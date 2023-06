Ko bi bilo vedno tako …

Slovenci so prišli do pomembne točke.

Slovenci so prišli do pomembne točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stožice hrepenijo po takšnih nogometnih spektaklih, ki sta ga v ponedeljek pričarali izbrani vrsti Slovenije in Danske. Kekova četa je podprta z najbolj glasnim občinstvom v zadnjih letih, pozornost so plenili organizirani navijači, kar je velika in še kako dobrodošla novost na domačih tekmah Slovenije, pokvarila načrte prvemu favoritu skupine. Bilo je 1:1, obema ekipama pa je v razburljivem drugem polčasu pokazala hrbet sreča.

Vstopnice za dvoboj med Slovenijo in Dansko so pošle že pred nekaj tedni. Gostovanje prvega favorita kvalifikacijske skupine H, ene (naj)močnejših evropskih reprezentanc, je predstavljalo dovoljšen magnet, da se je v ponedeljek zvečer v Stožicah gnetlo 14.382 ljubiteljev nogometa. Med njimi je bil skupaj z nekaterimi ožjimi sodelavci tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Še v nedeljo je bil priča hrvaški invaziji v Rotterdam, kjer so Španci po izvajanju 11-metrovk preprečili slovenskim južnim sosedom prvo reprezentančno lovoriko v zgodovini državne samostojnosti, dan pozneje pa je v Ljubljani zagotovo žarel od ponosa, saj je v Sloveniji potekal pravcati nogometni spektakel.

Nogometni spektakel leta v Sloveniji

Vzdušje je bilo izvrstno, skupina organiziranih navijačev na severu, ki si je nadela ime Združeni navijači Slovenije (ZNS), njeni člani pa ne izhajajo iz večjih klubskih navijaških skupin, je popestrila dogajanje v pravšnji smeri. Predstavlja dobrodošlo osvežitev, na stadionu je odmevalo od prve minute, v igri je bila vse prej kot gledališka publika, kar bi lahko rekli za dogajanje v Stožicah na številnih tekmah v prejšnjih letih.

Vzdušje je bilo izvrstno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domači navijači so uživali in preglasili Dance, ki jih ni bilo malo in so že tako znani po enotnem, složnem in glasnem navijanju. Ni kaj, to je bil nogometni spektakel leta v Sloveniji, gost pa nihče drug kot polfinalist zadnjega Eura.

Vidovšek namesto Belca

Slovenski selektor Matjaž Kek je za razliko od petkovega gostovanja na Finskem, kjer so si njegovi varovanci ustvarili kar nekaj zrelih priložnosti, a jih je nezbranost obrambe ter nenatančnost zaključnih strelov stala točke, prevetril zasedbo. Ugotovil je, da bo potrebno nekaj spremeniti. K temu je botrovala tudi viroza, ki se je prikradla v izbrano vrsto.

Kek se je odločil za kar nekaj sprememb. Namesto v Helsinkih neprepričljivega Vida Belca je med vratnici stopil Matevž Vidovšek in dočakal krstni reprezentančni nastop na stadionu, ki ga pozna kot lastno dlan. Na veselje Ljubljančanov je od prve minute zaigral tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, na levem krilu v napadu pa je zaigral Jan Mlakar. Tako so se v začetni postavi znašli kar trije igralci, ki bi se lahko že kmalu srečali v Stožicah, saj se bosta 2. julija na prijateljski tekmi spopadla Olimpija in splitski Hajduk. Na položaju levega bočnega branilca je Erik Janža zamenjal Jureta Balkovca. Za razliko od petkove tekme, na kateri je Slovenija izgubila z 0:2, ni bilo v začetni enajsterici še Sandija Lovrića in Mihe Zajca. Na klopi je bil tudi novinec Martin Turk, mladi reprezentant, ki je naknadno zamenjal tretjega vratarja Aljaža Ivačiča, ki se je po tem, ko je izvedel, da ne resneje konkuriral za nastop proti Skandinavcem, predčasno vrnil v ZDA.

