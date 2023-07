Izjemen začetek evropskega poletja, a z napako

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mustafa Nukić je začel v prvi postavi in ob koncu prvega polčasa zadel za 1:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Začelo se je evropsko nogometno poletje. Prenovljena ekipa Olimpije, državni prvak Slovenije, je v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov z 2:1 premagala latvijsko Valmiero. Za 1:0 je zadel Mustafa Nukić, za 2:0 pa podal novinec Raul Alexander Florucz. Ko bi morali Ljubljančani zadeti za 3:0, pa so v 87. minuti v trenutku nezbranosti dobili gol. Povratna tekma bo naslednji teden.

Henriques računa na Nukića in ta opravičuje zaupanje

Joao Henriques Foto: Vid Ponikvar/Sportida Slovenski prvak Olimpija tako lepe priložnosti za evropsko jesen kot letos morda še ni imel. Prvi nasprotnik latvijska Valmiera je po lanski sezoni ostal brez najboljših posameznikov, v Evropi pa tako ali tako ni še nikoli zmagal. A na drugi strani se je tudi v Stožicah igralski kader pošteno prevetril. Je pa novi trener Joao Henriques v prvo postavo uvrstil Mustafo Nukića, na katerega spomladi njegov predhodnik Albert Riera ni več računal. Ob njem so v prvi postavi začeli še Pedro, Posavec, Elšnik, Doffo, Sešlar, Sualehe, Muhamedbegović, Ratnik, Silva in vratar Vidovšek. Glavni dve poletni okrepitvi Raul Alexander Florucz in Nemanja Motika sta tako ostala na klopi.

Goooooool! Veliko olajšanje v Stožicah, @nkolimpija je le prebila "bunker" gostov iz Latvije. Doffo je ukradel žogo in asistiral ljubljencu navijačev. Mustafa Nukić je tako v 43. minuti popeljal zmaje v vodstvo z 1:0. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/jUleWSk30x — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 11, 2023

V prvem polčasu smo videli veliko terenska premoč Olimpije (75-odstotna posest), a proti bunkerju gostov niso imeli prave ideje v napadu. Zares nevarnih strelov večji del polčasa tako ni bilo, Rui Pedro je na primer v osmi minuti streljal mimo desne vratnice. David Sualehe je v 40. minuti poslal lep predložek v kazenski prostor, a je Nukić z glavo streljal mimo gola. Je pa le dve minuti pozneje Nukić unovčil lepo podajo Agustina Doffa. Pred temi so gostje nespretno izgubili žogo v obrambi. Iz prve je streljal v spodnji desni kot in premagal vratarja iz Venezuele Carlosa Olsesa. V zadnji minuti polčasa je imel nato Nukić še eno priložnost za zadetek, a je po diagonali streljal malo mimo oddaljene vratnice.

Rui Pedro Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpija je bila boljša tudi v drugem polčasu, eno od lepših priložnosti uvodnih minut je imel Rui Pedro, a je njegov strel blokiral eden od branilcev. Vratar bi bil sicer premagan. Gostje so imeli prvo priložnost tekme šele v 72. minuti, ko je po sploh prvi podaji iz kota žogo na glavo dobil dva metra visoki 19-letnik Niks Sliede, a je bil njegov strel preslab za Matevža Vidovška. Sredi polčasa je Henriques v igro poslal Florucza in v 74. minuti je ta na svojem debiju podal za gol za 2:0. Zadel je Pedro. Vratar Olses je bil nemočen. Po tem zadetku je priložnost za debi dobil še Motika, ki je zamenjal prav Pedra.

Goooool! Vesrlje v Stožicah. Pritisk @nkolimpija je obrodil sadove tudi v drugem polčasu. Rui Pedro je podvojil prednost zmajev proti Valmieri, Ljubljančani vodijo od 74. minute 2:0! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/mIwVanMmtR — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) July 11, 2023

Kako je Nukić utišal kritike in Pedro zadel za 2:0 (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Ko je visel v zraku še tretji gol Ljubljančanov, pa je v 87. minuti sledil trenutek nezbranosti v obrambi in šok v Stožicah. Senegalski rezervist Meissa Diop je z glavo premagal Vidovška in izid 2:1 pred povratno tekmo za Olimpijo ni tako ugoden, kot bi bil 2:0. Drugih 90 minut bosta ekipi odigrali naslednji teden v Latviji.

Stari znanec 1. SNL izbral ponudbo iz Latvije



Kapić je igral v dresu Gorice. Foto: Vid Ponikvar Rifetom Kapićem, 28-letnim legionarjem iz BiH, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji (Gorica), nato pa se preselil v Švico (Grasshoppers). Kariero je nadaljeval v Moldaviji, BiH, Nemčiji in Ukrajini, zdaj pa se je po poročanju Transfermarkta (prestop naj bi bil vreden kar 500 tisoč evrov) pridružil Valmieri, za katero na začetku kvalifikacij še ne more igrati, saj ni bil pravočasno prijavljen. Valmiera, trenutno tretjeuvrščeni klub v Latviji, je po poročanju Transfermarkta v ponedeljek sklenila dogovor z, 28-letnim legionarjem iz BiH, ki se je pred leti dokazoval tudi v Sloveniji (Gorica), nato pa se preselil v Švico (Grasshoppers). Kariero je nadaljeval v Moldaviji, BiH, Nemčiji in Ukrajini, zdaj pa se je po poročanju Transfermarkta (prestop naj bi bil vreden kar 500 tisoč evrov) pridružil Valmieri, za katero na začetku kvalifikacij še ne more igrati, saj ni bil pravočasno prijavljen.

V drugem krogu se bo zmagovalec dvoboja Olimpija - Valmiera pomeril z boljšim z obračuna med prvakoma Kosova in Bolgarije: Ballkani in Ludogorec Razgrad.

