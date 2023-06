Matjaž Kek je dolgo hrepenel po tem

Dolgo se je govorilo, da na domačih tekmah Slovenije v Stožicah vlada gledališko vzdušje, nedostojno tistemu, kar bi si najboljši slovenski nogometaši zaslužili. Proti Danski je bilo drugače. ''To je bil nek drug obraz Slovenije kot pa v Helsinkih,'' je selektor Matjaž Kek na tekmi, ki se je končala z 1:1, občutil napredek reprezentance, zasluge zanj pa pripisal tudi bučnemu občinstvu in organiziranem navijanju. ''S tribun je prihajala velika energija,'' ga je navdušil ambient. Zelo dolgo je čakal na tako navijaško energijo.

Najboljši slovenski nogometaši že dolgo, niz se vleče od leta 2015, ne računajo na pomoč organiziranih navijaških skupin, ki sicer stiskajo pesti za klube. V obdobju (naj)slabših rezultatov so se domače tekme ob odsotnosti najbolj glasnih privržencev in pogledu na napol prazne tribune spreminjale v dogodke, na katerih so lahko zlahka izstopali gostujoči navijači.

Zato je tisto, kar se je pripetilo na kvalifikacijski tekmi med Slovenijo in Dansko, ki je v Stožice privabilo dobrih 14 tisoč ljubiteljev nogometa, od tega tisoč zelo glasnih s severa Evrope, še bolj ogrelo srce in dušo Matjaža Keka. Dolgo časa je užival v klubskem nogometu in dobro spoznal, kako je pomembna podpora s tribun. Predstavlja 12. igralca in pomaga ekipi še do boljših rezultatov. Razlika med tekmama Slovenije proti Finski v Helsinkih in Danski v Ljubljani je bila tako po mnenju selektorja očitna. Tudi zaradi navijaške energije.

''Ne glede na rezultat, je bil to nek drug obraz Slovenije. Jasno je, da proti takemu tekmecu v določenih trenutkih tudi trpiš. Mi smo s hrabrostjo, odločnostjo in poletnostjo le zdržali vse skupaj, velika energija pa je prihajala s tribun. Kdor tega danes noče videti ali pa ni hotel videti …,'' vsem, ki še vedno ne verjamejo, da je bilo na tekmi med Slovenijo in Dansko marsikaj drugače in je nogometašem še kako pomagala navijaška energija, sporoča, kako je to nesporno dejstvo. In da ga je na klopi Slovenije, tik ob igrišču, še kako občutil. Po takšni energiji je kot selektor dolgo časa hrepenel, zdaj pa jo končno občutil.

"To je tisto, kar potrebujemo"

Zato ne čudi, da je to izpostavil kot eno najbolj prijetnih pridobitev srečanja, na katerem se Slovenija ni ustrašila prvega favorita skupine in njegove zvezdniške zasedbe, ampak mu povzročala toliko preglavic, da je na koncu osvojila dragoceno točko (1:1).

Dance je v Ljubljani spremljalo tisoč glasnih navijačev, ki pa so jih domači privrženci preglasili. Foto: Vid Ponikvar

''Fantom čestitam za borbo. Igrali smo proti pravi reprezentanci. Ta rezultat je na koncu dobra spodbuda za naprej, del zamujenega v Helsinkih smo nadoknadili. Nekateri pred dvema mesecema niso sanjali o tem, da bi lahko kdaj igrali tekmo v takem ambientu. Ta ambient prinaša spodbudo. To je tisto, kar potrebujemo. Fantje so si pošteno zaslužili aplavz, da pa bi bili zdaj veseli ali evforični, pa daleč od tega. Po štirih tekmah imamo sedem točk. Po moji računici smo v zaostanku,'' je dal 61-letni Mariborčan vedeti, kako je po uvodnih štirih nastopih pričakoval več osvojenih točk.

