Šuler si je premislil glede Tolića, Hrvati Mariboru za Vipotnika ne ponujajo le denarja

V taboru Maribora še premlevajo prizore s sobotnega finala pokalnega tekmovanja, v katerem so se spogledovali z zmago nad Olimpijo, na koncu pa po stresnih dogodkih v izdihljajih podaljška ostali brez vsega. Športni direktor Marko Šuler je bil sprva tako razočaran nad Markom Tolićem in njegovim neodgovornim izvajanjem 11-metrovke, da je hotel prekiniti njegovo zgodbo v Mariboru, a si je po javnem opravičilu Hrvata premislil. Bi se pa lahko v Zagreb preselil Žan Vipotnik. Dinamo zanj ne ponuja zgolj 3,5 milijona evrov, ampak bi v mesto ob Dravi poslal še nekaj igralcev. Med njimi se omenja celo nekdanji igralec Olimpije, stari znanec 1. SNL Luka Menalo.

Kakšna bo usoda Marka Tolića, 26-letnega hrvaškega legionarja v vrstah Maribora, ki je v finalu pokalnega tekmovanja zapravil 11-metrovko za zmago nad Olimpijo? O tem se je v televizijski oddaji Pod prečko na SportKlubu razgovoril Marko Šuler.

Športni direktor Maribora, ki po sobotnem porazu proti Olimpiji ni skrival razočaranja nad številnimi zadevami, najbolj pa je imel v mislih neenakovredne sodniške odločitve, zlasti število dosojenih 11-metrovk v prid Ljubljančanom, je bil po tragikomičnem izvajanju kazenskega strela zelo jezen na Tolića. Zanj ni več videl prihodnosti v Ljudskem vrtu, ko pa se je v ponedeljek, takrat je postal hrvaški nogometaš tudi novopečeni očka, Tolić javno opravičil navijačem in vsem prijateljem NK Maribor, ki jih je prizadel z neposrečenim in neprimernim izvajanjem 11-metrovke, si je Šuler premislil.

Trenutek, ko je Marko Tolić izvedel 11-metrovko. Matevža Vidovška je nameraval premagati s "panenko", a je Korošec obstal na mestu in z lahkoto ujel žogo. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po njegovi izjavi, za katero verjamem, da je bila iskrena, je potrebno stvar razmisliti. Tudi otroka, ki je v šoli naredil napako, ne izključiš iz šole. Po njegovi izjavi, ki ni prišla iz naše strani, ampak je njegova želja, in po tehtnem premisleku, moraš biti človek. Kljub temu, da boli. Razumem Marka, nikakor se ni želel postaviti nad klub. Bil je določen za izvajanje, a ko ima v rokah žogo Kronaveter, bi lahko odreagiral drugače. To so trenutki, ko lahko izpadeš junak, ali pa lahko izpadeš drugače," je Šuler napovedal, kako bo njegov soimenjak iz Zagreba, ki pri Mariboru nosi številko 44, sankcioniran interno.

Mariborčani bodo v tej sezoni odigrali le še dve tekmi. Foto: Vid Ponikvar V klubu še ne bo prečrtan, tako radikalne kazni ne bo doživel. "Po tehtnem premisleku ne želimo udariti na njegovo športno kariero. Kako naprej, bo odvisno od njega in od trenerja. To, o čemer sem razmišljal dopoldne, se ne bo zgodilo," je dal vedeti, kako ostajajo vrata Ljudskega vrta še odprta za Tolića. Resda bodo Mariborčani v tej sezoni odigrali le še dve tekmi, nato pa bo napočil konec sezone, po krajšem poletnem premoru pa že začetek priprav za novo sezono in zgodnje evropske nastope. Bo takrat z Mariborčani ostal tudi Tolić?

Zagrebški Dinamo še vedno snubi Vipotnika

Obstaja velika verjetnost, da v novi sezoni v napadu vijolic ne bo več najboljšega strelca. Žan Vipotnik, prvi napadalec v 1. SNL po Anteju Vukušiću, ki je v eni prvenstveni sezoni dosegel vsaj 20 zadetkov, ostaja na radarju zagrebškega Dinama. Serijski prvak Hrvaške je v zadnjem obdobju v odličnih odnosih z Mariborom, nenazadnje sta iz Zagreba na stadion pod Kalvarijo prišla trener Damir Krznar in pa Marko Tolić, najbolj vroči podajalec v 1. SNL.

Luka Menalo je bil vajen slovenske derbije igrati v dresu Olimpije. Bo po novem drugače? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po poročanju Germanijaka je zagrebški Dinamo, katerega je pred kratkim prevzel nekdanji trofejni strateg Olimpije Igor Bišćan, za mladega Konjičana ponudil manj kot 3,5 milijona evrov, kar ni toliko, kot zanj zahteva Maribor (štiri milijone evrov) Ker pa bi se lahko vključili tudi kakšni dodatki, denimo odstotki od prihodnjega prestopa, je posel vse bližje sklenitvi.

Poleg denarja pa bi lahko zagrebški Dinamo, znan po odličnem delu z mladimi igralci in selekcioniranju najboljših, poslal v Maribor še nekaj igralcev. Najbolj se omenjata Luka Menalo in Mario Ćuže, pa tudi Fran Tomek, možnosti, da bi bil Marko Tolić vključen v dogovor, pa so vse manj verjetne. S tem, da bi se preselili v Maribor in začeli dokazovati v 1. SNL, pa bi se morali strinjati tudi omenjeni nogometaši.

Luka Menalo je pred leti izstopal v dresu Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Denimo Menalo, ki se je v Sloveniji že večkrat pomeril z Mariborom, a vselej v dresu Olimpije. Bi lahko občasni reprezentant BiH tako v kratkem času oblekel dres obeh največjih slovenskih klubov? Kot zadnja sta kaj takšnega v kratkem časovnem obdobju izkusila Aljoša Matko in Đorđe Ivanović, glede na tesno sodelovanje maribora in Dinama pa obstaja velika možnost, da bi kluba iz sosedskih držav našla skupen jezik.