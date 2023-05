Tolićev agent začuden nad odzivom Šulerja: S to potezo je pljunil tudi na Dinamo

Kakšna bo usoda Marka Tolića pri NK Maribor? Bo v tej sezoni še dobil priložnost, bo morda podaljšal sodelovanje tudi za prihodnjo sezono? Sodeč po besedah njegovega zastopnika Andyja Bare, je 26-letni Zagrebčan resno razmišljal o tem, da bi nogometno pot na Štajerskem nadaljeval tudi v prihodnji sezoni, a so dogodki na in po razburljivem finalu pokala Slovenije, na katerem je posojeni nogometaš Dinama neodgovorno zapravil 11-metrovko, s katero bi Maribor osvojil pokalno lovoriko, marsikaj spremenili.

Vse se je začelo v soboto na celjskem stadionu. Po stresnih dogodkih v izdihljajih rednega dela pokalnega finala med Mariborom in Olimpijo, takrat je sodnik Bojan Mertik pokazal na belo točko za vijolice, se je v središču pozornosti znašel Marko Tolić. Ravno po prekršku nad njim je delivec pravice dosodil kazenski udarec. Sprva je prijel žogo v svoje roke Rok Kronaveter, a mu jo je nato vzel hrvaški legionar, prevzel odgovornost za izvedbo, nato pa se odločil za najslabšo zamisel. Matevža Vidovška je skušal premagati z atraktivno, a zelo tvegano panenko, a je to storil tako ponesrečeno, da je vratar Olimpija zlahka ujel žogo.

Timi Max Elšnik je odločil finale pokala v prid zeleno-belih iz Ljubljane. Foto: Grega Valančič/Sportida

S tem je Tolić zapravil zaključno žogo za pokalno lovoriko, po tekmi, ko so Mariborčani po zadetku Timija Maxa Elšnika, doseženem s sporno dosojenim kazenskim strelom, izgubili z 1:2, pa so ga razočarani navijači in deležniki srečanja še pogosto omenjali. Postal je eden osrednjih krivcev za zapravljeno priložnost, da bi Maribor končal sezono z vsaj eno lovoriko.

Športni direktor Maribora Marko Šuler je bil nad načinom njegove izvedbe 11-metrovke tako razočaran, da je v pogovoru za Ekipo24 napovedal, kako je, kar se tiče njega, zgodba Tolića v Ljudskem vrtu že končana. Pozneje, ko se je javil hrvaški nogometaš, ki je dva dni po tekmi postal novopečeni očka, in se javno posul s pepelom za vse gorje, ki ga je povzročil vsem privržencem Maribora, je Šuler omilil napoved in pred televizijskimi kamerami SportKluba sporočil, kako bo Tolić deležen le internih sankcij, da pa so mu še vedno odprta vrata Ljudskega vrta.

Bara: Maribor je velik klub, takšne poteze pa ...

Marko Šuler po porazu Maribora proti Olimpiji ni skrival nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami. Foto: Vid Ponikvar Tolićev agent Andy Bara ni mogel ostati ravnodušen ob besedah športnega direktorja Maribora. Podprl je skesanega nogometaša in se obregnil ob besede Marka Šulerja. "Marko (Marko Tolić op. p.) je čudovit fant in športnik, ta neuspeh ga je zelo razžalostil. Zagotovo naslednjič ne bo tako izvajal 11-metrovke. Takšna izvedba pa je tudi dokaz njegove samozavesti in poguma. Čutil je, da bi lahko tako zatresel mrežo, a se je žal končalo slabo. Še bolj pa je žalostno, kako se je na to odzval športni direktor Maribora. Seveda, če je bila njegova izjava pravilno interpretirana, saj sem pozneje videl, da ni mislil ravno tako. Namesto, da bi stopil v bran igralcu, ki je v dresu Mariboru nizal dobre predstave in klubu pomagal do preboja v finale, ga je napadel. Delovalo mi je tako, da bi ga, če bi imel takšno moč, poslal tudi v zapor. Veste, Maribor je velik klub, takšne poteze pa se v velikih klubih ne dogajajo. Razumel bi, če Marko ne bi bil profesionalec, če ne bi dajal vsega za klub, in bi nato v njem iskali krivca," je dejal Bara, ki je pred leti tesneje sodeloval s Koprom, je pa tudi agent trenerja Olimpije Alberta Riere.

Marko Tolić, posojeni nogometaš zagrebškega Dinama na delu v Mariboru, je v izdihljajih rednega dela izvedel panenko, a se mu je namera povsem ponesrečila. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne vem, ali razmišlja predsednik kluba tako kot direktor, a Šuler je s to izjavo pljunil na Dinamo, ki plačuje Tolića, ter po samem igralcu. Ne vem, kako se bo ta zgodba razpletla. Vem pa, da je želel Marko v prihodnosti ostati pri Mariboru, ker je videl, kako dobro se dela pod vodstvom Krznarja in Mikića. Ob tem, da je moja stranka trener Olimpije, ne pa Krznar. A pomembneje je, da Tolić napreduje s hrvaškim trenerjem," je za TPortal povedal eden najbolj vplivnih nogometnih agentov s tega dela Evrope. Zgodba o Toliću se tako ne bo še tako hitro ohladila, na potezi je mariborski klub, treba pa je dodati, da bodo vijolice do konca sezone odigrale le še dve tekmi, nato pa sledi počitek. Zagrebški Dinamo pa je posodil Tolića Mariboru le do konca sezone.