Slovenija se je opekla na Finskem, a Katanec ni delal drame

Finska, dežela, ki leži na severu Evrope in je v primerjavi s Kekovo četo nastopila na zadnjem evropskem nogometnem prvenstvu, se je v preteklosti izkazala za zelo neugodnega tekmeca Slovenije. Z njo se je pomerila dvakrat, vselej je šlo za tekmo prijateljske narave, Slovenija pa, čeprav je na dvobojih vsaj na papirju veljala za močnejšega tekmeca, še ni izkusila sladkosti zmage.

Zlatko Zahović je pred 24 leti dosegel izenačujoči zadetek za Slovenijo na domači tekmi v Ljubljani proti Finski (1:1). Foto: Reuters

Na prvi slovensko-finski spopad je bilo treba čakati do 28. aprila 1999. Takrat se je prijateljski obračun na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški končal brez zmagovalca (1:1). Finci so povedli, a je nato v 62. minuti po strelu z bele točke izenačil Zlatko Zahović. Slovensko reprezentanco je vodil Srečko Katanec, le pol leta pozneje pa z njo poskrbel za svetovno senzacijo, saj se je država z zgolj dvema milijonoma prebivalcev uvrstila na prvo veliko tekmovanje, EP 2000.

Na Finsko odpotovala zdesetkana Slovenija

Pred 10 leti je slovenske barve na tekmi na Finskem branil tudi Jasmin Kurtić. Foto: Vid Ponikvar Ko se je Katanec dobro desetletje pozneje vrnil na slovenski selektorski stolček in vodil reprezentanco v kvalifikacijah za SP 2014, se je na zelenicah spet srečal s Finci. Slovenija se je sredi poletja leta 2013 odpravila v Turku in odigrala prijateljsko tekmo. Takrat je bila 45. reprezentanca sveta in je bila na lestvici Fife uvrščena krepko pred Finci, kar 20 mest višje. Zdaj je drugače, Finska (56.) je na lestvici uvrščena tri mesta pred Slovenijo. Katančeva četa pa pred desetimi leti ni mogla upravičiti vloge favorita, saj se je na pot na sever Evrope podala zelo oslabljena.

Neugoden termin, ko so evropski klubi šele začenjali sezono, še vedno pa je potekal prestopni rok, ni šel v prid Katančevi četi. Slovenija je tako v Turkuju nastopila skoraj v rezervni postavi, saj so manjkali številni nosilci igre. Odsotni so bili Boštjan Cesar, Milivoje Novaković, Josip Iličić, Kevin Kampl, takratni rezervni vratar Jan Oblak, Zlatan Ljubijankić, Branko Ilić, Marko Šuler, Aleksander Radosavljević, Dejan Lazarević in še bi lahko naštevali.

Izmed igralcev, ki so tudi na zdajšnjem seznamu Matjaža Keka, je takrat v Turkuju zaigral le Jasmin Kurtić. Ker pa Belokranjec nima sreče in je na enem zadnjih treningov staknil poškodbo, zaradi katere ne bo mogel pomagati soigralcem tako proti Finski kot tudi Danski, tako v slovenski reprezentanci v petek ne bo nobenega, ki bi se lahko že pohvalil z gostovanjem na Finskem leta 2013.

Roman Bezjak je za slovensko reprezentanco zbral 33 nastopov. Debitiral je prav na prijateljski tekmi proti Finski. Le nekaj centimetrov ga je ločilo od strelskega prvenca. Žoga je po njegovem strelu z razdalje zadela stičišče vratnice in prečke. Foto: Vid Ponikvar

Kako se je razpletel prijateljski dvoboj pred 10 leti? Finska je dvakrat premagala Samirja Handanovića, Sloveniji pa je sreča obrnila hrbet, saj sta Tim Matavž in debitant Roman Bezjak (po izjemnem strelu z okrog 25 metrov) zatresla okvir vrat. Kar zadeva Fince, ki so pozneje dočakali vrhunec z nastopom na Euru 2020, to je bila njihova prva udeležba na velikem tekmovanju, je takrat nastopilo kar nekaj nogometašev, ki jih bodo spremljali tudi na petkovi tekmi v Helsinkih.

