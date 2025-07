Svetovno prvenstvo v motokrosu se po dirki na trdi podlagi v Loketu na Češkem že ta konec tedna nadaljuje z najtežjo dirko v mivki v Belgiji. Za Lommel je prijavljen tudi Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe in operacije rame izpustil zadnjih osem dirk.

Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek Z velikim presenečenjem smo na štartni listi za veliko nagrado Flandrije, ki bo 15. dirka v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu, uzrli ime Tim Gajser (Honda). Petkratni svetovni prvak je zaradi poškodbe rame in operacije izpustil zadnjih osem dirk, pred tem pa je bil vodilni v prvenstvu MXGP.

Dva meseca po operaciji se je 9. julija vrnil na trening na motor in opravil dva tedna treninga brez težav. Zelene luči zdravnikov za nastop na VN Češke v Loketu, ki je bila prejšnji konec tedna, še ni dobil. Prejšnji teden je preživel na morju, kjer je za roko zaprosil dolgoletno dekle Špelo Motaln.

Da bi za prvo dirko po poškodbi izbral globoko mivko v Belgiji, ni nihče zares pričakoval. Ta dirka velja za najtežjo v sezoni – in zato presenečenje, da je na štartni listi. To seveda še ne pomeni, da bo res dirkal. Na spletni strani gatedrop.com, specializirani za motokros, imajo ob njegovem imenu navedeno, da kljub prijavi ne bo nastopil.

Zagotovo bo v Belgiji dirkal Jan Pancar. Foto: Daniel Novakovič/STA Vprašanje, ali bo nastopil ali ne, smo poslali tudi Timu. Njegov odgovor še čakamo. Običajno v sredo pred posamezno veliko nagrado napoved dirke pošljejo iz Hondine ekipe, za zdaj je za Lommel še niso. Gajser je v Belgiji sicer že zmagal.

Za dirko na progi Stedelijk Motorcrossterrein sta prijavljena še dva slovenska motokrosista: Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je v nedeljo v Loketu navdušil s tretjim mestom v prvi vožnji, v MXGP in mladi Jaka Peklaj (Husqvarna) v razredu MX2.

Za dirko na svoji najljubši podlagi je prijavljen tudi zmagovalec rekordnih 197 dirk Jeffrey Herlings (KTM), ki je na Češkem in Finskem manjkal zaradi zlomljene ključnice. To okrevanje za motokrosiste običajno res traja le krajši čas in tako bo deveti v skupnem seštevku sezone skoraj zagotovo res ne štartu.

Na Češkem je zmagal Lucas Coenen (KTM) in zaostanek za vodilnim v prvenstvu MXGP Romainom Febvrom (Kawasaki), ki je bil drugi, zmanjšal na vsega deset točk. Boj za prvaka se pred zadnjimi šestimi dirkami vse bolj zaostruje. Gajser je zdrsnil na deseto mesto, Pancar pa je po devetem na VN Češke ostal 14.

MXGP, skupni seštevek pred VN Flandrije (14/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 678 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 668

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 494

4. Ruben Fernandez (Honda) 451

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 392

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 370

...

10. Tim Gajser (Honda) 305

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 226