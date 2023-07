Neponovljiva priložnost za Olimpijo, v Evropi se delijo milijoni evrov

Kaj zmore Olimpija v Evropi? V prejšnji sezoni je v Sloveniji osvojila dvojno krono, a so nato sledile opazne spremembe. Alberta Riero je na trenerskem stolčku zamenjal Joao Henriques, prišlo je tudi nekaj novih igralcev, pri čemer velja poudariti, da je ogrodje šampionske zasedbe ostalo zvesto zmajem. V torek zvečer sledi morda najpomembnejša evropska tekma v novejši zgodovini Olimpije. Uspeh proti latvijskemu prvaku Valmieri bi namreč zeleno-bele približal podvigu, o katerem navijači sanjajo že desetletja. Da bi Olimpija nastopala v Evropi vsaj do zime in pri tem zaslužila kar nekaj milijonov evrov.

Konec je poletnega premora. Obdobje pripravljalnih srečanj, na katerih je novopečeni trener zmajev Joao Henriques uigraval zasedbo, v kateri ne manjka junakov šampionske zasedbe iz sezone 2022/23, je nakazalo, kako bi bili lahko zmaji pripravljeni na (naj)težje izzive. Zeleno-beli si želijo, da bi se v torek, ko bo v Stožicah ob 20. uri gostoval latvijski prvak Valmiera, ponovila zgodba s prijateljske tekme s Hajdukom. Da bi zmaga ostala doma, obenem pa bi se na tribunah zbralo veliko število gledalcev. V soparnem obdobju poletnih počitnic bi bil to ogromen uspeh, ki bi pričal o tem, da so navijači Olimpije prepoznali pomembnost dogodka.

Če izločijo Latvijce ...

Lani je Olimpija izpadla iz Evrope po izvajanju 11-metrovk proti Sepsiju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zmaji bi potrebovali glasno podporo, saj bodo imeli tekmo, ki nosi skoraj največji evropski vložek v tem stoletju. Ker so letos postali slovenski prvaki, so si namreč zagotovili nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, v primeru zmage v uvodnem krogu, ko se bodo pomerili z na papirju slabše stoječim tekmecem iz Latvije, pa bi si zagotovili kar tri zaključne žogice za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. Najmanj v konferenčno ligo. Ponudilo bi se jim tisto, kar so si lani priigrali Mariborčani, ki pa so nato parali živce navijačem s skromnimi predstavami in neučinkovitostjo v napadu, nato pa evropske nastope končali še pred jesenjo.

Nastop v skupinskem delu pa bi Olimpiji in njenim navijačem ponudil številne privilegije. Ne le številne spektakle v Stožicah, ampak tudi bogato nagrado Evropske nogometne zveze (Uefa), izraženo v več milijonih evrih, obenem pa še povečano tržno vrednost igralcev, kar bi bil dobrodošel podatek pred naslednjim prestopnim rokom.

"Valmiera je z vidika pripravljenosti v prednosti''

Albert Riera je trenersko paličico pri zmajih prepustil nasledniku iz Portugalske. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Olimpija ima letos edinstveno priložnost, da se na seznamu slovenskih udeležencev skupinskega dela evropskih tekmovanj pridruži Mariboru in Muri. Pred novopečenim strategom Joaom Henriquesom je velika in odgovorna naloga. Portugalec, ki je na vročem stolčku nasledil devet let mlajšega ''soseda'' Alberta Riero, se zaveda resnosti trenutka. Ne skriva zadovoljstva nad opravljenim v pripravljalnem obdobju, v katerem je Olimpija odigrala šest tekem. Za razliko od Valmiere, ki je v polni tekmovalni formi, saj poteka prvenstvo v Latviji tudi v najbolj vročih poletnih mesecih, je Olimpija lovila formo le s pomočjo pripravljalnih tekem.

''Priprave so bile zelo dobro izvedene. Osredotočenost pred evropskim dvobojem je tako na vrhuncu. Zavedamo se, da gre za izredno pomembno tekmo. Šest pripravljalnih srečanj nam je pomagalo priti do želenih odgovorov, sedaj pa moramo pravi obraz pokazati tudi na uradnem dvoboju. Želimo stalno napredovati, je pa Valmiera z vidika pripravljenosti zagotovo v prednosti. Njihovo državno prvenstvo je namreč v polnem zamahu. V nogah imajo že 22 ligaških tekem. Na to se bomo pripravili po najboljših močeh, smo pa pred prihajajočim izzivom samozavestni. Gre za nov začetek in komaj čakamo, da odpremo sezono na pravi način,'' sporoča Henriques, ki ima v karieri bogate trenerske izkušnje zlasti z vodenjem portugalskih klubov, s katerimi ni posegal v boj za vrh, v torek pa bo dočakal krstno tekmo v Evropi. To si je želel že dolgo, zdaj bo v Ljubljani uresničil sanje.

Olimpija je v pripravljalnem obdobju v generalki za Evropo doma premagala splitski Hajduk z 1:0. Foto: Nik Moder/Sportida

Čeprav zelo spoštuje tekmeca in opozarja, da bi lahko predstavljal zahtevno oviro, kar priča tudi njegova ocena, da so možnosti za napredovanje 50-odstotne, verjame, da bo Olimpija kos izzivu. ''Imamo kakovostno zasedbo, ki je naše zahteve dobro sprejela. Potrebovali bomo prav vsakega posameznika. Tekem bo veliko, zato ne zaupamo samo začetni enajsterici, temveč celotnemu kadru. Imamo kolektivno kakovost, prav tako individualno, da preskočimo ta izziv. Igralci morajo uživati, prav tako pa moramo tudi svojim navijačem dati dodatne užitke. Želim si, da fantje uživajo v tekmi,'' upa, da bodo navijači uživali v predstavi. Je zagovornik napadalnega nogometa, tako da bi ga v torek zvečer zadovoljila le zmaga.

