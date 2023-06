Kek po porazu: Zdaj se bo pokazalo, če imamo kakega 'fajterja' znotraj, ki bo dvignil glas

Slovenska nogometna reprezentanca je v petek v Helsinkih izgubila tretjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 proti Finski z 0:2. Čeprav so v slovenskem taboru videli nekaj dobrih stvari ob porazu, jih v ponedeljek čaka Danska, prvi favorit skupine H, in posledično nov težak izziv.

Slovenija je na Finskem imela več posesti, več strelov, vendar je tekmo začela mlačno, kar so domačini unovčili za vodstvo. Kot je povedal selektor Matjaž Kek, so k porazu botrovale predvsem napake, manjkalo pa je, kot že velikokrat, tudi odločnosti.

Na vprašanje, ali se je poznala tudi odsotnost kapetana in prvega vratarja Jana Oblaka, pa je odvrnil: "Mislim, da se bo zdaj videlo, če je ta odsotnost toliko pomembna. Zdaj je treba dvigniti glave, pričakati polne Stožice in iti v borbo z Danci. Zdaj, ko ni Jasmina Kurtića, Oblaka, se bo pokazalo, če imamo kakega 'fajterja' znotraj, nekoga, ki bo dvignil glas."

Poudaril pa je, da je prepričan, da se fantje tega zavedajo. "So pa stvari, s katerimi sem zadovoljen. Slovenija je kombinatorna, ima priložnosti, je nevarna za gol, tudi proti Fincem, ki težko prejemajo gole," je dodal in pripomnil: "No, mogoče pa sem jaz to narobe videl."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Stojanović izpostavil slabih prvih 25 minut

Petar Stojanović se je strinjal s povedanim, izpostavil pa je uvodnih 20, 25 slabih minut. "Mislim, da so nas zelo dobro analizirali, pustili so nam prostor za igranje, ampak dokler nismo spustili žoge, ni šlo. Ko pa smo jo, saj imamo veliko kakovosti, smo imeli dve 'smrtni' priložnosti. Če bi ju izkoristili, bi se tekma po moje obrnila na našo stran. Toda preveč je bilo kar tako pustiti tistih 20 minut. To je preveč, to ni prijateljska tekma, temveč borba za EP."

Kljub temu pa, pravi Stojanović, še ni konec. "To je bila šele tretja tekma. Čaka nas sicer nova težka tekma, ampak pred domačimi navijači, in če to dobimo, je še vedno vse v naših rokah," je poudaril.

"Mislim, da so nas zelo dobro analizirali, pustili so nam prostor za igranje, ampak dokler nismo spustili žoge, ni šlo," pravi Petar Stojanović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Jure Balkovec, ki je imel veliko dela z razpoloženim Oliverjem Antmanom, je menil, da bi se lahko kosali s Finci, a da zato poraz še bolj boli. "Toda tako kot nismo po prvih dveh tekmah delali evforije, tudi zdaj ni treba dati glav dol in vsega opustiti. V ponedeljek gremo proti Danski z navijači in mislim, da nam lahko uspe."

Tudi selektor je igralcem povedal, da ni vsega konec, da naj pozabijo tekmo in se osredotočijo na Dansko. "Imamo še sedem krogov, najprej v ponedeljek Danska. Finci so z navijači dobili 12. igralca, tega si želimo tudi mi v ponedeljek. Toda moramo tudi sami pokazati na igrišču, da si zaslužimo podporo. Favorit je Danska, toda če jo je Kazahstan premagal doma, zakaj je ne bi mi," je še dejal Balkovec.

Zadnja tekma z Danci ima že dolgo brado

Danska je trenutno 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 59. Slednja se z Dansko ni merila od leta 2008, ko je na prijateljski tekmi izgubila z 1:2, pred tem pa je izgubila tudi preostale tri dvoboje - brez doseženega gola.

So pa Danci, ki imajo za razliko od Fincev precej več mednarodno uveljavljenih igralcev, svojo tretjo tekmo v petek igrali doma s Severno Irsko in jo premagali z golom Jonasa Winda. Tako imajo v skupini H, po pričakovanem slavju Kazahstana v San Marinu (3:0), Danska, Finska, Kazahstan in Slovenija po šest točk, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Na EP vodita prvi dve mesti v skupini.