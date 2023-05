Po 10. naslovu želijo rekord na tribuni in ligo prvakinj #video

Po deseti pokalni lovoriki so nogometašice ŽNK Mura Nona osvojile še deseti naslov državnih prvakinj. Pa čeprav je bilo to sezono v klubu nekaj pretresov: dvakrat so zamenjali trenerja. Zdaj že pogledujejo proti ligi prvakinj. Posebno željo pa imajo tudi za zadnjo tekmo sezone, v nedeljo na Fazaneriji z Olimpijo.

Pred tednom dni so osvojile pokalni naslov, pretekli konec tedna pa še državni. Foto: Grega Valančič/Sportida Nogometašice Mure so na 18 tekmah državnega prvenstva zmagale 17-krat. Zabile so 145 golov in jih dobile samo osem. Krog pred koncem so tako ubranile lovorike, saj imajo pet točk prednosti pred največjimi tekmicami, nogometašicami Olimpije. "Nekaj pretresov je bilo, vendar smo uspešno pripeljali sezono do konca. Igralkam lahko čestitam za vse to, kar so pokazale. Se pa vidi, da je razlika med prvimi štirimi ekipami čedalje manjša, tako da je neka konkurenčnost, da se liga dviga," je povedal športni direktor ekipe Štefan Kozic.

Veselje Prekmurk. Foto: Grega Valančič/Sportida S pretresi je mislil na dve zamenjavi trenerja. Na začetku sezone, po kvalifikacijah za ligo prvakinj, jih je zapustil trener Zlatko Gabor, ki je odšel v Olimpijo. Pred tremi tedni – po porazu z Olimpijo, edinem v sezoni – pa je brez službe ostal Amir Karić. Pojasnila za to menjavo ne dajejo še niti danes. "Ali je bil tisti poraz z Olimpijo razlog za menjavo Karića ali ne, to ne bom zdaj govoril. Ampak sem mnenja, da smo se v tistem trenutku odzvali pravilno," zatrjuje Kozic, ki je zadnje tekme vodil skupaj s pomočnikom trenerja Robijem Berendijašem.

V klubu imajo dve Brazilki. Foto: Grega Valančič/Sportida "Zdaj moramo trajno rešiti vprašanje strokovnega štaba, kar se bo verjetno zgodilo v tednu, dveh. To je osnovna naloga, potem pa bomo zagotovo nekaj igralk poskušali pripeljati, nekaj jih bomo poskušali vrniti v ekipo," že z mislijo na poletne kvalifikacijske turnirje za ligo prvakinj pove športni direktor ženske ekipe Mure. Pred dnevi so z dvema Brazilkama (to sta Josilene De Jesus Matos in Thalita Ellen Silva Bomfim) podpisali profesionalno pogodbo. "Če smo napredovali v organizacijskem smislu, potem je treba tudi na tekmovalnem delu narediti korak višje. To pomeni: uvesti polprofesionalizacijo, da bi se treniralo več in bolj kakovostno. In da poskušamo nekaj več narediti tudi v Evropi."

"Zadovoljne in srečne, da smo se združili"

Špela Kolbl Foto: Grega Valančič/Sportida Organizacijsko so napredovali z zimsko združitvijo ŽNK Pomurje z NŠ Mura. Zdaj so torej del Murine zgodbe in vemo, koliko Mura pomeni v Murski Soboti. Združitev z Muro je vsem v klubu olajšala delo. "Klub Mura nam res stoji ob strani. Nudijo nam čisto vse. Me smo zelo zadovoljne in srečne, da smo se združili," je po osvojitvi dvojne krone povedala kapetanka Špela Kolbl, ki je v tej sezoni dosegla 34 golov. Na nedeljski tekmi z Ljubljano v Šiški je bil tudi predsednik Mure Robert Kuzmič. Kaj pomeni združitev, pa takole oriše Berendijaš: "Zelo, zelo dobra poteza, ker zdaj sta družena dva močna kluba. Mi koristimo vse usluge Mure. Tudi trenira se na višji ravni, podpisuje se profesionalne pogodbe. Jaz si želim, da bi bilo v Sloveniji čim več takšnih klubov, da bi bila potem vsaka tekma zelo zanimiva za gledalce in bi vsaka tekma sama po sebi odločala, ne pa da o prvaku odloča ena tekma ali pa dve."

"Upam, da na Fazeneriji prvič presežemo magično številko dva tisoč"

Poln Wembley za žensko tekmo. Foto: Reuters To sta običajno tekmi med Muro in Olimpijo. In prav s tem derbijem se v nedeljo končuje prva slovenska ženska liga Triglav Zdravje. "Proti Olimpiji je vedno pravi derbi. Šlo bo na nož, tako da me že komaj čakamo. Zdaj nam je breme padlo z ramen. Me smo prve in nimamo česa izgubiti," poudarja Špela Kolbl. Trener Berendijaš pa razkriva še željo za nedeljsko tekmo (15.00): "Upam, da bo padel rekord, kar zadeva gledanost, in da na Fazeneriji prvič presežemo magično številko dva tisoč." Ženski nogomet se vzpenja povsod po Evropi: finale angleškega pokala si je pretekli konec tedna na Wembleyju ogledalo več kot 77 tisoč ljudi. Rekord ima sicer Nou Camp, kjer je lani ženski derbi Barcelone in Reala Madrida gledalo 91.648 ljudi.