Trenutno jih ima sedem, kar v tem trenutku zadošča šele za četrto mesto, a ga lahko po drugi strani tolaži misel, da vodilna Finska in Kazahstan bežita le dve točki, oba pa bo jeseni pot ponesla še v Ljubljano. Kekova četa ima glede velikega cilja, da Slovenija prvič po SP 2010 zaigra na velikem tekmovanju, še vse v svojih rokah.

Slovenski nogometaši so na tribune zvabili tudi veliko predstavnic nežnejšega spola. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska ekipa mlada za evropske razmere

Če je Slovenija v petek v Helsinkih ostala brez točk (0:2) in poskrbela za slabo voljo navijačev, je tokrat ponudila več. Selektor Kek je šel tako daleč, da je izpostavil svojo tezo, kako je Slovenija kar se tiče kakovosti igre naredila pomemben korak naprej. ''Ne vem, če se strinjate, a zdi se mi tako. Ta ekipa ima še ogromno potenciala tako zaradi svoje mladosti kot tudi kakovosti. Za evropske razmere je res mlada ekipa,'' verjame, da lahko zdajšnja generacija, ki jo je zbral skupaj, vrne Slovenijo na zemljevid velikih nogometnih tekmovanj in na sončni strani Alp spet poskrbi za nogometno evforijo.

Slovenija je osvojila sedmo točko v kvalifikacijah za Euro 2024. Selektor Matjaž Kek je priznal, da jih je po štirih krogih pričakoval več. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Dokaz o tem, da gre v tem pogledu na bolje, ne ponujajo le razprodane tribune Stožic proti Danski, ampak tudi navijanje. Odkar pomagajo reprezentanci Združeni navijači Slovenije (ZNS), je marsikaj drugače. Kaj bi bilo šele, če bi jih bilo še več. Denimo tisoč ali nekaj tisoč takšnih …

"Slovenija se mora najprej boriti"

Kar se tiče razlik med predstavama Slovenije na Finskem (0:2) in proti Danski (1:1), je selektor najprej izpostavil kakovost tekmeca. Tokrat je okusil moč Danske, na papirju najmočnejše reprezentance kvalifikacijske skupine H za nastop na Euru 2024. ''Razlika v kakovosti tekmeca te prisili, da pripraviš tekmo na drug način. V Helsinkih smo hoteli verjetno preveč na neko tehniko, lepoto, na pas igro, na všečnost. Res je, da smo imeli priložnosti, ki jih proti Danski niti slučajno nismo imeli, a smo proti Dancem vseeno dali gol. Slovenija se mora najprej boriti. Mora biti agresivna, taktično disciplinirana, potem pa bo ta generacija, ki zna igrati nogomet, tudi tehnično dobro zgledala in bila všečna. Proti Danski smo bili v določenih trenutkih mirni v pasu in všečni, a se je videlo, da fizična pripravljenost nekaterih ni na 100 odstotkih. Nas je pa Danska, to je treba priznati, prisilila, da smo v določenih trenutkih zelo trpeli. Vseeno pa smo imeli na koncu tisto priložnost, ki te lahko popelje v drugo razmišljanje,'' ne bo kar tako pozabil največje priložnosti Slovenije v drugem polčasu, ko je Jan Mlakar v 68. minuti zadel prečko.

Nogometaši Slovenije so proti Danski računali na 12. igralca, na veliko energijo s tribun. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi šla žoga le nekaj centimetrov nižje, bi Slovenija takrat še drugič na tekmi povedla. Bilo bi 2:1, gostitelji bi bili na lepi poti, da pozdravijo tretjo zmago v tem kvalifikacijskem ciklusu. Ta bi še kako odmevala, saj bi Danci doživeli še en nepričakovan spodrsljaj. Na koncu pa se je dvoboj končal brez zmagovalca (1:1).

