"Pripravljen sem za korak naprej, a je vse v rokah agentov, kluba" #video

"To je bila pika i uspešni klubski sezoni z dvojno krono," o svojem ponedeljkovem nastopu za Slovenijo pove Timi Max Elšnik. Prvič je namreč začel v prvi postavi, sploh prvič pa za člansko reprezentanco igral doma pred družino in slovenskimi navijači. Čeprav je bil to šele njegov četrti nastop, je pripravljen na zelenici dvigniti glas. "To je vse pozitivno in za dobrobit ekipe." In pripravljen je, da se pri 25 letih znova poda v tujino. Čim prej, še preden začne Olimpija evropske nastope.

Timi Max Elšnik Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Ta večer je bil zame nekaj posebnega, saj sem prvič v reprezentanci zaigral na domačih tleh, pred domačimi navijači, pred družino, tudi na domačem stadionu, v še nikoli tako polnih Stožicah. Bilo je res nekaj posebnega." Ponosen in z nasmehom je te besede izrekel kapetan NK Olimpija, Timi Max Elšnik. Po ponedeljkovi kvalifikacijski tekmi za EP 2024, ko je Slovenija z 1:1 remizirala z Dansko. V primerjavi s petkovo tekmo, ko so izgubili na Finskem, je selektor Matjaž Kek v prvi enajsterici zamenjal kar pet nogometašev. "Imamo že nekaj načel, ki se ponavljajo ne glede na to, kdo igra. Ta reprezentanca že ima ogrodje, podobo in ni odstopanj, če se zgodijo rotacije. Tisti, ki smo dobili priložnost, smo dali vse od sebe. Tudi s pomočjo občinstva smo si izborili to točko proti favorizirani Danski. Ta točka je lahko novembra tudi zlata vredna."

Akcija za gol iz učbenika

"Da, uigravamo jo po moje že leto in pol. Še nikoli nam ni uspelo, a smo bili vztrajni. In na koncu ti uspe in te nagradi na mogoče najpomembnejši tekmi v kvalifikacijah. Kot iz učbenika," pa Elšnik pravi o golu Andraža Šporarja, potem ko sta si dvakrat žogo izmenjala Adam Gnezda Čerin in Petar Stojanović.

"Tekma na Finskem ni bila na pravi ravni. Včasih je nekaj takega potrebno, da narediš preklop in začneš z ničle in pokažeš spet pravi obraz. Če bi bil na Finskem podoben pristop, bi iztržili kaj več. Skupina je zelo izenačena, kvalifikacije pa so zelo dolge. Moramo iti tekmo za tekmo. Smo pa pokazali, da se lahko enakovredno kosamo tudi z najmočnejšimi v skupini. Glave gor, samozavestno." Jeseni jih v kvalifikacijah čaka še šest tekem.

"Če je treba, bom tudi komu j*** mamo na terenu"

Čeprav ima le štiri nastope v članski reprezentanci, je pripravljen prevzeti odgovornost. Foto: Grega Valančič/Sportida Elšnik je v reprezentanci vse glasnejši. Selektor Matjaž Kek je pred tekmo z Dansko dejal, da ob odsotnosti Jana Oblaka potrebuje 11 kapetanov. "Na terenu potrebuješ deset vodij. Fantje morajo to spoznati, ne pa, da čakaš nekoga drugega, da nekaj naredi. Ko nas bo več takih, potem bo lažje. Jaz imam to funkcijo v klubu in mi je zato lažje, čeprav je šele moj tretji ali četrti nastop za reprezentanco. Mene to ne zanima. Če je treba, bom tudi komu j*** mamo na terenu. Ampak to je vse pozitivno in za dobrobit ekipe. Ne sme biti egov."

Elšnik: Končno smo dobili priložnost zeleni!

Matevž Vidovšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida V ponedeljek je imela v prvi postavi največ svojih članov Olimpija: Elšnika in vratarja Matevža Vidovška. Po skoraj 19 letih se je zgodilo, da sta bila v prvi enajsterici reprezentance dva Olimpijina igralca (leta 2004 Sebastijan Cimerotić in Boštjan Cesar). "Res? Končno smo dobili priložnost zeleni! Upam, da sva jo dobro izkoristila. Verjamem, da sva dala z Matevžem vse od sebe. Tudi Karničnik iz Celja in Vipotnik iz Maribora vsi zdaj redno dobivamo priložnosti. Trudimo se, da smo dodana vrednost reprezentanci, čeprav igramo na veliko nižji ravni kot preostali. Si pa mogoče s temi predstavami izborimo prestop na višjo raven. In potem rasteš tudi kot igralec in več daš reprezentanci."

Odhaja v tujino? "Tu je bilo precej klubov."

Pripravljen je za nov korak, odhod v tujino na višjo raven. Foto: Vid Ponikvar/Sportida In prestopa v tujino si Štajerec res želi. Snubcev mu ne manjka, a ima še pogodbo z Olimpijo, za katero igra od zime 2020. "Tu je bilo precej klubov. Spremljajo vse. Razgovori so. Jaz sem pripravljen za korak naprej. Preostalo pa je v rokah agentov, kluba. Upam, da sem bil komu všeč in bo rekel: Gremo v to! In da se mi odprejo vrata v evropski nogomet." Po treh prostih dneh se bo v petek pridružil Olimpiji na pripravljalnem kampu v Avstriji. Počitnic ni imel veliko, a mu ni težko: "Ko zmaguješ, nočeš, da je konec. Potem pride reprezentanca, ki je zame največ v nogometu. Ne naveličaš se dokazovanja, zmag. Pa tudi ne izgubiš toliko kot takrat, ko si mesec, mesec in pol prost. Dobro si pripravljen in ni toliko tega težkega dela priprav."

Ni skrivnost, da mu je najbližji angleški nogomet, kjer se je štiri leta že kalil kot najstnik. Proti Danski so mu nasproti stali številni nogometaši, ki igrajo v premier ligi. "Z njimi se poskušaš kosati, da vidiš, kje si, ali bi lahko ti enkrat igral na tej ravni. So pa res mojstri. Izjemna izkušnja." Zadovoljen je bil s svojo igro, ponedeljkovo predstavo, a verjame, da bi lahko igral še bolje.

Rad bi odšel čim prej, da z novim klubom opravi priprave

V tujino raje takoj zdaj kot šele konec prestopnega roka Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prestopa v tujino si želi čim prej, ne šele ob koncu prestopnega roka. "Bolje je, da čim prej podpišeš, ker si želiš z novim klubom opraviti vse priprave. Da se uigraš, da spoznaš soigralce, ne pa da oni potem že igrajo v ligi, ti si pa kar vržen v vodo in se moraš znajti. In potem igralci včasih potrebujejo dva, tri štiri mesece, do zimskega prestopnega roka, in šele spomladi začnejo redno dobivati minute v novem klubu. Tudi trener si želi ekipo oblikovati čim prej, da na pripravah začne uigravati. Tisti zadnji prihodi so malo na silo. A ni nič v mojih rokah. Vse je še odprto." Vprašanje torej, ali ga bomo še videli v evropskih kvalifikacijah z Olimpijo. Je pa tudi res, da ga aktualni slovenski prvak ne bo prodal za drobiž.