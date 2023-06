Slovenci v Stožicah do pomembne točke

Slovenska nogometna reprezentanca je na svoji četrti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v razprodanih Stožicah z 1:1 (1:1) remizirala z Dansko. Po uvodnih dveh zmagah in petkovem porazu s Finsko so Slovenci pokazali drugačen obraz in prišli do točke. Izbranci Matjaža Keka bodo kvalifikacije nadaljevali septembra z domačo tekmo proti Severni Irski in gostovanjem v San Marinu.

Kvalifikacije za Euro 2024, 4. krog:

Ponedeljek, 19. junij:

Slovenska vrsta si je proti prvemu favoritu skupine Danski želela priti do novih točk, posebej po porazu na Finskem. Kekovi nogometaši so dobro začeli in povedli, še v prvem polčasu pa so gosti izenačili. Po borbeni predstavi so Slovenci točko tudi ohranili in tako prvič v petih medsebojnih dvobojih z Danci, ki so tako kot Slovenci enkrat zadeli tudi okvir vrat, igrišče zapustili neporaženi.

Slovenija je imela pred zelo pomembno tekmo v ekipi nekaj težav. Ob poškodbi Jasmina Kurtića in bolezni Jona Gorenca Stankovića je selektor izpostavil tudi virozo. Še dva oziroma trije igralci so imeli povišano temperaturo. Ob tem je priprave na lastno željo zapustil še vratar Aljaž Ivačič, ki se je že vrnil v svoj klub Portland Timbers v ZDA, so sporočili iz NZS. Tekmovanje čez lužo se namreč zaradi reprezentančnih obveznosti ni ustavilo. Članski ekipi se je zato namesto Ivačiča pridružil vratar reprezentance do 21 let Martin Turk.

Jan Mlakar je tekmo začel v prvi postavi, v drugem polčasu pa je zadel prečko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski selektor Matjaž Kek se je tako po porazu na tekmi s Finsko v začetni enajsterici odločil za nekaj sprememb. Poleg 23-letnega Matevža Vidovška, ki je v vratih zamenjal proti Finski ne preveč prepričljivega Vida Belca, so od prve minute za razliko od petkove tekme začeli tudi Erik Janža, Timi Max Elšnik in Jan Mlakar.

Šporar Slovenijo popeljal v vodstvo

V prvih minutah srečanja v Stožicah so pobudo nekoliko bolj prevzeli gostje, a so si prvo resnejšo priložnost v deveti minuti priigrali Slovenci. Na desni strani je Adam Gnezda Čerin podal do Žana Karničnika, ki pa je iz dokaj ugodne situacije meril mimo vrat Dancev. V začetku 25. minute pa je v Stožicah završalo. Slovenci so iz kota po uigrani akciji matirali dansko obrambo. Po kombiniranju Petra Stojanovića in Gnezde Čerina se je v neoviran v kazenskem prostoru znašel Andraž Šporar, ki je žogo poslal v desni spodnji kot vrat Danske in navdušil razprodane Stožice.

Gooooooool! Sloveniji gre odlično! Andraž Šporar je z zadetkom v 25. minuti popeljal Slovenijo @nzs_si v vodstvo z 1:0 proti favorizirani Danski. Podajo je prispeval njegov klubski soigralec pri @paofc_ Adam Gnezda Čerin. @EURO2024 @SiolSPORTAL pic.twitter.com/NYzL6gglpw — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) June 19, 2023

A veselje slovenske izbrane vrste ni trajalo dolgo. V 42. minuti se je po – vsaj na videz – nenevarni akciji in ostri podaji Pierra-Emila Hojbjerga iz leve strani po slabem posredovanje slovenske obrambe sam pred vrati Vidovška znašel Rasmus Hojlund, ki iz neposredne bližine ni imel težke naloge in je izid poravnal na 1:1, s tem pa je postavil tudi izid prvih 45 minut tekme. Danci so imeli sicer v prvem polčasu kar 62 odstotkov časa žogo v svoji posesti, a so tako kot Slovenci iz edinega poskusa v okvir vrat nasprotnika tudi zadeli.

V drugem polčasu so zapretili Danci, ki so bili zelo blizu zadetku v 64. minuti srečanja, a je poskus Christiana Eriksena zadel vratnico, nato pa je do odbite žoge prišel še Jens Stryger Larsen, a brez uspeha. Hitro zatem pa so se na drugi strani znašli tudi slovenski nogometaši, vendar je tudi njim malce zagodla smola, saj je izjemno močan poskus Jana Mlakarja zadel prečko. Do konca tekme reprezentanci pred več kot 14.300 gledalci nista več prišli do zadetka, Slovenci pa so na svoji četrti tekmi v kvalifikacijah zabeležili prvi remi.

Slovenija : Danska, foto: Vid Ponikvar in Grega Valančič/Sportida:

V skupini H je Finska visoko s 6:0 premagala San Marino, Kazahstan pa v gosteh Severno Irsko z 1:0. Zdaj imata Finska in Kazahstan po devet točk, Danska in Slovenija po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Na EP vodita prvi dve mesti v skupini.

Danski navijači pred tekmo v centru Ljubljane:

Torek, 20. junij:

Maskota EP 2024 bo medved v hlačah Maskota nogometnega evropskega prvenstva 2024 v Nemčiji bo medved, oblečen v hlače, nemška tiskovna agencija dpa povzema časnik Bild. Uradno bodo prireditelji EP, med drugimi tudi direktor turnirja Philip Lahm in podpredsednica nemške nogometne zveze Celia Sasic, maskoto predstavili v torek ob 14. uri v Gelsenkirchnu.

