Prva uradna tekma v novi sezoni, prva zmaga in veliko olajšanje v srcu Mustafe Nukića. Ljubljenec navijačev Olimpije je dosegel sploh prvi zadetek v Stožicah v letu 2023. Sliši se skoraj neverjetno, saj je še pred kratkim veljal za prvega strelca zmajev, a je obdobje, v katerem se je pod vodstvom Alberta Riere znašel na stranskem tiru, terjalo svoj davek. Zato je zadetek, s katerim je pomagal Olimpiji do uvodne evropske zmage nad Valmiero (2:1), doživel še toliko bolj čustveno.

V aktualni zasedbi Olimpije bi težko našli nogometaša, ki bi tako strastno podoživljal uspehe ljubljanskega kluba, kot to počne Mustafa Nukić. Izkušenemu napadalcu v življenju ni bilo lahko. Spopadal se je s številnimi ovirami, ki so ga le še utrdile, kar nam je lani zaupal v zajetnem in še kako iskrenem intervjuju. Navijače je bolelo srce, ko so spremljali njegovo usodo pod vodstvom Alberta Riere. Olimpija je osvajala dvojno krono, prvi ljubljenec občinstva pa skoraj ni več dočakal priložnosti za nastop. Vseeno ni obupal. Ohranil je delovno vnemo, ostal večni optimist, takšen odnos pa ga je kmalu nagradil. Dočakal je tisto, kar ima najraje.

Znova nastopa za Olimpijo, proti Valmieri se je znašel v začetni enajsterici, v 42. minuti pa doživel še to čast, da se je kot prvi nogometaš zeleno-belih vpisal med strelce v evropski sezoni, ki bo trajala najmanj štiri tekme. Če pa bodo zmaji upravičili vlogo favorita proti prvaku Latvije tudi na povratni tekmi v Valmieri, bo sezona še bistveno daljša. V tem primeru bi trajala najmanj osem (kvalifikacijskih) tekem, hkrati pa bi imela Olimpija kar tri zaključne žogice, da bi si priigrala nastop v skupinskem delu evropskega tekmovanja!

Olimpija za evropske sanje proti prvaku Kosova?

Po torkovi zmagi v Stožicah z 2:1 se je strinjal z besedami trenerja Joaa Henriquesa, ki je prepričan, da lahko Olimpija še enkrat premaga Valmiero in samozavestno odpotuje v Latvijo. "Strinjam se s trenerjem. Glede prejetega gola ... V Evropi je tako, da si takoj kaznovan, če popustiš oziroma ne upoštevaš nalog, ki smo si jih zadali pred tekmo. To kažejo tudi rezultati drugih tekem," je izkušeni napadalec Olimpije opozoril tudi na razplete drugih srečanj, na katerih ni manjkalo presenečenj. Na srečanju, ki odloča o tem, s kom bi se lahko Olimpija pomerila v drugem krogu kvalifikacij, je namreč kosovski prvak Ballkani doma z 2:0 ugnal favorita iz Bolgarije, Ludogorec Razgrad, ki v zadnjih sezonah redno nastopa v skupinskih delih evropskih tekmovanj.

V 42. minuti je izkoristil izjemno podajo Agustina Doffa in zatresel mrežo latvijskega prvaka. Ostaja optimist in je prepričan, da bo Olimpija izločila Valmiero. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Če želi Olimpija prvič v zgodovini kluba igrati v Evropi vsaj do zime ter nastopiti v enem izmed skupinskih delov evropskih tekmovanj, mora to poletje v kvalifikacijah preskočiti najmanj dve oviri. Če bi izločila Valmiero, bi se povsem približala cilju. 32-letni Nukić je, čeprav so si zmaji s prejetim zadetkom v 87. minuti pokvarili izjemno popotnico, še vedno optimist. "Ostajam pozitiven, sem večni optimist. To je bila šele naša prva uradna tekma. Ekipa se je dobro odzvala na novega trenerja, ki je prinesel nove zahteve. Treba je ostati pozitiven. Zmagali smo z 2:1, zdaj pa nas čaka še ena tekma. Na povratno tekmo v Latvijo gremo optimistično," trdno verjame, da bi lahko Olimpija ne le zadržala prednost, ampak jo ob podobnem razmerju moči, kot ga je bilo zaznati na tekmi v Stožicah, še povečala.

Bilo je podobno kot v 1. SNL

Pred dvema letoma je dosegel evropski strelski prvenec proti Birkirkari na stadionu ŽAK. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Povratna tekma bo prihodnjo sredo, 19. julija, v Valmieri na stadionu Janis Dalinš, ki sprejme le dobrih tisoč gledalcev. Nukić ima ob igranju v Evropi na manjših objektih prijetne spomine, nenazadnje je v dresu Olimpije v Evropi debitiral prav z zadetkom za zmago na dvoboju z Birkirkaro. Zgodilo se je pred dvema letoma, Nukić pa je odločil zmagovalca na stadionu ŽAK, ki ga pozna kot lastno dlan. Zdaj je končno dočakal še slovesen trenutek, prepoln čustev in navijaških strasti, na stadionu v Stožicah. Zdaj je prvič zadel v polno v Evropi še na največjem nogometnem objektu na sončni strani Alp, kjer so doma osvajalci dvojne slovenske krone.

