnik. V drugem polčasu so imele gostje več priložnosti, obe ekipi pa tudi po eno enajstmetrovko. V 73. minuti je Noelle Vilčnik popeljala Muro do vodstva z 2:1, v naslednji minuti pa je imela najstrožjo kazen tudi Olimpija, a je Ana Milović poslala žogo prek vrat.

Ljubljana je bila zelo učinkovita proti krimovkam. Dosegla je osem zadetkov. V prvem polčasu so za Ljubljano zadele Katjuša Kern, Mirjam Kastelec (dvakrat) in Katja Turk, v nadaljevanju pa Jana Intihar (dvakrat) in Katja Turk.