Kapetan Teemu Pukki, dolgoletni prvi napadalec Finske, je bil takrat star 23 let, Rasmus Schüller je zaigral z 21 leti, kot rezervist pa se je izkazal tudi komaj 18-letni Joel Pohjanpalo, ki je imel prste vmes pri drugem zadetku Finske, a se tudi poškodoval, tako da je na igrišču prebil le pet minut.

Teemu Pukki je za finsko reprezentanco zbral že 110 nastopov in dosegel 37 zadetkov. Večkrat je za reprezentanco nastopil le legendarni Jari Litmanen (137). Foto: Reuters

Finska : Slovenija 2:0 (1:0) /14. avgust 2013, Turku/ Strelca: Moisander 35., Hämäläinen 82. Finska: Mäenpää, Lampi, Moisander, Pasanen (od 79. J. Ojala), Arkivuo (od 69. Halsti), Schüller (od 61. Hetemaj), Tainio, Ring, Eremenko, Riski (od 46. Hämäläinen), Pukki (od 79. Pohjanpalo, od 85. Zeneli);



Slovenija: S. Handanović, Brečko (od 75. Milec), Kelhar, Maroh (od 63. Anđelković), Jokić (od 52. An. Struna), Krhin, Kurtić, Kirm, Birsa (od 46. Bezjak), Dedić (od 56. Filipović), Matavž.

Katanec: Nismo kaka nogometna velesila

Srečko Katanec je pred 10 leti na prijateljski tekmi na Finskem pogrešal ogromno število "prvokategornikov". Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Takrat slovenski selektor Katanec, ki danes vodi izbrano vrsto Uzbekistana, iz poraza na Finskem ni delal drame. "Zaslužena zmaga Fincev. Mogoče bi si tudi mi zaslužili gol. Tisti dve vratnici bi lahko končali v golu. Da fizično nismo pripravljeni, so objektivni razlogi. Nekateri še niso začeli prvenstva, nekateri nimajo kluba, nekateri so bili bolni. Je milijon razlogov za to,'' je poudaril, kako številni igralci še niso bili povsem fizično pripravljeni na vrhunske napore.

''Lahko bi zabili, vendar pa je tudi takšen poraz lahko koristen, da nas malce spusti na realna tla. Nismo kaka nogometna velesila. Tudi pri drugih reprezentancah bi se poznalo tako veliko število manjkajočih igralcev. A nočem iskati alibijev,'' je pred kamerami TV Slovenije poudaril Katanec.

Ko je šlo mesec dni pozneje zares, ko se je igralo za kvalifikacijske točke, je bila Slovenija na želeni ravni. Premagala je Albanijo (1:0), Ciper v gosteh (2:0), nato 11. oktobra 2013 končno odpravila skandinavski urok in po nepozabnem hat-tricku Milivoja Novakovića nadigrala Norveško (3:0), nato pa na zadnji tekmi zapravila priložnost za dodatne kvalifikacije za SP 2014, ko je po hudem boju ostala praznih rok v Bernu proti Švici (0:1). Katanec je torej imel prav, poraz na Finskem je bil koristen, saj je slovenske reprezentante spustil na realna tla.

Finska bo v petek na kvalifikacijski tekmi za Euro 2024 računala na bučno podporo. Olimpijski stadion v Helsinkih je razprodan, tako bo dvoboj spremljalo več kot 32 tisoč gledalcev. Foto: Guliverimage

Na tisti tekmi so svoj prvi nastop v državnem dresu vknjižili Martin Milec, Željko Filipović in Roman Bezjak. Kapetanski trak je nosil Bojan Jokić. Branilec bo kapetan tudi v petek, to bo Jaka Bijol, Matjaž Kek pa bo poskušal postati prvi slovenski selektor, ki je premagal Finsko. Če bi mu to uspelo, bi bila to še kako dragocena zmaga, po kateri bi se Slovenija spogledovala s pravcato nogometno evforijo, ki bi naslednji vrhunec doživela v ponedeljek, ko bo v razprodanih Stožicah gostovala favorizirana Danska.