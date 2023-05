Plemenita poteza na pobudo NŠ Mura

NŠ Mura po vzoru NK Maribor organizira krvodajalsko akcijo. Izvedli so jo drugič. Krvodajalce so obiskali glavni trener Dejan Grabić in trije njegovi varovanci, da bi jim izkazali čast, da so na tak način pripravljeni pomagati sočloveku.

Foto: NŠ Mura Mura je akcijo izvedla v sodelovanju z UKC Maribor, Centrom za transfuzijsko medicino Maribor, Rdečim križem Slovenije in Območnim združenjem Rdečega križa Murska Sobota. Akcijo so poimenovali Čarno-bejla krf. Krvodajalcev je bilo 50, precej več kot lani. Za nagrado so dobili stisk roke in fotografijo z glavnim trenerjem Dejanom Grabićem ter nogometaši članske ekipe, Kaiom Cipotom, Mirlindom Dakujem in Klemenom MIhelakom.

Foto: NŠ Mura "Plemenita poteza vseh, ki so se odzvali na to akcijo. Vse te stvari, ko lahko nekomu pomagamo, so plemenite, so dobre in tudi v imenu kluba bi se rad zahvalil vsem, ki so prišli. Če je nekdo javna oseba, mora spodbujati tiste stvari, ki so storjene v dobro drugih, v dobro vseh nas. K sreči ima NŠ Mura to moč in treba jo je uporabiti za čim več dobrih stvari. Vsekakor je solidarnost ena največjih vrednot v življenju, ki je mogoče v zadnjem času malo pozabljena," je ob tej priložnosti povedal Grabić, ki s svojimi varovanci pred zadnjima dvema krogoma prve lige na prvenstveni lestvici zaseda šesto mesto.

