Olimpija bo branjenje naslova začela na Obali, znano je, kje in kdaj bo prvi derbi

V Nacionalnem nogometnem centru Brdo so izvedli žreb tekmovalnih parov prve slovenske nogometne lige za sezono 2023/2024, ki se bo začela 22. julija. Aktualni državni prvaki, člani NK Olimpija, bodo za začetek gostovali v Kopru, Mariborčani pa pri Radomljah. Povratnik med prvoligaško druščino Rogaška bo v prvem krogu gostoval pri Bravu. Prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom bo 16. septembra v Stožicah.

Točno mesec dni pred začetkom slovenskega nogometnega prvenstva so na Brdu opravili žreb tekmovalnih parov.

Državna prvakinja in pokalna zmagovalka Olimpija bo branjenje naslova začela v Kopru. Mariborčani, ki zaradi Olimpijskega festivala evropske mladine sezono začenjajo v gosteh, se bodo za prve točke borili pri Radomljanih. Celjani v prvem krogu odhajajo v Kidričevo, Mura bo gostila Domžalčane, Bravo pa povratnika med prvoligaško deseterico Rogaška, ki bo zaradi prenove stadiona prva dva kroga sezone igrala v gosteh. Prvo domačo tekmo bodo člani Rogaške igrali 5. avgusta, ko bodo gostili Domžale.

Pari 1. kroga Prve Lige Telemach za sezono 2023/24 (22. julij): Koper - Olimpija

Radomlje - Maribor

Aluminij - Celje

Mura - Domžale

Bravo - Rogaška

Prvi derbi bodo v 8. krogu gostile Stožice

Znani so tudi termini vseh derbijev med Olimpijo in Mariborom. Prvi bo 16. septembra v Stožicah, drugi 2. decembra v Ljudskem vrtu, tretji 9. marca v Ljubljani in četrti v predzadnjem krogu 11. maja v Mariboru.

Sezona druge lige, v kateri bo nastopalo 16 ekip, se bo začela teden dni pozneje.