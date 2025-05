Lidl te pelje na UEFA Women’s EURO 2025 – v Basel ali na nogometni tabor za dekleta!

Nogomet ni več le stvar tribun in dresov. Nogomet je gibanje, prostor sanj in vedno bolj tudi prostor zanjo. Lidl Slovenija letos ponuja priložnost, ki je ne gre zamuditi – dve ekskluzivni nagradni igri za vse ljubitelje nogometa in starše deklet, ki živijo za žogo.

Že vidiš Basel, čutiš utrip stadiona in čakaš sodnikov žvižg? Lidl te lahko pripelje prav tja – na finale ženskega evropskega nogometnega prvenstva UEFA Women’s EURO 2025™. Vse, kar moraš storiti, je, da sodeluješ v nagradni igri in osvojiš paket potovanja za dve osebi – z letalskim prevozom, hotelom, večerjo, ogledom mesta in seveda vstopnicama za največji ženski nogometni dogodek leta!

Foto: Shutterstock

Tvoja hči živi za nogomet? Pošlji jo na Youth Camp!

Za dekleta, stara med 14 in 17 let, ki sanjajo o karieri na zelenici, Lidl odpira vrata v svet nogometnih priložnosti. Lidl UEFA Women’s EURO 2025 Youth Camp je več kot tabor – je petdnevna izkušnja z vrhunskimi trenerji UEFA, novimi prijateljstvi, treningi, hotelom, letom, vstopnicami za finale in spomini, ki ostanejo za vedno.

Foto: Shutterstock

Lidl podpira prihodnost ženskega nogometa

Z več kot 365 milijoni gledalcev ženskega EURA 2022 je postalo jasno – ženski nogomet ni prihodnost, temveč sedanjost. Vsako leto pridobiva več pozornosti, podpore in navijaških navdušencev odprtega srca. Lidl kot uradni partner UEFA Women’s EURO 2025™ s ponosom stoji za ženskami, ki spreminjajo igro.

Ste vedeli?

Prva ženska nogometna tekma na Wembleyju (2022) je podrla rekord s 87 tisoč gledalci .

Angleška reprezentanca je po zmagi na EURU 2022 dosegla, da je vlada Združenega kraljestva leta 2023 uvedla obvezen nogomet in enak dostop do športa za dekleta v osnovnih šolah – po javnem pismu angleške ženske reprezentance.

Nogomet je danes najbolj priljubljen šport med dekleti v Evropi.

To ni več le šport. To je gibanje, ki navdihuje mlade, podira stereotipe in odpira vrata prihodnosti. Lidl ga aktivno podpira – z vstopnicami, z Youth Campom in predvsem z dejstvom, da vse stroške nagrad (prevoz, bivanje, prehrana) krije sam.

Kako sodeluješ? Za ogled finala: Obišči Lidlovo spletno stran . Izpolni obrazec s svojimi podatki. Prijavi se na e-novičnik. Odgovori na nagradno vprašanje: Kje poteka finale? (Namig: Basel, Švica) Za Youth Camp: Starši naj obiščejo stran za prijavo . Izpolnijo podatke in odgovorijo na vprašanja o hčerki (starost, izkušnje z nogometom, znanje angleščine). Obe nagradni igri potekata od 15. do 29. maja 2025.

Foto: Lidl Slovenija

Nagrade: Paket za ogled finala UEFA Women’s EURO 2025: dve vstopnici za finalno tekmo UEFA Women’s EURO 2025 v Baslu,

letalski prevoz iz Ljubljane v Zürich za dve osebi,

dve nočitvi v hotelu s tremi ali štirimi zvezdicami,

prevoz z letališča do hotela in na stadion,

večerja ob prihodu in turistično vodenje na dan tekme. Youth Camp v Baslu: petdnevni program nogometnega tabora pod vodstvom trenerjev UEFA,

letalski prevoz iz Ljubljane v Zürich za dve osebi (hčerka in njena prijateljica),

štiri nočitve v hotelu s tremi ali štirimi zvezdicami,

dve vstopnici za finale UEFA Women’s EURO 2025,

prehrana in prevoz na prizorišče.

Zakaj Lidl?

Ker Lidl ne prodaja le izdelkov – Lidl odpira priložnosti. Kot partner UEFA Women’s EURO 2025 verjame v moč športa, v enakopravnost in v to, da sanje nimajo spola. Ko podpiraš Lidl, podpiraš prihodnost nogometa – zanjo, zate, za vse nas.