"Začeli smo zamujati"

Kaj pa je šlo narobe? Tudi o tem je govoril Kek. ''Po golu Šporarja smo absolutno stopili predaleč nazaj. Bili smo deset metrov pregloboko, začeli smo zamujati,'' je imel najbolj v mislih zvezno vrsto, ki sta jo poleg neumornih tekačev Adama Gnezde Čerina in Timija Maxa Elšnika na krilih sestavljala še Jan Mlakar in Petar Stojanović. ''Začeli smo zamujati. V teh trenutkih manjka ena izkušnja Kurtića. Da vidi, sprovocira nekaj. Zadetek smo prejeli relativno naivno, je pa res, da igraš proti vrhunsko kakovostnim igralcem, ki kaznujejo že najmanjšo napako,'' je vesel, da se je Slovenija po prejetem golu dobro pobrala. Resda ne takoj, a vseeno.

''V določenih trenutkih smo zamujali, predvsem na desni strani. Raje ne bom razlagal, kakšna sta igrala Stojanović in Karničnik, se je pa videlo, da ni važen posameznik in da lahko na ta način kompenziramo tudi največja imena slovenskega nogometa. Rad bi povedal, da ni važen posameznik, ampak je važen odnos do reprezentance, soigralcev, publike, spoštovanje tekmeca. To je bilo danes na vrhunski ravni,'' je pohvalil soigralce. Podobnega mnenja so bili tudi gledalci, ki so slovenske reprezentante po koncu dvoboja nagradili z aplavzom. Foto: Grega Valančič/Sportida

''V drugi polčas nismo vstopili tako kvalitetno. Nekaj časa smo potrebovali, da smo prišli v želeni ritem in žogo prestavili na njihovo polovico,'' je ob tem opozoril, kako je znova prišlo do izraza, kako so nekateri igralci odigrali zadnjo prvenstveno tekmo že pred mesecem dni. Dal pa je tudi vedeti, kako je lahko Slovenija po svoje srečna, da je ostalo pri rezultatu 1:1. Danci so v drugem delu zapravili kar nekaj obetavnih akcij. ''Bolj agresivno bi morali napasti igralca z žogo in mu zmanjšati prostor. Kakovostnemu Eriksnu smo tako dali preveč prostora. Tukaj smo bili malce hendikepirani, čeprav sta Elšnik in Gnezda Čerin odigrala vrhunsko tekmo.''

Oblak je bil velika opora, Kurtić je hodil s solznimi očmi

Matjaž Keku pri delu pomagala nekdanja reprezentanta Boštjan Cesar in Milivoje Novaković, ki premoreta ogromno izkušenj. Foto: Vid Ponikvar Izpostavil je še zelo pomemben trenutek, ki priča o tem, kako bi lahko celotna predstava, pa tudi ambient v Stožicah, pomagala Kekovi četi v nadaljnjem delu kvalifikacij. Zlasti kot spodbuda za naprej.

''Po Helsinkih nam je bilo res težko, ko izgubiš po tako dolgem času in je kar naenkrat vse slabo (Slovenija je izgubila prvič po osmih tekmah, op. p.). Je pa to važen trenutek. Na teh trenutkih se odhaja na svetovna prvenstva. Mi se tega zavedamo. Nismo tako nori, da se tega ne bi zavedali. Ampak posameznik ne dela reprezentance Slovenije in je nikoli ne bo. Zelo sem vesel, da je Jan Oblak našel čas in se prišel pokazat. Bil je s fanti. Tudi danes je bil velika opora fantom v slačilnici. Pa da je Kurtić hodil s solznimi očmi tri dni. To so stvari, ki niti niso za javnost, a to dela fante močne,'' verjame Kek, da so njegovi izbranci prejeli spodbudo za naslednjih šest krogov, v katerih bo postano dokončno jasno, ali bi se lahko Slovenija resneje vmešala v boj za Euro 2024.

Naslednja tekma čaka slovensko reprezentanco 7. septembra, ko bo v Stožicah gostovala "ranjena" Severna Irska, ki je v ponedeljek presenetljivo doma ostala brez točk proti Kazahstanu.

Pozdrav Matjaža Keka in Kasperja Hjulmanda, ki sta se v Ljubljani razšla brez zmagovalca. Foto: Vid Ponikvar