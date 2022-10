Namera o združitvi Mure in ženskega kluba Pomurje

Mura je prvo ligo osvojila spomladi 2021. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvak prve slovenske moške nogometne lige v sezoni 2020/2021 NŠ Mura in devetkratni prvak prve slovenske ženske lige ŽNK Nona Pomurje Beltinci sta najmočnejša športna kolektiva v Prekmurju. Da bi bila še močnejša, se podajata na skupno pot. Namen sklenitve pisma o nameri je uresničiti idejo o skupnem sodelovanju in napredku nogometa na način, da se kluba tudi formalno povežeta med seboj, so v sporočilu za javnost zapisali pri NŠ Mura. Trend povezovanja moškega in ženskega nogometa je v Evropi že nekaj časa prisoten, pri nas še ne. "Vse to je skladno s trendi, ki so razvidni tako v sodobni družbi kot v športu in naslavljajo izzive vključevanja, enakosti spolov, izmenjevanja skupnega znanja in izkušenj ter trajnostnega razvoja," še piše NŠ Mura.

Serijske državne prvakinje, ŽNK Nova Pomurje Beltinci. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida S sodelovanjem želijo okrepiti delovanje tako moške kot ženske ekipe in vseh mlajših selekcij. Pa tudi krepitev Murske Sobote kot regijskega nogometnega središča. Želijo pridobiti statusa nacionalnega centra za ženski nogomet. Tako bodo skupaj nastopili pri projektu prenove športnega parka Fazanerija in razvoja vse infrastrukture v Murski Soboti, v Beltincih in Bratoncih, ki jo uporabljata NŠ Mura in ŽNK Pomurje.

Šlo bo za formalno pripojitev ŽNK Pomurje z društvom NŠ Mura. Poudarjajo pa, da se pri pripojitvi ohranijo vsi do sedaj pridobljeni statusi in pravice (UEFA koeficient in ostalo), ki jih ima ŽNK Pomurje. Na temo pripojitve bodo v obeh klubih zasedali najvišji organi društev, kjer bi ob pozitivnem odgovoru pripojitev začela veljati s prvim januarjem 2023, v polnem obsegu pa bi se začela uporabljati s tekmovalno sezono 2023/24.