Na položaju levega bočnega branilca je Erik Janža zamenjal Jureta Balkovca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Šporar poskrbel za delirij navijačev

Danci so pripotovali v Ljubljano z močno zasedbo, polno znanih imen, optimizem pa jim je dvigovala še izjemna statistika v dozdajšnjih medsebojnih tekmah s Slovenijo. Danski selektor Kasper Hjulmand je bil dobro razpoložen pred tekmo, a se Slovenci niso prav nič ustrašili samozavestnih gostov, ki so v petek ugnali Severno Irsko (1:0). Opogumljeni z navijaško podporo so se dobro zoperstavili Dancem, si priigrali prvo priložnost na tekmi, ko je v 7. minuti po prodoru Adama Gnezde Čerina mimo vrat streljal Žan Karničnik. Odmevalo je ''Gremo, Slovenci'', večkrat je bilo zaslišati znano poskočnico ''Kdor ne skače ni Sloven'c, hej, hej, hej.''

Navijači so predstavljali veter v hrbet Kekovim izbrancem, ki so se jim oddolžili z vrhunsko predstavo. Ta je imela v prvem polčasu le eno napako, v 25. minuti pa je dosegla vrhunec, ko so Stožice skočile na noge in je sledil delirij navijačev. Slovenija je povedla z 1:0, v polno je zadel Andraž Šporar. Na stadionu, kjer je pred leti navduševal navijače Olimpije, je zatresel z natančnim strelom po tleh ob levi vratnici premagal nemočnega vratarja Kasperja Schmeichla.

Šporar je v 25. minuti Slovenijo popeljal v vodstvo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Danska obramba je bila po lucidni, igrivi akciji Slovenije izigrana. Gnezda Čerin je namreč izvedel kot, našel Petra Stojanovića, ki je tudi tokrat igral bližje vratom tekmeca kot pa svojega gola, nato pa je nekdanji član Maribora mojstrsko s peto zaposlil Gnezdo Čerina, ki je prodrl proti vratom, nato našel prostega Šporarja in Slovenija je vodila z 1:0!

Šporar je s tem postal šele drugi Slovenec (prvi po Milivoju Novakoviću), ki je na petih tekmah zatresel dansko mrežo. Zadetek je proslavljal v slogu nepozabnih Brazilcev Bebeta, Romaria in Mazinha na SP 1994. Avgusta bo namreč postal očka, tako da je z rokami ''zazibal'' od sreče.

Vroči Hojlund izigral tudi slovensko obrambo

Čeprav so imeli Danci več žoge v svojih nogah, jim borbeni in nepopustljivi Slovenci niso dovolili resnejše priložnosti. Igrali so požrtvovalno ter oddajali več energije kot v petek na Finskem. To pa je le še en dokaz več, kaj pomeni na tako izenačenih tekmah, kot jih letos ne manjka v kvalifikacijski skupini H, bučna domača podpora.

Danci so ob koncu prvega polčasa izenačili. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sanjski prvi polčas pa vendarle ni zdržal brez napake. Slovenska obramba si je privoščila le eno, Danci pa so tako kakovostni, da so jo zlepa izkoristili. Pred vrata Slovenije je z leve strani podal Pierre-Emile Hojbjerg, ki se je prej domiselno otresel Andraža Šporarja, Žan Karničnik pa je bil pred njim le preveč oddaljen, da ni mogel blokirati podaje. Žal je pred slovenskimi vrati nato Davidu Brekalu ušel iznajdljivi Rasmus Hojlund, najbolj vroči strelec kvalifikacij za Euro 2024, saj je zadel v polno že šestič, in z neposredne bližine zabil za 1:1. Danci so izenačili le nekaj minut pred koncem prvega polčasa, kar je še posebej zabolelo Matjaža Keka.

Stožice so za trenutek utihnile, sledilo je veselje Dancev. V Ljubljano jih je prišlo okrog tisoč. Slovenija je prejela prvi gol v kvalifikacijah za EP 2024 na domačem igrišču, nogometaši pa so s svojo borbenostjo prepričali gledalce, ki so jim ob polčasu namenili zaslužen aplavz.

Eriksen zatresel okvir vrat …

Selektorja sta v drugi polčas vstopila brez menjav. O tem, kakšne ase premore Danska, je dovolj zgovorno pokazal že prizor iz 49. minute, ko je Christian Eriksen, zvezdnik Manchester Uniteda, s strelom z razdalje namučil Vidovška. Danci so pokazali, kako nevarni znajo biti v nadaljevanju. Odstotek a so jim gostitelji kmalu dali vedeti, da bi lahko zapustili Stožice brez želenih točk. S tribun je bilo zaslišati skandiranje ''Hočemo zmago,'' Benjamin Šeško je v 59. minuti je ogrel dlani danskega vratarja, a so sledile kritične minute za slovensko obrambo.

