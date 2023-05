Nogometašicam Mure dvojna krona

Krog pred koncem prve slovenske ženske nogometne lige je ŽNK Mura Nora potrdila dvojno krono. V Šiški so s 3:0 premagale ŽNK Ljubljana in imajo pred zadnjo tekmo sezone neulovljivih pet točk prednosti pred največjimi tekmicami ŽNK Olimpija.

Pred tednom dni so nogometašice Mure dvignile pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida V dežju in na spolzki umetni travi na pomožnem igrišču na Iliriji v Ljubljani so z goli Kaje Korošec, Špele Kolbl in Lee Dolinar nogometašice Mure (ŽNK Pomurje se je pozimi združil z NŠ Mura) premagale Ljubljano. V tej sezoni so skupaj zabile 145 golov in jih dobile samo osem

Tako imajo po 18 odigranih tekmah 51 točk oziroma pet več od Olimpije. S slednjo so nedavno v ligi izgubile (pred nekaj tedni so zamenjali tudi trenerja Amirja Karića), v zadnjem krogu pa se bodo z njo še enkrat pomerile. Pred tednom dni so med sabo igrale tudi v finalu pokalnega tekmovanja. Zmagale do Prekmurke. Njihova je torej dvojna krona. V obeh tekmovanjih so Murašice zmagale že desetič in so najuspešnejši slovenski ženski klub.