Olimpija je bila v prejšnji sezoni razred zase v 1. SNL, na slovensko prvenstvo pa se je po tekmi z Valmiero spomnil tudi Nukić. "Na tej tekmi je bil podoben scenarij kot celotno zadnjo sezono v domačem prvenstvu. Tekmec je bil v nizkem bloku, tako da ga je bilo težko prebiti, ima pa tudi zelo visoke osrednje branilce, tako da je to obrambo težko prebiti s predložki. Treba bo biti še bolj potrpežljiv in neposreden zlasti v trenutkih po ukradeni žogi. Na tem moramo še delati," je spomnil na akcijo v 42. minuti, v kateri se je izkazal Agustin Doffo.

Dve leti pozneje se je prvič na evropski tekmi vpisal med strelce še v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Argentinec, ki ga ljubljansko občinstvo zelo spoštuje, kar so gledalci med dvobojem pokazali tako, da so večkrat skandirali njegovo ime, pod osrednjo tribuno pa je bila izpostavljena tudi argentinska zastava, je ukradel žogo tekmecu blizu kazenskega prostora, nato prodrl in z natančno podajo idealno zaposlil Nukića, ki mu ni bilo težko popeljati Olimpije v vodstvo. Do takrat so bili zmaji v premoči, a je bila ta jalova in nekonkretna, tako da si do takrat niso priigrali zrelejše priložnosti. Zato je bila poteza Doffa še toliko bolj dragocena, saj je usmerila dvoboj po željah gostiteljev.

"Minuta, deset minut ali polčas … Za Olimpijo dam vedno vse"

Joao Henriques je 32-letnega ljubljenca občinstva uvrstil v začetno enajsterico. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nukić je po dolgem času na uradni tekmi Olimpije zaigral od prve minute. Pri prejšnjem trenerju Albertu Rieri v zadnjih mesecih ni več dobival veliko priložnosti. Znašel se je na stranskem tiru, manjkal na največjih tekmah, a je vseeno ohranjal delovno vnemo in bil pripravljen, da v trenutku, ko bi prejel priložnost, pomaga klubu, ki ga nosi globoko v srcu.

"Zadnje tri mesece nisem veliko igral. Sem pa vedno, ko sem igral, na igrišču pustil srce. Na zadnjih tekmah, na katerih sem igral, sem vedno tudi zadel," je spomnil na podatek, da se je znašel na seznamu strelcev na prvenstveni tekmi proti Radomljam v gosteh in pokalni tekmi v Lendavi, ko je zadel dvakrat.

"Tudi zdaj sem zadel. Sem v službi kluba. Minuta, deset minut ali polčas … Za Olimpijo dam vedno vse. Kolikor me bodo potrebovali, sem tu. Vesel sem, da me je trener izbral. Upam, da bom še najprej upravičeval njegovo zaupanje," se je po uvodni evropski zmagi zahvalil strategu Joau Henriquesu, ki mu za razliko od predhodnika Riere posveča več priložnosti in igralnih minut. Kakšne pa so še razlike med omenjenima strategoma? "Večina stvari ostaja enaka, je pa res, da skušamo biti v obrambi še bolj čvrsti, hkrati pa dosegati še več zadetkov. Je pa to proces, ki traja. Ne moreš takoj zamenjati trenerja in pričakovati rezultatov. Potreben je čas. Začeli smo dobro," je dal vedeti, da je Olimpija na dobri poti in bi lahko pod vodstvom portugalskega trenerja ponudila navijačem še veliko razlogov za zadovoljstvo.

Slovenski prvak bo prihodnjo sredo v Latviji branil prednost in se skušal prvič v zgodovini kluba v tem stoletju prebiti v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Vid Ponikvar

Privržencem sporoča, da se zmagi ne sme gledati v zobe, in se že veseli novih izzivov. Olimpija bo zgodovinski prvi preboj v kvalifikacijah za ligo prvakov (leta 2016 je izpadla proti Trenčinu, leta 2018 pa proti Qarabagu) tako iskala prihodnjo sredo na severu Latvije, trener Henriques pa se bo trudil, da njegovi varovanci nadaljujejo niz. V polno so namreč zadeli vsaj enkrat na vsaki tekmi, ki jo je vodil, odkar deluje v Sloveniji. Na vseh pripravljalnih, zdaj pa še na prvi uradni.

Prihodnji teden sledi še ena evropska preizkušnja, 22. julija pa spektakularni uvod v novo prvenstveno sezono, kjer bodo Ljubljančani branili dvojno krono. Olimpijo čaka gostovanje na Bonifiki v Kopru.