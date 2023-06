Kvalifikacije za Euro 2024, 3. krog:

Petek, 16. junij:

Belec v vratih zamenjal Oblaka in ...

Po treh mesecih se nadaljuje kvalifikacijski ciklus za Euro 2024. Junijski led sta prebili Finska in Slovenija. Dvoboj v Helsinkih se je začel ob 18. uri, četa Matjaža Keka, ki je marca premagala tako Kazahstan (2:1 v gosteh) kot San Marino (2:0 doma), se je odpravila na Finsko, da doseže pozitiven rezultat. Ta bi še izboljšal možnosti Slovenije, da se prvič po letu 2010 uvrsti na veliko nogometno tekmovanje. Selektor Kek je ob odsotnosti poškodovanega Jana Oblaka med vratnici postavil Vida Belca. Kapetanski trak pa zdaj nosi Jaka Bijol. V prvi postavi so poleg njiju začeli še Balkovec, Brekalo, Karničnik, Gnezda Čerin, Lovrič, Zajc, Stojanović, Šporar in Šeško. Benjamin Šeško je torej po manjših težavah s poškodbo pripravljen za igranje, manjka pa Jasmin Kurtić.

Sandi Lovrić in Joel Pohjanpalo Foto: Guliverimage Že v 13. minuti, po prvi resnejši akciji domačih na tekmi, šok za Slovenijo. V obrambi je slabo posredoval David Brekalo in Teemu Pukki je s podajo v kazenski prostor zaposlil Joela Pohjanpala. Ta je streljal neposredno proti Belcu, a je slovenskemu vratarju žoga ušla med nogama. In Finska je povedla z 1:0. Šele po pol igre je Slovenija odločneje krenila proti finskemu golu in prvo uporabno žogo je dobil tudi Šeško. Tekla je 32. minuta, a je iz neposredne bližine zatresel levo vratnico. Dve minuti pozneje je v kazenskem prostoru dobil še izvrsten predložek, a z glavo streljal visoko prek gola.

V drugem polčasu še eno slabo posredovanje

V drugem polčasu 2:0 Foto: Guliverimage V drugem polčasu je bila Slovenija sprva boljši nasprotnik, a ne Andraž Šporar (51. minuta) ne Petar Stojanović (56.) nista izkoristila svoje priložnosti. Zadnjemu je vratar Lukas Hradecky izvrstno branil. In prišla je kazen. Po še eni lepi podaji Pukkija je za 2:0 zadel Oliver Antman. Slabo je v obrambi posredoval Jure Blakovec, še slabše pa branil Belec. Kek se je takoj odzval in na zelenico poslal Žana Vipotnika in Jana Mlakarja (namesto Andraža Šporarja in Sandija Lavrića). Pozneje je v igro poslal še Timija Maxa Elšnika in Benjamina Verbića (namesto Mihe Zajca in Stojanovića). A Slovenija ni bila nič bolj podjetna v napadu. Mlakar je ob koncu sicer zatresel okvir vrat, a je bil pred tem v prepovedanem položaju. V sodnikovem dodatku so domači zahtevali 11-metrovko, ko je v kazenskem prostoru padel Anssi Suhonen, a se sodnik ni oglasil.

Kek: Zadaj smo naredili preveč napak

Kek je po tekmi čestital finski reprezentanci, ker je izkoristila svoje priložnosti. "Mi pa svojih ne. Ob sijajnem ambientu in v bojeviti tekmi ob številnih priložnostih na obeh straneh smo zadaj naredili preveč napak, ki so omogočile Fincem zadetka. Sami pa smo imeli pri zaključkih premalo koncentracije. Zmaga Finske je popolnoma zaslužena. V sami ekipi smo morali nekaj menjati zaradi bolezni Jona Gorenca Stankovića, smo pa vsekakor iskali možnosti, da pridemo do točk. Bilo pa je nekaj dobrih stvari. Tekma je pokazala izenačenost v skupini, mi pa moramo razmišljati o sebi, o svojih slabih zadevah, o koncentraciji in se pripraviti na tekmo z Dansko, ki nas čaka čez tri dni."

Polne tribune v Helsinskih. Foto: Guliverimage Finska je imela bučno podporo občinstva. Olimpijski stadion v Helsinkih je bil razprodan, dvoboj reprezentanc, ki sta po enkrat nastopili na evropskem prvenstvu (Finska na Euru 2020, Slovenija na Euru 2000), je spremljalo 32 tisoč gledalcev.

Danska, prvi favorit skupine H, bo v petek zvečer gostovala v Belfastu. Skandinavci si po presenetljivem neuspehu v Kazahstanu nočejo privoščiti novega spodrsljaja, ki bi jih še bolj oddaljil od načrtovanega prvega mesta. Kazahstanu se ponuja lepa priložnost za drugo zmago v ciklusu, saj bo gostoval pri palčku evropskega nogometa San Marinu.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji. Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024, ki se bo začel čez slabo leto v Nemčiji, nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bodo imele prednost tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