Benjamin Šeško Foto: Grega Valančič/Sportida

V zraku je visel danski gol, Eriksen je bil od njega oddaljen le nekaj centimetrov, saj je v 64. minuti zatresel vratnico. S prefinjeno podajo ga je poslal v ogenj rezervist Mikkel Damsgaard (Danci so prvič menjali v 59. minuti), nato pa je izkušeni danski virtuoz, ki je v veselje nogometnega sveta odpravil težave s srcem, že matiral Vidovška, a je gostitelje rešila sreča. Žoga je zatresla okvir vrat, nekajminutni danski pritisk le ni obrodil sadov.

… nato je sreča pokazala hrbet še Mlakarju

Se je pa usoda kaj kmalu podobno kot z Eriksnom poigrala še s slovenskim reprezentantom. Kekovi varovanci so v 68. minuti dolgo pletli mrežo okrog danskega kazenskega prostora, nato pa je Gnezda Čerin na levi strani lepo zaposlil Jana Mlakarja.

Napadalec Hajduka se je odločil za močan, visok neposreden strel, slovenski navijači so že dvigovali roke v zrak, a je nato Ljubljančan, ki je v 1. SNL nazadnje opozarjal nase pri Mariboru, nesrečno zatresel prečko. Slovenski nogometaši so se prijeli za glavo, tokrat je boginja Fortune obrnila hrbet gostiteljem.

Jan Mlakar je zadel prečko. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Francoski sodnik paral živce občinstvu

Sledil je izjemen zaključek dvoboja, v katerem tekmeca nista skrivala želje po zmagovitem zadetku. Kekovi izbranci so iz rok občinstva izvabljali aplavze, saj so se borili kot levi. In to od prvega do zadnjega. V 77. minuti je Jan Mlakar po uigrani akciji po izvajanju kota po strelu z glavo meril mimo vrat, tekma pa je postajala vse bolj živčna, za kar je poskrbel tudi francoski sodnik Francois Letexier, ki je po mnenju domačih navijačev nekajkrat oškodoval Kekovo četo. Na zelenico je poletelo tudi nekaj predmetov, ki so jih zalučali jezni domači privrženci, postajalo je vse bolj napeto.

Šele v 80. minuti je selektor Kek opravil prvo menjavo. Namesto strelca Šporarja je v igro vstopil Žan Vipotnik, kralj prvoligaških strelcev v 1. SNL. V 82. minuti je Eriksen s prostega strela z okrog 18 metrov poslal žogo v mogočnem loku vendarle mimo vrat, tako da so si lahko domači navijači oddahnili, blizu žoge je bil tudi Vidovšek. Igralni čas se je iztekal, občinstvo v Stožicah pa se je spraševalo, ali bo Slovenija zmogla še kdaj resneje ogroziti vrata Schmeichla. Tega ni bilo, so pa zapretili gostje. Sledil je pritisk Dancev, ki se je zavlekel tudi v sodnikov podaljšek, na koncu pa je Slovenija le osvojila točko. Točko, veliko kot Triglav. Zgodovinsko prvo točko proti Danski, ki je prvič ostala brez zmage proti Sloveniji.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenski nogometaši so se zahvalili navijačem

Ni manjkalo veliko, pa bi Slovenija dočakala celo eno najbolj zvenečih zmag v zadnjih letih, primerljivo tistima proti Poljski in Hrvaški (zanimivo, obe reprezentanci podobno kot Danska prisegata na belo-rdeče drese), a je ostalo pri remiju. Remiju, ki je navdušil 14.382 gledalcev, sodeč po položaju na lestvici, Slovenija ima podobno kot Danska po štirih nastopih sedem točk, pred njima sta Finska in Kazahstan s kar devetimi, Severna Irska (3) pa po novem spodrsljaju, doma je izgubila s Kazahstanci, zaostaja že veliko.

O tem, kako močno so slovenski nogometaši pogrešali organizirane navijače in njihovo podporo, je veliko povedala tudi zahvala po tekmi. Vsi Kekovi izbranci so se odpravili do dela severne tribune, kjer so bili omenjeni privrženci, in se jim v podobnem ritualu, ki ponavadi spremlja nogometaše Olimije, zahvalili za podporo. To je bil res imeniten spektakel. Ko bi bilo vedno tako …