Matjaž Kek Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Marca so z zmagama nad Kazahstanom in San Marinom zanetili nogometno vročico, v petek pa s porazom na Finskem doživeli boleč udarec. Zdaj sledi ključni test: v polnim Stožicah v ponedeljek ob 20.45 spopad s prvimi favoriti skupine H, Danci. Stanje v "slovenski" skupini kvalifikacij za EP 2024 je izenačeno, da bolj ne bi moglo biti: Danska, Finska, Kazahstan in Slovenija imajo po šest točk. Večer pred tekmo bodo Slovenci opravili uradni trening, pred tem pa sta pred novinarje stopila selektor Matjaž Kek in prvi mož v napadu Benjamin Šeško. "Pričakujem dobro Slovenijo in podporo razprodanih Stožic. Tekma bo morala biti na visoki visoki ravni. Manj ne moreš, ker sicer te razmontirajo," se zaveda Kek.

Benjamin Šeško Foto: Grega Valančič/Sportida "Moramo se zavedati, da ima Danska kvalitete na vseh položajih. Niso lahek nasprotnik. Moramo biti osredotočeni, pokazati moramo vse, kar znamo. Moramo se pokazati v naši najboljši luči," je v prvi izjavi na novinarski konferenci poudaril Šeško, ki je zabil enega od le treh slovenskih golov na prvih treh tekmah (četrti je bil avtogol). Na Finskem je imel svoje priložnosti, a ni zadel. "Napadalec ima tekme, ko lahko da gol in tekme, ko ga ne more dati. Dobra stvar je, da je čez tri dni že nova tekma in to lahko spremenim in pomagam ekipi po najboljših zmožnostih." Pravi, da se mu je malo poznalo, da zaradi lažje poškodbe mišice dva tedna ni normalno treniral. A s tekmo na Finskem je fizično prišel nazaj v pravi ritem.

Razsaja viroza, manjka lahko še kdo več kot le Stanković

Nastop Jona Gorenca Stankovića je malo verjeten. Foto: AP / Guliverimage "Pomembno je, da imamo hitro možnost, da na novi tekmi popravimo stvari, ki niso bile dobre. Seveda smo bili razočarani z rezultatom na Finskem. Nič ne pomaga, da smo imeli priložnosti, posest, da smo si dobro podajali, a smo bili slabi v dvobojih, v agresivnosti. Individualna napake pa te drago stanejo. S fanti smo si pogledali posnetek, pogovorili smo se," se je na poraz s Finsko ozrl Kek. O Danski pa pravi: "Danska je svetovnega formata. Že njihova tržna vrednost in imena dajejo vedeti, da v Stožice prihaja ekipa, ki je bila na svetovnem prvenstvu. Izziv je velik, motiva je ogromno. Prepričan sem, da bomo na pravi ravni. Verjamem, da bomo pokazali dovolj agresivnosti." A to je brez Jona Gorenca Stankovića in Jasmina Kurtića je seveda težje. Nastop Stankovića je zaradi bolezni malo verjeten, še dva ali trije igralci pa so po besedah Keka zaradi povišane temperature vprašljivi.

Danska je trenutno 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 59. Z Dansko se slovenski nogometaši niso merili že vse od leta 2008, ko so na prijateljski tekmi izgubili z 1:2. Pred tem so izgubili tudi preostale tri dvoboje - brez doseženega gola.

Reprezentanca Danske: Kasper Schmeichel (Nice), Frederik Roennow (Union Berlin), Mads Hermansen (Broendby); Simon Kjaer (Milan), Andreas Christensen (Barcelona), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Joakim Maehle (Atalanta), Mathias Joergensen (Brentford), Joachim Andersen (Crystal Palace), Rasmus Kristensen (Leeds United), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica); Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Hoejbjerg (Tottenham), Mathias Jensen (Brentford), Mikkel Damsgaard (Brentford), Philip Billing (Bournemouth), Morten Hjulmand (Lecce); Yussuf Poulsen (Leipzig), Martin Braithwaite (Espanyol), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Jonas Wind (Wolfsburg), Jesper Lindstroem (Eintracht Frankfurt), Mohamed Daramy (Koebenhavn), Rasmus Hoejlund (Atalanta).