Doffu odgovarja več svobode v igri naprej

Zmaji bodo letos v Evropi odigrali najmanj štiri tekme. Foto: Nik Moder/Sportida Strateg iz Portugalske verjame, da bodo zadoščale za to, da Latvijci ne bodo v preveliki prednosti. Olimpija je v pripravah vknjižila kar nekaj zmag, najslajša je tista, dosežena prejšnji teden proti Hajduku, edini poraz pa je doživela na pripravah v Avstriji proti slovaškemu prvaku Slovanu. ''Verjamemo v svoj cilj, h kateremu smo zavezani, smo samozavestni, imamo znanje o nasprotniku, dobre igralce in ideje, kako igrati," je optimist.

Podobno razmišljajo tudi nogometaši Olimpije, denimo Argentinec Agustin Doffo, ki predstavlja pljuča zvezne vrste. ''Prilagajanje na novega trenerja oziroma zahteve njegovih sodelavcev ni bilo težko. Osebno poskušam narediti vse, kar je v moji moči, da sem čim boljši. Sedaj imam sicer malce več svobode pri igri naprej in to mi odgovarja. Zagotavljam, da se bomo na evropski sceni potrudili in vselej iskali zmago. Pri tem moramo uživati. V primerjavi z lansko sezono je ekipa zagotovo bolj izkušena. Pred enim letom je bilo težko začeti sezono, sedaj pa lahko že doživete izkušnje vsi skupaj izkoristimo v dobri meri.”

Olimpija bi se v tem stoletju enkrat že skoraj opekla s klubom iz Latvije. Pred štirimi leti je na uvodni tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa doma izgubila z Rigas FS (2:3), na povratnem srečanju pa so pod vodstvom Safeta Hadžića po hudih težavah le napredovali, zadetek za napredovanje (2:0) je v drugi minuti sodnikovega podaljška dosegel Stefan Savić.

Kapun: Ekipa Olimpije je boljša, a ...

Nik Kapun se je v zadnjih sezonah dokazoval v Latviji. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa Valmiera? Mladi klub, ki prihaja iz istoimenskega mesta na severu Latvije, je lani prvič postal prvak. V napadu je bil zelo razigran, na 36 tekmah dosegel več kot 100 zadetkov (101), a je trener Jurgis Kalns od takrat izgubil kar nekaj pomembnih igralcev. Sledil je padec, letos je Valmiera na lestvici na tretjem mestu in krepko zaostaja za vodilnima kluboma iz Rige (Rigas FS in Riga).

Dogajanje v Latviji odlično pozna nekdanji nogometaš Olimpije Nik Kapun, ki je še v prejšnji sezoni nastopal za Liepajo. ''To je mlada ekipa z veliko energije, borbe, teka in z nekaj posamezniki, ki so delali razliko. Ravno ti so v zimskem prestopnem roku zapustili klub. Vidi se predvsem odsotnost treh igralcev − dveh Japoncev in enega latvijskega reprezentanta, ki je prestopil v italijansko Serie A. Ekipa se je tako močno premešala, trener pa je ostal isti in zato igrajo podoben, dinamičen nogomet,'' se spominja tekem z Valmiero, na katerih so igrali nogometaši latvijskega prvaka všečen nogomet z igro po tleh.

Po mnenju Kapuna je najbolj nevaren nogometaš Valmiere Kolumbijec Camilo Mena, ki je s tržno vrednostjo 900 tisoč evrov tudi najbolj izpostavljen igralec. Nekaj mesecev je bil poškodovan, a se počasi vrača v tekmovalni ritem. ''Menim, da je ekipa Olimpije vsekakor boljša, vendar Valmiere zagotovo ne smemo podcenjevati. Verjamem, da se bo Olimpija dobro pripravila in da se nam ni treba bati za pozitiven razplet,” je optimist Ljubljančan, ki še ne ve, kje bo nadaljeval kariero.

Valmiera dobila zadnjo tekmo kar s 6:0

Portugalski strateg Olimpije si želi, da bi njegovi varovanci tako kot navijači uživali v torkovi tekmi. Foto: Ana Kovač Kako pa o Valmieri razmišlja strateg Olimpije Henriques? Poudaril je, kako ima latvijski prvak dobre igralce, tudi ukrajinskega reprezentanta do 21 let, pa tudi Senegalca, Brazilca, Kolumbijca, "tako da moramo biti previdni". "Valmiera je prvak in biti prvak ni lahko v nobeni državi. Zadnjo tekmo so v prvenstvu dobili s 6:0, ampak videli smo, da imajo tako kot vsaka ekipa dobre in slabe točke. Vsak v ekipi ve, kaj mora narediti, to je najbolj pomembno," je še zaključil Henriques.

Valmiera je v soboto premagala Tukums s 6:0, pred tem pa je na šestih tekmah zmagala le enkrat. Ker pa je premagala vodilno Rigo, to je za zdaj edini poraz nekdanjih varovancev Slaviše Stojanovića v tej sezoni, je dala vedeti, kako je zmožna na največjih tekmah ponavljati šampionske izvedbe iz prejšnje sezone. In opozorilo Olimpiji, ki jo v torek čaka še kako pomembna tekma.